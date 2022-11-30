"Енергетичний Рамштайн". Як США і союзники планують рятувати енергетичну систему України

1 година тому

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Під час зустрічі НАТО у Бухаресті 29 листопада США пообіцяли надати Україні 53 мільйони доларів на відновлення електричної мережі та намагалися залучити інших союзників до допомоги. Про що саме йдеться?

Західні чиновники кажуть, що кампанію з відбудови України потрібно розглядати як другий фронт у війні, пише The New York Times у своєму матеріалі, присвяченому новому траншу допомоги.

У квітні, незабаром після вторгнення російських військ в Україну, США об'єднали десятки союзників, щоб надати Україні довгострокову військову допомогу.

Тоді була створена контактна група з питань оборони України, яка отримала неформальну назву "Рамштайн" через назву німецького міста, де пройшла перша зустріч групи.

Тепер США хочуть зробити те саме і на фронті інфраструктури, пояснюють автори статті у NYT.

Американці організовують робочу групу, щоб допомогти Україні відремонтувати енергетичне обладнання та краще захистити свої електростанції та мережу від російських ракетних атак.

Переговори почалися на початку цього місяця під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері в Німеччині.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмитро Кулеба на зустрічі НАТО у Бухаресті

До енергетичної "контактної групи" входять насамперед країни Великої Сімки та їхні близькі партнери. Наступна зустріч запланована на грудень у Парижі.

Обладнання і захист

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За словами держдепартаменту, 53 мільйони доларів, про які було оголошено 29 листопада, будуть використані для закупівлі обладнання, як-от розподільних трансформаторів та автоматичних вимикачів.

Уряд США планує закупити обладнання та передати його в Україну, зосереджуючись насамперед на тому, що можна доставити найшвидше, цитує NYT високопоставленого представника відомства.

За словами посадовця, адміністрація Байдена вже визначила обладнання на суму 30 мільйонів доларів, яке може бути надіслано, зокрема із запасів міністерства енергетики.

"Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - йдеться у заяві держдепу.

У департаменті заявили, що 53 мільйони доларів США, які пообіцяли Сполучені Штати, є доповненням до 55 мільйонів доларів на екстрену підтримку енергетичного сектора і генераторів та іншого обладнання, які вони вже запланували виділити Україні, зазначає NYT.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також брав участь у засіданні НАТО в Бухаресті, розповів журналістам, що як енергетичне обладнання, так і засоби захисту інфраструктури є важливими та вкрай необхідними, цитує його американське видання.

"Коли у нас є трансформатори і генератори, ми можемо відновити нашу систему, нашу енергомережу і забезпечити людям гідні умови життя, яких президент Путін намагається позбавити їх", - сказав Дмитро Кулеба.

"Коли у нас будуть системи протиповітряної оборони, ми зможемо захистити інфраструктуру від наступних російських ракетних ударів, а вони безперечно будуть. На жаль, це реальність, до якої ми маємо бути готові", - цитує українського міністра NYT.

Американські та європейські чиновники кажуть, що Москва намагається зламати моральний дух українців, позбавляючи їх базових комунальних послуг взимку.

Кремль ухвалив цю тактику після того, як російські військові почали зазнавати серйозних невдач на полі бою, зокрема були змушені відступити з Херсона на півдні та Харківської області на північному сході.

Як зазначає NYT, країни НАТО наразі надали Україні близько 40 мільярдів доларів зброї, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.