Чому Бахмут став Сталінградом для росіян і вони за будь-яку ціну хочуть його взяти

Сергій Морфінов

для BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поранені у Бахмуті бійці

Бахмут - одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.

Щодня з цього напрямку приходять звістки про загибель українських військових, які боронять місто.

Розповідаємо, чому саме там зосередились росіяни.

Колишній Артемівськ

До 2016 року Бахмут називався Артемівськом - на честь більшовика "Артема" (Федора Сергєєва), який до становлення міста стосунку не мав.

З початком війни на Донбасі у 2014 році Бахмут переважно був у тилу і не був місцем активних бойових дій. Хоча й зазнавав обстрілів. Все змінилося після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022.

Автор фото, Міністерство оборони України

Вперше росіяни масовано обстріляли Бахмут у травні.

Після того, як військам РФ вдалося взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку літа, Бахмут став головним напрямком наступу російської армії при спробах просування на Слов'янськ та Краматорськ.

Тоді почалися інтенсивні удари по Бахмуту - російські війська намагалися обстрілами міста забезпечити просування від Сєвєродонецька та Лисичанська. Безрезультатно.

Ще у травні "Артемсіль", одне з найбільших підприємств з видобутку солі в Європі, зупинило виробництво через російські обстріли.

Зараз фото з-під Бахмута нагадують зображення Першої світової війни.

Бахмут зараз

Автор фото, Левко Стек Підпис до фото, Фото з-під Бахмута зараз нагадують зображення фронту Першої світової війни. На цих фото Бахмут порівнюють з Верденом - однією з найбільших битв Першої світової війни у 1916 році

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"Прифронтовими містами навколо Бахмута, кажуть, сьогодні шириться паніка, мовляв, р… вже траси поперерізала. Вже на Костянтинівку пре. Це неправда. Ситуація справді важка і всі повинні це розуміти. Йдуть важкі бої. Але ключові дороги на сьогодні під контролем ЗСУ", - пише боєць з напрямку Бахмута.

"Вчорашня доба в Бахмуті була найбільш інтенсивна на моїй пам'яті в плані артилерії та ракетних ласощів. За день не було, щоб понад дві хвилини не було вибухів. Наші намагалися не поступатися та не давали росіянам подумати, що вона має виключне право грати першу скрипку в оркестрі", - писав він раніше.

Такі повідомлення показують, що під Бахмутом ситуація дуже важка. Російські телеграм-канали постійно повідомляють про нібито свої успіхи там і навіть певне напівоточення, проте українська сторона це заперечує.

Ця ділянка фронту зараз фактично стала "Сталінградом" для обох сторін, але перш за все - для росіян, які намагаються атакувати.

Бахмут - стратегічне місто, від нього йде дорога на Часів Яр, який був і є полігоном ЗСУ. З Бахмута ж йдуть дороги на Слов'янськ і Костянтинівку.

Попри всі атаки на позиції українських оборонців, які йдуть з 24 лютого, українська армія стоїть там і відстоює свої позиції.

"Бахмут був одним з напрямків, коли Росія проводила наступальну операцію на Донбасі з березня. Тоді було фактично три угруповання: північне у Лимані та Ізюмі, інше угруповання діяло на напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Бахмут, а також була група, що діяла південніше на стику між Донецькою та Запорізькою областями", - розповідає BBC News Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Бахмут справді був один з головних напрямків наступу росіян, це було бажане просування, щоб відрізати сили ООС від решти України.

Але північне угруповання змусили відступити, на півдні у росіян була відчутна поразка в Херсоні. Тому у них залишився один напрямок: Бахмут.

"З тактичної точки зору взяття Бахмуту відкриває оперативний простір для наступу на Краматорськ-Слов'янськ. Плюс Бахмут - це важливий транспортний вузол", - пояснює Михайло Самусь.

"Але якщо дивитися на реальну ситуацію, то такі спроби битися лобом об бахмутську оборону українських військ нічого не може принести. Навіть якщо росіянам вдасться поступово відсовувати українську оборону і просунутися на кілька кілометрів, то це не змінить ситуацію на інших фронтах. Наприклад, в Луганській області, де ЗСУ діють на сватівському напрямку, або в напрямку Мелітополя, чи навіть лівого берега Херсонщини. Тобто зараз стратегічно вони нічого не змінять", - додає Михайло Самусь.

Автор фото, "Сіль з Бахмута" Підпис до фото, Захисники Бахмута

Загалом Бахмут - дуже важливий пункт оборони для ЗСУ. Його утримують, бо він все ж таки дає вихід на Краматорськ і Слов'янськ.

Але треба розуміти, хто саме і чому наступає на цьому напрямку.

Автор фото, Getty Images

Наступ "вагнерівців"

Мова йде про "вагнерівців" і те, як вони досить своєрідно забезпечують собі особовий склад для наступальних дій.

Зараз "вагнери" - чи не найбільш боєздатна частина російських військ. Багато в чому - завдяки російській пенітенціарній системі, яка дозволяє ПВК "Вагнер" поповнювати свої підрозділи за рахунок "зеків".

"Стратегічно це можна пояснити тільки тим, що Пригожин так піарить свою приватну військову компанію. Те, що він зміг створити власну силову структуру та вийти на рівень державного діяча, який може диктувати свої правила. Вони зазнають великих втрат, це видно навіть на всіх супутникових фото, де видно поля, всіяні трупами росіян. Там є реальні просування, хоч вони і дуже незначні", - відзначає Михайло Самусь.

За його словами, біля Бахмута росіяни діють тактикою малих груп.

Ці групи гинуть дуже швидко, але самих груп дуже багато, тому і ЗСУ важко.

"Тактика малих груп, які виходять, фактично, відкрито для ЗСУ, і українська армія їх знищує десятками. З військової точки зору тут важко пояснити логіку. Для Росії був би більш перспективним білоруський напрямок - там створювати проблеми для ЗСУ. А битися головою об Бахмут - можна, але ніякі стратегічні успіхи їм там не відкриються", - вважає Михайло Самусь.

І додає, що стратегічно всі зусилля росіян під Бахмутом з бажанням вийти на оперативний простір Краматорська навряд чи мають сенс.

"Можна взяти село чи навіть місто, але в стратегічному плані це нічого не дасть. Успіхи не в тому, щоб брати села - воєнний успіх полягає в тому, щоб знищити сили супротивника. А при виконанні тактичної задачі виходити на стратегічні операції. Поки ЗСУ загалом наступає на Донбасі - йти вперед на Краматорськ дуже малоперспективно", - резюмує Михайло Самусь.

Ввечері 29 листопада радник офісу президента Олексій Арестович вкотре заперечив повідомлення російських військових телеграм-каналів, що росіяни суттєво просунулись біля Бахмута та беруть місто в напівоточення.