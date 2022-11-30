Жінкам у парках не місце: таліби вводять нові суворі заборони

Йогіта Лімає

BBC News, Кабул

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кабульський парк розваг тепер відкритий лише для дітей і чоловіків

Талібан заборонив афганським жінкам відвідувати парки і сади столиці країни Кабула.

Це було одне з останніх місць свободи, на яке вони мали право з урахуванням суворих обмежень, накладених ісламістським режимом. Відтепер в парки зможуть ходити діти у супроводі лише татусів чи родичів чоловічої статі.

Поки що правила діють лише у столиці, але очікують, що вони поширяться на всю країну.

Агентство Reuters повідомило, що в афганському міністерстві чеснот і пороку підтвердили заборону, але подробиць не надали.

У вересні 2021 року рух Талібан встановив контроль над усією територією Афганістану, після чого почав запроваджувати різні, за їхніми словами, тимчасові обмеження щодо жінок і дівчаток, пояснюючи це необхідністю створити в державі "відповідне ісламське середовище".

Зокрема, таліби ліквідували міністерство у справах жінок, яке існувало близько 20 років, заборонили їм працювати на багатьох державних посадах, здобувати середню освіту і виїжджати поодинці за межі своїх міст.

Афганки також не можуть виходити на вулицю з непокритим обличчям й тілом. Якщо ж вони не мають важливих справ на вулиці, то краще взагалі лишатися вдома, радить влада.

Підпис до фото, На атракціонах - лише чоловіки

Афганські жінки й дівчатка побоюються, що далі буде ще гірше.

"Щодня ми прокидаємось з новими обмеженнями", — каже студентка, яка з міркувань безпеки не називає своє ім'я.

"Мені пощастило, я закінчила школу до того, як таліби прийшли до влади. Але тепер я боюся, що жінки втратять можливість вчитися в університетах. І моїм мріям прийде кінець".

Нещодавно вона вступила до університету і була розчарована, дізнавшись, що спеціальність, яку вона хотіла отримати, — журналістика — більше не доступна для жінок.

"Не можу описати, як це важко. Повна безвихідь. Іноді хочеться закричати", — каже студентка.

Автор фото, AFP

Але є ті, що намагаються протистояти тиску талібів.

Активістка Лайла Басім стала співзасновницею бібліотеки для жінок, де є тисячі книг різними мовами й на різноманітні теми.

"Ми хочемо показати талібам, що афганські жінки не мовчатимуть. Ми прагнемо розвивати культуру читання серед жінок, особливо серед дівчат, що позбавлені освіти", — каже вона.

Вона сповнена рішучості підняти свій голос проти людей, що керують її країною, і постійно виходить на протести.

"Ми не боїмося смерті чи погроз талібів нашим сім'ям. Ми більше боїмося, що нас викинуть за межі суспільства", - каже Лайла Басім.

Вона сприймає посилення обмежень щодо жінок з тривогою й сумом.

"Мене засмучує думка про свободи, які ми втратили. Люди в інших країнах досліджують Марс, а ми досі боремось за базові права", — каже вона.

Підпис до фото, Лайла Басім хоче брати участь в суспільному житті і готова боротися за це

Кілька тижнів тому влада Афганістану затримала активістку Заріфу Ягубі та ще трьох людей, що боролися за право жінок. Попри численні заклики ООН, їх залишили за ґратами.

Минулого тижня на футбольному стадіоні в Афганістані 12 людей, зокрема трьох жінок, відшмагали батогами на очах у тисяч глядачів.

Це вже другий випадок за місяць, коли ісламістське угруповання здійснило таке публічне покарання. Раніше у провінції Тахар на півночі країни відшмагали 19 осіб.

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З кожним кроком нинішнє правління Талібану все більше нагадує режим 1990-х років.

"Сучасна політика талібів така ж, як і 20 років тому. Ми намагаємось сказати їм, що це неприйнятно у ХХІ столітті", — каже Лайла Басім.

За кілька хвилин їзди від бібліотеки розташований офіс поліції моралі Талібану.

"У нас є скринька біля воріт, де жінки можуть залишати свої скарги", — каже речник міністерства пороків і чеснот Мохаммад Акіф Мухаджер.

Він підтримує заборону відвідувати парки, пояснюючи це тим, що жінки порушували закони шаріату.

"Протягом 15 місяців ми давали нашим сестрам можливість насолоджуватися походами в парки. Ми просили їх носити хіджаб, але деякі не робили цього. Ми визначили окремі дні для чоловіків і жінок. Але й цього правила не дотримувались", - каже він.

На запитання, чому влада пригнічує тих, хто бореться за права жінок, Мохаммад Акіф Мухаджер каже: "У кожній країні кожного, хто виступає проти урядових наказів, заарештовують. У деяких країнах їх навіть вбивають".

"Ми цього не зробили. Але якщо хтось підніме голос проти національних інтересів, йому, звісно, закриють рота".

Підпис до фото, Речник міністерства моралі Талібану підтримує заборону на відвідування парків

Все це свідчить про посилення позицій талібів щодо жінок та тих, хто критикує їхню політику.

"Одного разу нам скажуть, що жінки не можуть виходити з дому, - бідкається молода студентка. - В Афганістані можливо все".

Афганки також скаржаться на слабку підтримку міжнародної спільноти.

"Світ відвернувся від нас, - каже Лайла Басім. - Впливові люди підтримують жінок Ірану, але не жінок Афганістану".

"Те, що з нами відбувається, не потрапляє на перші шпальти світових ЗМІ. Ми почуваємось зламаними і забутими".