Німеччина очікує на ще більше українських біженців. Як їх розміщують зараз?

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За останніми даними, один мільйон українців втекли до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому

На старому аеродромі на околицях Берліна майже тисяча людей ночують у гігантських наметах з підігрівом. Німецька столиця намагається належним чином розмістити українських біженців, розповідає кореспондентка BBC у Берліні Дженні Гілл.

З наближенням зими і атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, влада Німеччини поспішно готує нові притулки. За їхніми оцінками, до країни може приїхати ще близько 10 000 українських втікачів.

За останніми даними, з початку війни до Німеччини втекли мільйон українців, і багато хто з них навряд повернеться додму одразу після закінчення війни.

В країні пригадують 2015 і 2016 роки, коли приблизна така ж кількість біженців шукала тут притулку.

Як і тоді, Німеччина спочатку прийняла біженців тепло. Але тепер зростає занепокоєння щодо того, як найкраще розселити таку велику кількість людей.

У Берліні близько 100 українців щодня прибувають до головного міського центру прийому біженців, який розташований у терміналі переобладнаного колишнього аеропорту.

Робітники в яскравих накидках ведуть їх повз закинуті багажні каруселі до старих залів відправлення, де тепер розставлені розкладні столики.

Тут є і їжа, і медична допомога, і ліжко на кілька ночей.

Центр створений як тимчасовий, незнайомці сплять на ліжках у спільних кабінках або наметах.

Але багато людей тут залишаться довше; стає все важче знайти постійне житло у Берліні, відправляти людей в інші частини Німеччини також стає важче.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тепер Німеччина розміщує багатьох біженців у колишньому берлінському аеропорту Тегель

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Операційна менеджерка Клео Тюммлер визнає, що це виклик: "Наш центр розрахований на те, щоб піклуватися про людей протягом кількох днів. Але іноді їм доводиться залишатися тут на два тижні, можливо, на три тижні".

Попри матеріально-технічні труднощі, у центрі панує спокійна атмосфера.

Тюммлер та її колеги, схоже, прагнуть зробити життя тутешніх людей максимально легким і комфортним.

Вони намагаються пристосуватися до потреб гостей. Вони купили пральні машини, намагаються забезпечити трохи розваг і розширюють освітні можливості для 300 дітей у центрі, дехто з яких вчиться через відеозв'язок зі своїми українськими школами.

Навчилися, кажуть тут, досвіду 2015 року.

Але такий позитивний настрій панує не всюди.

Один політик із північно-західної Німеччини, Фредерік Пауль, нещодавно опублікував редакційну статтю у національній газеті, в якій попередив, що громадам, таким як його, "масово загрожує" велика кількість українських біженців, а шукачів притулку стає дедалі більше.

Кількість людей, які шукають притулку, справді зросла, головним чином через вихідців із Сирії та Афганістану.

Фредерік Пауль каже, що ситуація нагадує атмосферу під час кризи мігрантів, коли спочатку теплий прийом змінився запеклими національними дебатами щодо того, яку підтримку німці можуть і повинні надавати тим, хто шукає притулку.

Він повторив коментарі, зроблені на початку року Мартіною Швайнсбург, окружним радником з Тюрінгії, яка сказала, що її регіон покладався на приватних орендодавців для розміщення українців - спочатку переважно жінок, дітей і людей похилого віку - але тепер вони не бажають цього робити.

За її словами, громадськість усе частіше проти передачі шкільних спортивних залів під екстрене розміщення.

"Наші можливості вичерпані, - сказала вона. - Ми загнані в кут".

Настрій стає дедалі похмурішим. Цього року влада зафіксувала 65 нападів на помешкання біженців, що значно більше, ніж 2021 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цей готель, у якому перебували українські біженці, згорів минулого місяця, як припускають, через підпал

А нещодавнє опитування, проведене національним мовником показало, що занепокоєння щодо імміграції за останній рік зросло. 53% опитаних були стурбовані тим, що занадто багато людей приїжджає до Німеччини. Ці цифри на 11% більші, ніж у вересні 2021 року.

Такі побоювання та соціальний розкол - саме те, чого Путін добивається, обстрілюючи українську інфраструктуру, аби зробити Україну непридатною для життя та загнати ще більше її громадян до Європи.

Це стане випробуванням на толерантність німецького уряду, який прийшов до влади з набагато ліберальнішим ставленням до біженців, ніж його попередник.

Не повернуться додому після війни

Водночас країнам, які приймають українських біженців, як-от Німеччина та Польща, радять підготуватися до того, що українці залишаться в них "на роки" і після закінчення війни. Про це сказала, приміром, віцепрезидента Єврокомісії Дубравка Шуйця в інтерв'ю німецькому мовнику RND.

"Ключовою проблемою є те, що ці сім'ї думають, що поїдуть додому наступного дня після війни. Але вони ще не підуть додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні роботи втрачені", - заявила представниця Єврокомісії.

Разом із тим, віцепрезидентка Єврокомісії з демократії та демографії, у сфері відповідальності якої нагляд за дотриманням прав дітей у ЄС, закликала європейців не припиняти підтримку українців.

"Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе - на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, - щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома", - заявила представниця Єврокомісії.

Вона також закликала громадян ЄС, які прийняли українських біженців, з розумінням ставитися до труднощів.

"Так, у нас погіршилися стандарти, коли ми говоримо про кількість дітей у садочках і школах. У класі вже не 15 чи 20 дітей, а 35. Як колишній вчитель, я знаю, що це проблема. Але йдеться про прояв солідарності", - заявила представниця ЄС, додавши, що європейці мають зрозуміти, що "є стандарти, які неможливо відновити, поки не припиниться війна".

Дубравка Шуйця також погодилася із тезою журналіста, що із настанням зими та посиленням російських обстрілів, європейські країни побачать збільшення кількості біженців з України: "Хто це витримає? Я це цілком розумію", - сказала вона.