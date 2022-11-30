Чому Україні необхідний Patriot, а США його не дають

17 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Презентація американського ЗРК Patriot на військовій базі в Польщі, 14 жовтня 2022 року

Дискусії щодо можливо надання Україні надсучасних протиракетних комплексів Patriot знову пожвавились. За даними американських ЗМІ, Вашингтон начебто дійсно розглядав такий варіант.

Цю інформацію 29 листопада повідомило видання CNN з посиланням на джерело в міноборони США. Начебто комплекси Patriot можуть бути в пакеті допомоги для підтримки українських сил протиповітряної оборони (ППО).

"Patriot - це один із розглянутих варіантів ППО", - заявив співрозмовник CNN.

Щоправда, вже наступного дня речник Пентагону Пет Райдер заперечив цю інформацію.

"Щодо систем Patriot, то на даному етапі ми не плануємо постачати їх Україні. Але, повторюся, дискусії з цього питання продовжаться", - заявив він на брифінгу для ЗМІ.

То ж чому саме цей зенітно-ракетний комплекс є "каменем спотикання" у питанні військової співпраці України і США?

Довгоочікуваний і необхідний

Про гостру потребу отримати ЗРК Patriot українська влада почала публічно заявляти ще за рік до повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, голова офісу президента Андрій Єрмак в квітні 2021 року закликав США розмістити цю систему не в Польщі, а в Україні. Мовляв, тут вона необхідніша.

"Україна протистоїть натиску Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу. І де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. А вони повинні бути тут", - сказав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пускова установка Patriot

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Цю тезу підтримав і український міністр оборони Олексій Резніков. В серпні минулого року він зазначив, що в Україні було б доречно розгорнути американські засоби ППО навіть з іноземним персоналом.

Ініціативи Києва залишились без позитивної відповіді Вашингтону. До початку російського вторгнення основна протиповітряна допомога США полягала в постачанні переносних зенітно-ракетних комплексів, а не великих і потужних систем ППО і ПРО.

Перелам стався лише в жовтні поточного року, коли в Україну спочатку прибула новітня німецька система IRIS-T. А ще через декілька тижнів Збройні сили отримали і американо-норвезький комплекс NASAMS.

Для фактичного завершення побудови системи ешелонованої протиракетної і протиповітряної оборони не вистачає лише далекобійного сучасного комплексу. Саме ним може стати американський Patriot.

"NASAMS вже довели свою ефективність. Я також переконаний, що час Patriot настав", - заявив 17 листопада очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Більше того, влада Польщі прямо заявила, що готова надати переданий їй з Німеччини ЗРК для захисту українського неба. Однак Берлін не надав на це згоди.

Автор фото, Kongsberg Підпис до фото, Американо-норвезький ЗРК NASAMS вже стоїть на озброєнні ЗСУ. Київ каже про його "100% ефективність".

Що таке PATRIOT і чим він особливий?

Чим же такий особливий цей американський комплекс ППО, що навколо нього точаться такі дискусії?

Одна з основних його переваг - здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети.

Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

"PATRIOT PAC-3 - остання модифікація - може працювати по "Іскандерам" (російські балістичні ракети), по "Кинджалу" (гіперзвукова авіаційна ракета), по "Циркону" (гіперзвукова протикорабельна ракета). З того, що нам надали, це було б найкращим рішенням на поточний час", - пояснює BBC News Україна генерал запасу Ігор Романенко, що на посаді заступника начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) відповідав за протиповітряну оборону.

В Америці систему Patriot почали розробляти ще в середині 1980-х років. В бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській затоці.

Системи використовують для ураження цілей керовані ракети "поверхня - повітря", а також мають високоефективні радіолокаційні станції.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

До складу однієї батареї Patriot входить шість основних компонентів: силова установка, станція радіолокації, пункт управління вогнем, пускові установки, комплект антенної щогли та ракети-перехоплювачі.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

Системи Patriot стоять на озброєнні декількох країн, окрім США. Мова йде про Німеччину, Швецію, Японію, Кувейт.

В українському командуванні Повітряних сил вже заявили, що комплекси Patriot можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони

"Якщо такі комплекси як Patriot будуть у нас на озброєнні, то це буде новий величезний крок до перемоги і до того, щоб наше військо стало насправді професійним і сучасним", - заявив речник командування Юрій Ігнат.

Чому США відмовляють?

То чому ж Вашингтон наполегливо заперечує на офіційному рівні можливість надання ЗРК Patriot для ЗСУ?

Прессекретар Пентагону Пет Райдер каже про надзвичайну складність цієї системи. За його словами, для управління та обслуговування таких ЗРК потрібен висококваліфікований персонал.

"Жодна з цих систем не функціонує за принципом "увімкни та працюй". Не можна просто відправити їх на поле бою і почати використовувати", - зазначає Райдер.

Автор фото, defense.gov Підпис до фото, Речник Пентагону Пет Райдер. Він спростовує надання PATRIOT для України найближчим часом.

"Слід розуміти, що ЗРК Patriot - це складніша система з інтеграції в нашу ППО, ніж IRIS-T або NASAMS. І цей процес інтеграції може зайняти до року, а можливо, й більше. І не забуваємо про бюрократію та побоювання, які так само присутні в Білому Домі", - вказує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Український генерал Ігор Романенко з такими заявами не згоден. На його думку, українські військові показали, що можуть за короткий час опанувати складну техніку.

"Я з таким підходом не згодний. В нас є вже приклади освоєння великої кількості зразків іноземного озброєння, в тому числі і дійсно складної техніки, такої як ЗРК. Я маю на увазі і німецькі "Гепарди", IRIS-T, американські і британські системи", - каже він.

На думку фахівця, навчання українців поводженню з Patriot зайняло б близько двох місяців. Більш того, зазначає він, ця система в дечому схожа з радянською С-300, яка є основною зброєю українських сил ППО.

Міністр оборони Резніков вказує на іншу перепону. Виготовлення нового комплексу займає дуже тривалий термін. А забрати вже готовий ЗРК з бойового чергування в США - ризиковано.

Щодо тривалості виготовлення, то цю тезу підтверджує хоча б той факт, що для Швеції і Польщі термін виготовлення і постачання замовлених чотирьох батарей американських PATRIOT складає приблизно 6 років.

Також експерти вказують на високу вартість цих комплексів. Батарея коштує близько 1 млрд доларів.

Генерал Романенко вважає, що "складність" і "висока ціна" - це лише відмовки США, щоб не надавати Україні новітні ЗРК Patriot. Причина, вважає він, криється у болючому ставленні Москви до цього питання.

"Це пов'язано зі стосунками з росіянами. Це (постачання Patriot) відноситься до стратегічних питань такого порядку, як надання літаків F-16 чи хоча б МіГ-29, надання іноземних танків. Це робиться, щоб не було приводу перейти до іншого ступеня ескалації в цій війні, наприклад, застосування тактичної ядерної зброї".

В Росії, до речі, вже відреагували на можливе постачення PATRIOT для Києва.

"Якщо, як натякнув Столтенберг (генсек НАТО), НАТО поставить київським фанатикам комплекси Patriot разом із натовським персоналом, вони одразу стануть законною метою наших Збройних сил", - написав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв 29 листопада в своєму телеграмі.