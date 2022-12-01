"Каждый епископ ожидает, что СБУшники могут постучаться именно в его дверь". Что происходит с Украинской православной церковью

Святослав Хоменко, Виталий Червоненко

Би-би-си, Киев

10 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

За последние несколько недель Служба безопасности Украины провела около десятка обысков в епархиях УПЦ (Московского патриархата). Хотя ни складов оружия, ни неких российских диверсантов, которые якобы должны были прятаться в ее храмах и монастырях, украинские правоохранители не нашли, атмосфера вокруг УПЦ явно накаляется. Би-би-си рассказывает, что происходит сейчас в церковной жизни Украины, как и почему к ней привлечено внимание государства и кому будет принадлежать одна из главных православных святынь - Киево-Печерская Лавра.

В поисках ячеек "русского мира"

Серия обысков и проверок в епархиях УПЦ началась в октябре этого года. В пресс-релизах СБУ по этому поводу неизменно говорилось о том, что цель этих мероприятий - проверка, не используются ли помещения епархий в качестве "ячеек "русского мира", не скрываются ли в помещениях УПЦ граждане государства-агрессора и не хранятся ли там запрещенные предметы (то есть, оружие и взрывчатка).

В конце октября и.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала большой войны его ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

Самый высокопоставленный из подозреваемых - митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких), которому вменяют нарушение равноправия граждан по религиозному признаку: по версии СБУ, после вторжения России он якобы поддерживал действия Кремля и на собственном сайте размещал публикации, "разжигающие межконфессиональную рознь". Сейчас сайт "закрыт на техобслуживание". Сам митрополит Ионафан отвергает обвинения в свой адрес.

На прошлой неделе состоялись еще два обыска, которые потрясли православное сообщество Украины.

Автор фото, СБУ

Правоохранители пришли в самую большую святыню страны, неформальную столицу украинского православия - Киево-Печерскую лавру. После осмотра более трех сотен помещений силовики отрапортовали о том, что нашли "пророссийскую литературу" и "наличку" - два миллиона гривен (50 тысяч долларов) более ста тысяч долларов и "несколько тысяч российских рублей".

Еще громче прозвучал другой обыск - в Черновцах. Тамошняя епархия занимает особое место на карте украинского православия: именно ее до избрания предстоятелем УПЦ возглавлял митрополит Онуфрий (Березовский), а сейчас там главенствует его близкий соратник, а заодно глава отдела внешних сношений УПЦ митрополит Мелетий (Егоренко).

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По итогам этого обыска правоохранители заявили, что нашли в епархии оптовые партии "прокремлевской литературы", а на епархиальных компьютерах обнаружили фотокопии документов боевиков, воевавших против ВСУ на Донбассе. Кроме того, сказали в СБУ, они обнаружили документы, свидетельствующие о наличии у митрополита Мелетия российского гражданства (он сам оперативно отверг обвинение, заявив, что заявление о замене российского паспорта, якобы найденное силовиками, ему подбросили).

В тот же день ряд украинских СМИ разместили со ссылкой на источник в СБУ фотографию полуголого юноши, стоящего у стены с поднятыми руками. 17-летнего парня якобы обнаружили в келии секретаря епархии архимандрита Никиты (Сторожука), которого "повысили" до главы соседней Ивано-Франковской епархии - его фотография, стоящего возле расстеленной кровати босиком, прилагалась. СБУ аутентичность снимков не подтверждала, но оппонентам УПЦ это и не потребовалось - в соцсетях немедленно обвинили "московских попов" в разврате.

Архимандрит Никита отверг обвинения в свой адрес, а глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) заявил Би-би-си, что признаки преступления скорее усматриваются в распространении фотографий полуголого юноши.

Автор фото, СБУ

В результате этого скандала запланированную церемонию рукоположения архимандрита Никиты в епископы отложили, но, говорит митрополит Климент, у УПЦ нет никаких оснований отказываться от этого решения. Рукоположение Никиты должно состояться 4 декабря, но, видимо, проходить оно будет в крайне нервной обстановке.

"Чем сильнее будет давление на церковь при помощи подобных методов, тем мощнее это консолидирует ее верных, духовенство и епископат", - говорит митрополит Климент.

Другой епископ УПЦ, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Би-би-си звучит менее уверенно. По его словам, в епископате его церкви царят настроения шока и растерянности: каждый епископ ожидает, что в любой момент СБУшники могут постучаться именно в его дверь.

"Частичная аннексия"

Начало большой войны стало для УПЦ шоком, от которого она так и не отошла до сих пор. Митрополит Онуфрий в первые часы после российского вторжения назвал происходящее войной и "Каиновым грехом". Эти заявления прямо противоречили риторике патриарха Московского Кирилла, почти впрямую благословляющего российских солдат на войну против украинцев.

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Патриарх Кирилл с директором Росгвардии Виктором Золотовым

В мае УПЦ провела собор, по итогам которого заявила о независимости от Русской православной церкви - вычистив практически все упоминания об РПЦ из своего устава. Сейчас никаких связей с РПЦ Украинская церковь не поддерживает, говорит Би-би-си митрополит Климент: для этого нет никаких возможностей, да и потребности тоже.

"УПЦ сегодня сделала все для того, чтобы соответствовать всем требованиям к независимой поместной церкви. Целый ряд церквей, которые называют себя независимыми, не имеют и частицы тех прав, которые есть у УПЦ", - продолжает митрополит Климент.

Ряд экспертов ставят такую позицию под сомнение. УПЦ может считать себя независимой, но для православного мира она является лишь совокупностью епископов Русской церкви, осуществляющих служение на территории Украины, еще в мае объяснял Би-би-си собеседник в Константинопольском патриархате. Русская церковь продолжает считать УПЦ своей частью: например, ее епископы и епархии перечисляются на сайте РПЦ.

Решить проблему канонического статуса УПЦ можно было бы, например, объединившись с автокефальной Православной церковью Украины - но ее УПЦ и церковью-то не считает. Или войдя в переговоры с Вселенским патриархом, своеобразным первым среди равных лидеров в православном мире, - но УПЦ разорвала отношения с Константинополем еще в 2018 году, вслед за Русской церковью и с тех пор никаких мер для сближения с ним не предпринимала.

В любом случае, даже после объявления о независимости от РПЦ в мае, позиция УПЦ относительно происходящего в Украине продолжала вызывать вопросы.

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

Немедленно после того собора ряд ее епархий заявили о неприятии решений собора и о переходе под прямое правление Московского патриарха - речь идет о трех епархиях аннексированного в 2014 году Крыма и Ровеньковской епархии в Луганской области. Наблюдатели немедленно окрестили этот процесс "аннексией" Русской церковью территории Украинской церкви.

Несколько епископов УПЦ, на территории епархий которых вошли российские войска, наладили максимально конструктивное сотрудничество с оккупантами, а потом, когда эти территории были освобождены украинскими войсками, отошли вслед за российскими солдатами на территорию РФ.

Наконец, недоумение в Украине вызвали кадры с церемонии "присоединения" к России четырех украинских областей. Среди представителей российской элиты, приветствующих аннексию территории Украины, восседал митрополит Луганский УПЦ Пантелеймон (Поворознюк).

Многие наблюдатели ожидали, что на заседании синода УПЦ, который состоялся на прошлой неделе, церковь подтвердит свое намерение дистанцироваться от Москвы и как минимум займет жесткую позицию относительно этих вопросов. На деле этого не случилось.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Изюм сильно пострадал из-за артобстрелов и боев. Украина освободила город в сентябре.

Синод отправил на покой (фактически на церковную пенсию) митрополита Изюмского Елисея (Иванова), запомнившегося тем, что благословил на управление своим городом российского гауляйтера Виталия Ганчева, а также митрополита Роменского Иосифа (Масленникова). Формально - за нарушение ими епископской присяги, ведь, бежав из Украины после отступления российских войск, они бросили свою паству.

Но в решении синода нет ни слова о позиции луганского митрополита Пантелеймона. Следует ли из этого, что УПЦ не видит ничего страшного в том, что ее представитель своим присутствием освящает церемонию аннексии украинской земли?

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Климент (Вечеря)

"Юридическая квалификация присутствия митрополита Пантелеймона на этих мероприятиях находится в компетенции правоохранительных органов. Только они определяют, является это преступлением или нет. Этот митрополит пребывает на временно неподконтрольной территории, он занимается рядом социальных и гуманитарных вопросов, связанных с выживанием людей в этом регионе. Он не оставил свою паству, хотя сам не раз рисковал собственной жизнью. А там под дулами автоматов люди не то, что на референдумы ходят - они так постоянно живут. Я не уверен, что митрополит Пантелеймон поехал в Москву просто так, без давления определенных обстоятельств", - объясняет митрополит Климент из УПЦ и советует критикам Пантелеймона самим поехать в Луганск и пожить там месяц-другой.

Отсутствие реакции на "аннексию" Русской церковью четырех епархий УПЦ митрополит Климент объясняет тем, что решения о их переподчинении "не обоснованы каноническим правом и не имеют никаких канонических последствий" для УПЦ.

Сложно сказать, удовлетворяют ли такие объяснения - а также, например, отказ УПЦ от прямой критики позиции Русской церкви и ее предстоятеля патриарха Кирилла относительно войны в Украине - украинское общество.

Социология говорит, что не особо. Проведенный в октябре опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова показал, что почти 52% украинцев считают, что деятельность УПЦ скорее содействует российской агрессии. Примерно 11% - что ее деятельность содействует обороне Украины.

УПЦ, по сути, так и не удалось избавиться от устоявшегося в массовом сознании клише "московской церкви".

Зеленский приходит к церкви

Украинская власть сейчас активно переосмысливает свое отношение к церковной проблематике.

Автокефальная ПЦУ была создана в Украине в декабре 2018 года, незадолго до президентских выборов, и основную роль в этом кроме, собственно, церковных институций сыграл тогдашний президент Порошенко.. Собственно, создание ПЦУ Петр Порошенко называл одним из самых весомых достижений своего президентства и активно использовал этот мотив в собственной предвыборной кампании.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Митрополит Онуфрий (УПЦ), Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Митрополит Епифаний (ПЦУ)

Владимир Зеленский после своей триумфальной победы на выборах относился к ПЦУ с подозрением, считая ее, говорили источники Би-би-си в окружении президента, политическим проектом Порошенко. Более того, ближайших соратников Зеленского периода самого начала его президентства - в частности, главу СБУ Ивана Баканова и ответственного за региональную политику зама главы Офиса президента Сергея Трофимова - виделись горячими сторонниками православия в его "канонично-русской" версии.

Но время шло. Сначала из властных коридоров ушел Трофимов, потом со скандалом был уволен со своего поста друг детства президента, юрист по специальности Иван Баканов - Зеленский во всеуслышание заявил, что СБУ при нем оказалось переполненным российскими агентами и предателями. Новым руководителем главной украинской спецслужбы - пока что с приставкой "и.о." стал кадровый спецслужбист Василий Малюк.

В своем первом же интервью на должности Малюк назвал УПЦ "идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры". Тогда же и начались первые рейды СБУ по епархиям этой церкви.

"Конечно, активизация работы на направлении УПЦ МП связана со сменой руководства СБУ, и, конечно, это не делается без согласования с высшим руководством государства. Если на проповедях священник говорит, что "Украины не существует, войны нет, а Россия пришла нас освободить", то это вопрос не церковной истории, а национальной безопасности. Василий Малюк донес эту позицию руководству государства, оно согласовало, поэтому сейчас хлопцы так и действуют", - говорит Би-би-си собеседник в Службе безопасности Украины, не уполномоченный комментировать эту тему официально.

Через определенную личную трансформацию, похоже, прошел и президент Зеленский лично. В начале президентского срока, говорили Би-би-си источники в его окружении, тема религии не интересовала Зеленского вообще.

На позапрошлой неделе во время общения с представителями украинских СМИ президент вдруг заявил, что недавно "захотел глубже разобраться в (церковном) вопросе" и установить в этой сфере справедливость. И назвал человека, которого призвал стать своим проводником в неведомый ему доселе мир межправославных отношений в Украине.

Им оказался доктор философских наук, религиовед и бывший депутат Верховной Рады Виктор Еленский - последовательный сторонник украинской автокефалии, считающий, например, что у структур Московского патриархата в Украине будущего нет, УПЦ должна открыто осудить предателей в своих рядах и разорвать все отношения с РПЦ, а ее иерархи - отослать в Москву ордена Дружбы, некогда полученные ими из рук Владимира Путина.

Автор фото, KREMLIN.RU Підпис до фото, 2013 год. Владимир Путин и патриарх Кирилл встречаются с синодом Украинской православной церкви

В разговоре с Би-би-си Виктор Еленский подтвердил, что встречался с президентом и тот его "внимательно и заинтересованно слушал".

Религиовед утверждает, что каждый президент Украины, за исключением разве что Виктора Януковича, рано или поздно органично приходил к осознанию важности сушествования в Украине собственной поместной церкви - и Зеленский в этом плане не является исключением.

"Я увидел, что у президента есть понимание того, что с разобщенностью православия в Украине есть проблема и ее нужно решать. Думаю, у него уже сейчас есть понимание, что томос и автокефалия ПЦУ были огромным прорывом… Там понимают, что ПЦУ - это церковь, которая всегда поддерживает и государство, и Украину", - подчеркнул новый главный неформальный советник Зеленского по церковным вопросам.

В ходе того же общения с журналистами Зеленский заявил, что предложит правительству создать новый орган исполнительной власти, который занимался бы вопросами религии, следует понимать, вместо ныне действующей Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС).

Принудительное соседство

Индикатором изменения политики государства по отношению к ПЦУ может стать решение вопроса с принадлежностью Киево-Печерской лавры.

Сегодня часть огромного монастырского комплекса в центре Киева занимает национальный заповедник, а часть с конца 1980-х пребывает в долгосрочной аренде УПЦ. Летом этого года о намерении заиметь свой уголок в сердце украинского православия заявили в ПЦУ: они подали документы на регистрацию собственного Киево-Печерского монастыря и собирались попросить у государства передать им в пользование один из пустующих храмов Лавры. Собеседники Би-би-си в ПЦУ говорят, что до последнего времени государство в лице того же ГЭСС затягивало реализацию этого плана по надуманным причинам.

Сейчас же, судя по всему, позиция ГЭСС меняется на глазах. В письменном комментарии Би-би-си глава этой госслужбы Елена Богдан заявила, что "мы бы приветствовали прямой контакт с президентом и возможность проинформировать его как о деятельности ГЭСС, так и о ситуации с православием в Украине и вопросе Киево-Печерской лавры в частности" - из этого должно следовать, что сейчас прямого контакта с президентом у нее нет. Далее Богдан пишет, что на этой или максимум на следующей неделе ГЭСС наконец зарегистрирует Киево-Печерский монастырь ПЦУ. И указывает, что в декабре этого года заканчивается срок аренды УПЦ двух храмов Верхней Лавры - сложно не усмотреть в этом намек на то, что именно эти две церкви будут переданы автокефальной ПЦУ.

Автор фото, Митрополит Антоній Підпис до фото, Первые годы президентства Зеленского за региональную и церковную политику в Офисе Президента отвечал Сергей Трофимов (по центру), который в Киево-Печерской Лавре прислуживал митрополиту Онуфрию.

В УПЦ к перспективе появления у них соседей по Лавре относятся с тревогой.

"Если ПЦУ передадут в пользование какой-либо храм на территории Лавры, политическая и моральная ответственность за последствия такого решения будет лежать на тех, кто примет такое решение. Этот шаг будет воспринят верующими УПЦ однозначно негативно, как провокация, потому что мы знаем, что в ПЦУ не умеют культурно себя вести рядом с верующими других конфессий", - говорит митрополит Климент (Вечеря).

Он отказывается комментировать перипетии внутренней политики Украины - вроде позиции и.о. главы СБУ относительно УПЦ или нахождение Владимиром Зеленским нового советника по церковным вопросам. По его словам, УПЦ не раз показывала, что перед лицом войны она солидарна с украинской властью и президентом лично, а любые противопоставления его церкви и государство являются "манипуляциями, не имеющими ничего общего с реальностью".

Митрополит Климент не отрицает, что проблемы, с которыми в последнее время столкнулась его церковь, связаны с усилиями неких "лоббистов ПЦУ", которые остались во власти еще со времен президентства Петра Порошенко.