Новий обмін полоненими. Кого вдалось звільнити?

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак

Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалось звільнити 50 військових, зокрема і оборонців "Азовсталі".

Про черговий обмін першим повідомив "голова" так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, підконтрольний Російській Федерації.

Близько опівдня в четвер, 1 грудня, він написав, що з українського полону повертаються 50 російських військовослужбовців.

Але серед них 12 бійців "ДНР" і 8 - з "ЛНР".

Також, за його словами, Києву передають 50 звільненних військових Збройних сил України.

Автор фото, Андрій Єрмак

Близько 16:00 інформацію про обмін підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він розповів, кого саме вдалось повернути з полону:

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"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках".

Коордінаційний штаб повідомив, що додому повертаються бійці Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі". Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих бійців — з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

Звільнені з полону належать, зокрема, до наступних підрозділів: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 114-й окремий батальйон територіальної оборони.

Наймолодшому зі звільнених українців виповнилося 19 років, найстаршому — 59.

Андрій Єрмак пообіцяв, що робота по обмінам полоненими продовжиться.

"Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - зазначив очільник ОП.

Автор фото, Андій Єрмак

Пожвавлення обмінів

За останні місяці процеси обмінів полоненими значно прискорились.

Так, за останній тиждень листопада вдалось звільнити майже 100 українців. Серед них як військові, так і цивільні, захоплені в полон.

Зокрема, були звільнені бійці, які потрапили в полон на острові Зміїному, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, а також ті, хто був захполений на Чорнобильскій атомній станції.

Великі обміни проходили також на початку листопада, в жовтні і наприкінці вересня.

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Звільнення українських полонених 24 листопада

Станом на 25 листопада Координаційни штаб повідомляв про звільнення з полону 1269 українців.

Скільки їх ще залишилось в полоні у Росії, не повідомляється.

Президент Володимир Зеленський закликає Кремль погодитись на обмін усіх бранців. "Тисячі наших людей — військових і цивільних — в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам - це масове знущання! Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію", — зазначає Зеленський.

Президент зазначив, що Україна не знаходить в цьому питанні підтримки з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За інформацією агентства Reuters, в листопаді представники України та Росії на зустрічі у ОАЕ обговорили можливості обміну військовополоненими.

Умовою, висунутою під час переговорів, є відновлення постачання російського аміаку українською ділянкою трубопроводу "Тольятті-Одеса".

24 лютого, в день нападу Росії на Україну, російський "Тольяттіазот" зупинив транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на "ситуацію в Україні".

Аміак використовується для виробництва добрив і є важливою складовою російського експорту до Африки та Азії. Відсутність цих добрив, кажуть представники африканських та азійських країн, впливає на харчову безпеку так само, як і брак зерна.

У вересні президент Володимир Зеленський заявляв Reuters, що готовий погодилися на запуск аміакопроводу в обмін на звільнення Росією українських полонених.

Водночас речник російського президента Дмитро Песков виключав таку можливість.

Ані українська, ані російська сторони не підтверджують напряму зустріч в ОАЕ.