Новий обмін полоненими. Кого вдалось звільнити?
Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалось звільнити 50 військових, зокрема і оборонців "Азовсталі".
Про черговий обмін першим повідомив "голова" так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, підконтрольний Російській Федерації.
Близько опівдня в четвер, 1 грудня, він написав, що з українського полону повертаються 50 російських військовослужбовців.
Але серед них 12 бійців "ДНР" і 8 - з "ЛНР".
Також, за його словами, Києву передають 50 звільненних військових Збройних сил України.
Близько 16:00 інформацію про обмін підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він розповів, кого саме вдалось повернути з полону:
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"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках".
Коордінаційний штаб повідомив, що додому повертаються бійці Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.
Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі". Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих бійців — з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.
Звільнені з полону належать, зокрема, до наступних підрозділів: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 114-й окремий батальйон територіальної оборони.
Наймолодшому зі звільнених українців виповнилося 19 років, найстаршому — 59.
Андрій Єрмак пообіцяв, що робота по обмінам полоненими продовжиться.
"Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - зазначив очільник ОП.
Пожвавлення обмінів
За останні місяці процеси обмінів полоненими значно прискорились.
Так, за останній тиждень листопада вдалось звільнити майже 100 українців. Серед них як військові, так і цивільні, захоплені в полон.
Зокрема, були звільнені бійці, які потрапили в полон на острові Зміїному, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, а також ті, хто був захполений на Чорнобильскій атомній станції.
Великі обміни проходили також на початку листопада, в жовтні і наприкінці вересня.
Станом на 25 листопада Координаційни штаб повідомляв про звільнення з полону 1269 українців.
Скільки їх ще залишилось в полоні у Росії, не повідомляється.
Президент Володимир Зеленський закликає Кремль погодитись на обмін усіх бранців. "Тисячі наших людей — військових і цивільних — в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам - це масове знущання! Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію", — зазначає Зеленський.
Президент зазначив, що Україна не знаходить в цьому питанні підтримки з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста.
За інформацією агентства Reuters, в листопаді представники України та Росії на зустрічі у ОАЕ обговорили можливості обміну військовополоненими.
Умовою, висунутою під час переговорів, є відновлення постачання російського аміаку українською ділянкою трубопроводу "Тольятті-Одеса".
24 лютого, в день нападу Росії на Україну, російський "Тольяттіазот" зупинив транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на "ситуацію в Україні".
Аміак використовується для виробництва добрив і є важливою складовою російського експорту до Африки та Азії. Відсутність цих добрив, кажуть представники африканських та азійських країн, впливає на харчову безпеку так само, як і брак зерна.
У вересні президент Володимир Зеленський заявляв Reuters, що готовий погодилися на запуск аміакопроводу в обмін на звільнення Росією українських полонених.
Водночас речник російського президента Дмитро Песков виключав таку можливість.
Ані українська, ані російська сторони не підтверджують напряму зустріч в ОАЕ.