Українські військові зможуть піти у відпустку під час війни. Як це працюватиме?

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Багато військових вже більше ніж пів року перебувають на фронті. Надати чи не надати їм відпустку залежить від командира

Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила військовослужбовцям йти у відпустки під час війни. Раніше вони мали таке право лише у виключних обставинах.

Вказана законодавча ініціатива була підготовлена депутатами від "Слуги народу" наприкінці вересня. Вона фактично стала відповіддю на публічні звернення і петиції військових, які з початку повномасштабної війни не бували вдома з родиною або ж мали дуже обмежені за часом відпустки.

На початку листопада законопроєкт був ухвалений за основу, а в цілому проголосований 1 грудня. На його підтримку висловились 269 депутатів парламенту.

Відпустка без обмежень. Але з умовою

Раніше закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" також надавав військовим право на відпустки в особливий період і під час дії воєнного стану.

Однак, перепочинок від служби надавався бійцеві лише за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Депутати вирішили зняти таке обмеження.

Тепер військовий може взяти частину щорічної основної відпустки, а також окрему відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Автор фото, Мар'яна Безугла Підпис до фото, Депутат від "Слуги народу" і заступник голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла є одним з головних авторів закону про відпустки військових

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Однак, парламент все ж встановив одне обмеження для відпусток під час війни, якого не було в першому варіанті законопроєкту

Згідно з поправкою, внесеною в текст документа, частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Втома на передовій

Військовослужбовці, з якими спілкувалась ВВС News Україна, схвально ставляься до надання відпусток під час війни. Постійне перебування на фронті виснажує, зазначають вони.

Зокрема, письменник Артем Чапай, який зараз перебуває на військовій службі, зареєстрував петицію на сайті президента з проханням обмежити строк служби мобілізованих до 12 або 18 місяців.

"Зараз кого не спитай, не може сказати, наскільки часу мобілізували добровольців, які пішли першими. Це люди, на яких держава могла покластися. І тепер виникає питання, чи можуть вони покластися на державу", - розповів Чапай.

Автор фото, Артем Чапай Підпис до фото, Письменник Артем Чапай, що добровільно пішов у ЗСУ на початку вторгнення РФ, публічно лобіює надання відпусток військовим чи визначення термінів їх мобілізації

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У петиції пропонується, щоб демобілізованих на фронті замінили нові призвані військовозобов'язані. Це, за словами письменника, дозволить уникнути демотивації серед військовослужбовців.

Інший співрозмовник з ЗСУ, мобілізований військовослужбовець Богдан пропонує своє розв'язання проблеми демотивації серед військових, яка, на його думку, назріває у лавах ЗСУ, - це повернення на законодавчому рівні права для військових на 30-денну відпустку на рік.

Він переконаний, у кожного військового є поважна причина на відпустку - це захист своєї країни.

Невизначеність і втома деморалізує військових, каже Богдан, а сама ситуація з відпустками та демобілізацією в українській армії є непродуманою.

"98% мого батальйону були мобілізовані на початку березня. З квітня ми на передовій. Багато людей просиділо в окопах по п'ять місяців, не виходячи з них", - розповідає Богдан. Він офіцер і безпосередньо спілкується з багатьма військовими.

За його словами, багато людей звертаються з проханням про відпустку, але масово отримують відмови. Адже для відпустки під час воєнного стану потрібна поважна причина.