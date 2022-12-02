"Стас просив, щоб ми за ним довго не плакали" – наречена вбитого в Оленівці азовця

Жанна Безп'ятчук

BBC News Україна

17 хвилин(и) тому

Автор фото, фото із архіву родини Станіслава Артьоменка Підпис до фото, Станіслав Артьоменко зі своєю нареченою Анною до війни

Родичі загиблих в Оленівській тюрмі азовців чекають на результати аналізів ДНК, щоб отримати тіла своїх рідних. Україні вже вдалося повернути частину тіл українських військовополонених, убитих на території в'язниці № 120 у так званій "ДНР".

Але поки що йдеться не про всіх загиблих. Рідні декого з азовців досі живуть у невідомості.

Росія вичекала майже три місяці перш ніж почала повертати тіла померлих в Оленівці.

25-річний Станіслав Артьоменко, азовець родом з Краматорська, потрапив у полон16 травня разом з іншими захисниками "Азовсталі". Їх розмістили в Оленівській виправній колонії № 120.

Вдома його чекала 21-річна наречена Анна Зайцева. Тепер вона чекає на результати тесту ДНК.

"Командир прислав СМС про те, що Стас загинув, зі словами "будь мужньою і не плекай ілюзій". Тобто щоб я не сподівалася, що російські списки загиблих неправдиві. Конкретно по Стасу інформація підтвердилася", - розповідає дівчина.

"Стас просив, що якщо з ним щось трапиться, щоб ми за ним довго не плакали, що потрібно буде далі жити, бо він воював заради нас. В моєму житті була така людина, яка подарувала мені почуття, подарувала першу любов. І ці випробування випали не випадково на мою долю, на долю батьків Стаса", - розповідає Анна про те, як їй вдається приймати те, що сталося.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Охоронець біля тюрми в Оленівці на території "ДНР"

Спочатку вона знайшла його ім'я в списках загиблих, оприлюднених Міноборони Росії одразу після трагедії.

Потім уже у вересні один із командирів полку, який сам був в ангарі, де пізно ввечері 28 липня сталися вибухи, підтвердив загибель її нареченого. Завдяки обміну полоненими він вийшов на волю.

Крім того, на фото тіл в Оленівці Анна побачила загиблого, схожого на Стаса. "Кілька тіл не були накриті ковдрами. З-поміж них я впізнала його. Ознак обгорання на ньому не було", - каже вона.

Розслідування

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На початку жовтня начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич заявив про те, що підрозділ встановлює повний список убитих в Оленівці. У ньому тоді була 41 людина.

Міноборони Росії заявляло про щонайменше 50 загиблих.

ВВС зверталася за коментарями до Головного управління розвідки Міноборони України щодо верифікації списків загиблих та прогресу з поверненням тіл. Відповіді не отримала.

Україна проводить власне розслідування вибухів, пожежі та масової загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Командування та звільнені з полону бійці полку "Азов на час слідства також не коментують Оленівську трагедію.

ВВС провела власне розслідування обставин загибелі військових в тюрмі на окупованих Росією територіях. Міжнародні експерти спростували ймовірність обстрілу колонії з системи HIMARS. А її колишні цивільні в'язні вказали на систематичну жорстокість щодо українських військовополонених та особливу ненависть наглядачів тюрми до азовців.

Автор фото, Reuters

Крім того, як вдалося з'ясувати ВВС, дехто з військових міг загинути ще до 29 липня. Деякі тіла на фото та відео з Оленівки виглядали так, немов ці люди загинули певну кількість днів тому. Далеко не всі з них мали сліди опіків, а деякі мали ознаки виснаження та голодування.

"Я запитувала, чи тіла під ангар в Оленівці просто принесли, а вони насправді померли раніше. Стас за документами був снайпером другої категорії. А насправді він мінометник. Всі ми знаємо, що снайперів дуже не люблять. Його могли просто прибрати", - припускає Анна.

До полону Стас говорив їй, що найстрашніше - це саме полон, що краще померти в бою, ніж туди потрапити. "Якби в них були запаси зброї та їжі, вони б стояли до кінця. Але їм довелося погодитися на це, тому що в їхніх поранених бійців гнили рани. І ця поступка коштувала йому життя".

Між 16 травня та ніччю на 29 липня, коли в промисловій зоні Оленівської тюрми пролунали вибухи, Стас загалом двічі телефонував додому.

Під час свого першого дзвінка з тюрми він запропонував Анні одружитися одразу, як тільки повернеться з полону. Раніше пара це відкладала, бо дівчина хотіла спочатку закінчити університет.

"Востаннє він зателефонував мені з Оленівки 20 червня. Це був День народження його мами. Він привітав її. Сказав мені пару слів, що любить, обнімає, що сподівається - я його далі чекаю. Я йому відповіла, що чекаю його, що б не сталося, що він мені потрібен будь-яким. Я також намагалася зарядити його тим, що ми з дружинами інших азовців не сиділи склавши руки: ми постійно нагадували про те, що вони в полоні", - розповідає Анна.

Шлях в "Азов"

За словами дівчини, хлопець після війни хотів жити в Краматорську. "Стас вважав, що ми, молоді, активні, могли б там створити щось нове, класне. Могли б показати, що Донецька область може бути чудовим місцем для життя".

Стас і Анна обоє - родом з цього міста.

"Що таке війна ми знали з 2014 року. Тоді йому не було 18 років. Але в нього вже було бажання йти служити й воювати. Він довго займався боксом, через що отримав травму спини. І медкомісія його не допустила до служби в Державній прикордонній службі. У 2020-у він знову вирішив податися на службу. Цього разу в полк "Азов". Він пролікував травму. Там були хлопці переважно з Донецької області, які, як і Стас, розуміли, що таке війна", - розповідає Анна про Стаса.

Автор фото, фото із архіву родини Станіслава Артьоменка

"Він був дуже напористим. І в серпні 2020 року йому вдалося успішно пройти курс молодого бійця та вступити в полк. Він приїжджав з навчань втомленим. Іноді не все виходило. Але Стас ішов учитися й тренуватися далі. Всі знали його як розміреного, спокійного хлопця. Він ніколи не вихвалявся своїми бойовими досягненнями. Він казав: "Я не герой. Я і всі навколо мене просто служать й виконують свою місію захистити країну. В нього та інших у полку була присутня потужна енергія та мотивація".

Поки Стас служив у Маріуполі, Анна працювала в магазині "Укрзолото" в центрі міста та вчилася дистанційно в університеті в Харкові на факультеті міжнародних економічних відносин.

"Коли він вступав у полк, то сказав: "Або ми йдемо туди разом, або тобі це не потрібно". Він попередив, що якщо почнеться війна, то він нікуди не зможе поїхати, він не зможе бути поруч 24/7. Я це прийняла ", - каже дівчина.

Пригадує, як хлопець радів тому, що під час оборони Маріуполя не лише в Україні, але й світі змінилося ставлення до полку "Азов".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мітинг за звільнення захисників "Азовсталі" у Кракові навесні 2022

"Стас писав мені звідти із захватом про те, що мітинги на підтримку захисників міста відбуваються в США, в Польщі. Раніше полк "Азов" викликав суперечливі почуття. А тепер він виявився одним із найсильніших підрозділів на цій війні в Україні. Він не шкодував, що пішов служити саме туди. У світі ніхто притомний не скаже вже, що вони "нацисти".

"Я вважаю, що в будь-якому разі потрібно далі жити. Їхня місія була загинути, щоб жили ми, щоб у нас не було війни. Стас мріяв, щоб Крим повернувся в Україну й діти з Донецької області жили в мирі", - так Анна пояснює, що сьогодні допомагає їй триматися.

Дівчина також допомагає мамі Стаса, яка нині бореться з важкою хворобою.

Тортури полонених

У листопаді 2022 року управління Верховного комісару ООН з прав людини оприлюднило доповідь щодо порушень прав полонених сторонами війни в Україні. Про тортури та жорстоке поводження в полоні розповіли і українські, і російські солдати. У доповіді сказано, що російська сторона систематично жорстоко поводилася з полоненими, особливо під час їхнього ув'язнення.

Українська сторона — несистематично. Найчастіше під час захоплення в полон і подальшого перевезення до місць інтернування.

Місії Червоного Хреста та ООН досі не змогли потрапити в Оленівку після загибелі та поранень там українських військовополонених. За їхніми словами, Росія не надає їм доступу та гарантій безпеки.

Раніше вона звинуватила в загибелі людей Україну, що нібито її війська обстріляли колонію з артилерійських установок HIMARS.

Україна заявляє, що має достатньо доказів того, що російська сторона та представники так званої "ДНР" самі влаштували вибухи в колонії, аби вбити українських військовополонених.