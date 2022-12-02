"Останній бастіон між війною та ЄС". Чи врятує Захід Молдову від холоду і Кремля

Анастасія Успенська

BBC

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Bloomberg Підпис до фото, Молдова переживає темні часи у прямому та переносному сенсі

Молдова стоїть на порозі найсерйознішої енергетичної кризи у своїй історії. Віялові відключення електрики, високі ціни на опалення, зростання безробіття через підприємства, що зупиняються, - все це вже відбувається не перший місяць. Але поки що зберігається надія на обіцяну допомогу Заходу. А якщо ні, то ця маленька країна може знову опинитися в руках Москви.

Відсутність будь-яких ресурсів ставить Молдову у залежне становище від сильніших партнерів. Питання в тому - хто це буде.

Те, що відбувається в країні прямо зараз, - не лише наслідок глобальної кризи, а й плата за вибір на користь Заходу, який тепер має моральне зобов'язання перед Молдовою.

Що роблять Європа та США для порятунку цієї країни? І що на неї чекає, якщо зусилля Заходу виявляться марними?

Ситуація на це момент

З початку жовтня постачання російського газу, від якого Молдова залежала десятиліттями, скоротилося щонайменше наполовину.

Це далося взнаки і на роботі енергогенеруючого підприємства "МолдДРЕС" у Придністров'ї, яке забезпечувало 70% електроенергії в Молдові, але більше не забезпечує.

Інші 30% Молдова отримувала з України, інфраструктура якої майже повністю зруйнована російським ракетним обстрілом.

Повне відключення світла в Кишиневі та інших районах збіглося з останнім обстрілом України та блекаутом в українських містах.

Автор фото, Bloomberg Підпис до фото, Багато підприємств у Молдові вже перейшли на енергозберігаючий режим роботи. Склозавод у Кишиневі - один із найбільших у країні. У разі його повного зупинення без роботи залишаться сотні людей

З початку листопада Молдова майже повністю перейшла на електроенергію з Румунії, щомісячні рахунки знову зросли і тепер майже вдвічі перевищують значення червня.

За оцінками молдавського економіста Сергія Унгуряну, за інфляції в 32% сплатити платіжки без особливих зусиль можуть менше 1% населення Молдови.

"Нам не по кишені європейські амбіції"

Енергетична криза швидко переростає у політичну.

З середини вересня щонеділі в Кишиневі відбуваються протести, організовані партією місцевого олігарха Ілана Шора.

Сам Шор ховається від кримінального переслідування в Ізраїлі, але, на думку Держдепу США та молдавської влади, тісно співпрацює з корумпованими російськими структурами, які мають на меті викликати політичні хвилювання в Молдові.

І хоча на протестах у столиці російських прапорів практично не видно, і самі організатори називають їх не проросійськими, а антиурядовими, їхня суть зрозуміла.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Проти прозахідного уряду Маї Санду виступають переважно люди старшого покоління

"Європа себе забезпечити не може, звідки у них надлишки на нас? Досить дурити. Ми колишня радянська країна, навчилися вже уживатися з росіянами. І далі б уживалися", - сказав BBC учасник протесту, 72-річний Григорій.

Молодші люди переважно не хочуть, щоб їх країна поверталася в залежність від Москви, але на порозі зими закликають включити здоровий глузд.

"Європа, можливо, і добре, але нам не по кишені платити за європейські амбіції. Це надто дорого. Буває так - дивишся на щось гарне, а дозволити собі не можеш", - каже 49-річний Вадим.

Учасники антиурядових протестів звинувачують у обранні прозахідного уряду діаспору - сотні тисяч молдаван, які мешкають за межами країни.

Багато хто вважає, що діаспора, яка приїжджає додому лише у великі свята, проголосувала за вже звичні для себе гасла прозахідників без огляду на те, чим обернеться для Молдови сварка з Росією.

Автор фото, DANIEL MIHAILESCU/AFP Підпис до фото, Противники Росії вимагають виведення російських військових частин із Придністров'я. "Не хочемо миротворців та бандитів" - написано на плакаті

Останнє опитування громадської думки, проведене на замовлення Інституту розвитку та соціальних ініціатив "Viitorul", показало, що у рейтингу довіри молдаван на перше місце вийшов колишній лідер соціалістів та експрезидент Ігор Додон, з яким молдавське суспільство, здавалося, вже попрощалося назавжди.

Мая Санду опинилася на третій позиції, поступившись також безпартійному меру Кишинева Іону Чебану. На листопад Санду не довіряють 49,4% респондентів.

Однак це ж опитування показало, що близько 60% респондентів розуміють, що країни ЄС та США посилено допомагають Молдові і готові підтримувати прозахідний курс країни.

Що робить Захід?

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Голова Європарламенту Роберта Метсола (праворуч) не раз говорила, що географічно та історично місце Молдови - у Європі. Вона активно виступала за надання Молдови статусу країни-кандидата в ЄС.

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Голова Європейського парламенту Роберта Метсола, яка відвідала Кишинів у середині листопада, запевнила президента і парламент, що європейські партнери бачать Молдову членом Євросоюзу і допоможуть країні на шляху до вступу в блок.

За її словами, у Європі добре розуміють, в якому вразливому становищі перебуває Молдова, якій, крім війни біля своїх кордонів, доводиться ще переживати вкидання дезінформації та пропаганди, а також енергетичний шантаж з боку Росії.

"Днями Єврокомісія пообіцяла збільшити фінансування [Молдови]. Я знаю, наскільки це важливо, і я також знаю, що знадобиться ще більше вкладень, і ви можете розраховувати на нас", - сказала Роберта Метсола.

"Ви - останній бастіон між війною та ЄС. І ми повинні це добре розуміти", - наголосила глава Європарламенту.

Європейське тріо в особі Франції, Німеччини та Румунії робить дуже багато для Молдови у кулуарах європейських структур, заявила Метсола. Наразі до них приєдналася і Словаччина, яка почала експортувати Молдові природний газ.

Інші екстрені кроки Заходу:

Минулої середи на саміті в Бухаресті НАТО погодило заходи допомоги Молдові, Грузії та Боснії та Герцеговині як країнам, які зазнають російського впливу. У чому конкретно полягатиме допомога, поки неясно

21 листопада на міжнародній конференції в Парижі, присвяченій ситуації в Молдові, Франція оголосила про виділення Кишиневу 100 млн. євро, а Німеччина - 32 млн. євро на боротьбу з енергокризою. Ці гроші підуть на додаток до обіцяних раніше обома країнами 200 млн євро

Європа скасувала кількісні обмеження на імпорт низки молдавських сільськогосподарських товарів

Ухвалено закон, який полегшує вантажні автомобільні перевезення в Європейському Союзі для молдавських компаній та водіїв

Навесні Європарламент затвердив пакет допомоги Молдові у розмірі 150 млн. євро, а група міжнародних донорів узгодила виділення 659,5 млн. доларів.

У Кишиневі під егідою ЄС створено Центр підтримки з питань внутрішньої безпеки та управління кордонами

На зміцнення збройних сил Молдови виділено 40 млн. євро в рамках Європейського фонду світу

США зобов'язалися виділити Молдові $75 млн як гуманітарну допомогу і $124 млн на зміцнення економіки та сфери безпеки

Що далі?

Автор фото, SERGEI GAPON Підпис до фото, Для уряду Молдови ця зима буде вирішальною

На перший погляд, робиться дуже багато.

Принаймні, за розрахунками економістів, коштів, що виділяються, повинно вистачати на компенсації населенню за непосильні рахунки.

Але навіть молдавський міністр економіки Думитру Алайба визнав цього тижня, що Молдова залишається однією з найкорумпованіших країн Європи.

Згідно зі статистикою Transparency International за 2021 рік, індекс корупції в Молдові за цей період зріс на кілька пунктів і зрівнявся з показниками 2012 року, коли було зафіксовано історичний максимум. На цей момент за рівнем корупції країна посідає 105 місце зі 180 країн, де проводяться спостереження.

Голова Європарламенту Роберта Метсола дала зрозуміти молдовській владі, що об'єднання з Європою - вулиця з двостороннім рухом, і західні партнери очікують від Кишинева гарантій демократії, верховенства закону та рівності.

"Я хочу, щоб усі знали, що Молдова обирає свободу і продовжить йти європейським шляхом - попри жодні обставини. Ми готові платити ціну за нашу свободу", - сказала у вівторок президент Молдови Мая Санду.

"Ми всі в небезпеці, тому що для Росії немає правил і обмежень", - додала вона.

Однак для 2,6 млн молдаван, які не наважуються вкотре закип'ятити чайник, цього аргументу може бути недостатньо.

Майбутня зима може стати ключовою у визначенні майбутнього Молдови, яка у разі провалу прозахідного уряду знову покотиться в інший бік - на схід.