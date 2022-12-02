Британський інститут кінематографії назвав найкращий фільм усіх часів

Ельза Мейшман

BBC News

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Постер до фільму 1975 року

Британський інститут кінематографії (BFI) назвав найкращий фільм усіх часів. Це стрічка бельгійської режисерки Шанталь Акерман "Жанна Дільман, набережна комерції 23, Брюссель 1080".

Вперше до десятки найкращих фільмів рейтингу потрапила стрічка, яку зняла жінка. Опитування, яке проводять кожне десятиліття, критикували за брак різноманітності.

Переможне місце протягом 40 років утримував "Громадянин Кейн" Орсона Веллса.

У 2012 році його обігнав фільм Альфреда Хічкока "Запаморочення".

Стрічка "Жанна Дільман", випущена в 1975 році, оповідає історію бельгійської вдови, яка стає секс-працівницею, щоб звести кінці з кінцями, але вбиває одного зі своїх клієнтів. Фільм триває майже три з половиною години.

Хоча стрічка Акерман не така відома за межами світу кінокритики, як попередні переможці, її визнали "шедевром" і новаторським феміністським твором.

Шанталь Акерман померла у 2015 році у віці 65 років.

Ліліан Кроуфорд, кінокритик і письменниця, яка брала участь в опитуванні, сказала, що фільм є "програмним текстом" феміністського кіно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шанталь Акерман на фото 2004 року

"Жанна Дільман" - не той фільм, який я б першим порадила подивитися кожному", - сказала кінокритик.

"Якщо ви вже збираєтесь йти за списком, починайте краще з кінця, щоби підготуватися, тому що рекомендувати людям дивитися цей фільм першим - це справжній виклик".

"Але в академічному сенсі, з огляду на справжнє мистецтво, на заохочення людей дивитися експериментальне кіно та фільми, створені жінками, а також з точки зору історії феміністичного кіно, це абсолютно необхідний текст".

У статті для Британського інституту кінематографії Лаура Малві, професорка кінознавства в Університеті Біркбек, назвала голосування "раптовим потрясінням".

"Все ніколи не буде як раніше", - написала вона.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Опитування проводиться журналом Британського кіноінституту Sight and Sound щороку з 1952 року.

У минулому його критикували за відсутність різноманітності в опитуванні експертів і у рейтингу 100 найкращих фільмів.

У 2012 році "Жанна Дільман" була одним із двох фільмів, знятих жінками, які потрапили до списку, разом із фільмом темношкірого режисера - Джибріла Діопа Мамбеті "Тукі Букі".

З роками BFI збільшив число і різноманітність консультантів, які складають рейтинг. Цього року 1639 критиків, директорів програм фестивалів, кураторів, співробітників архівів і науковців попросили обрати десятку найкращих фільмів.

Переможець минулого року стрічка "Запаморочення" Хічкока посіла друге місце, посунувши "Громадянина Кейна" на третє.

На четвертому місці опинилась "Токійська історія" Ясудзіро Озу, а на п'ятому - "Любовний настрій" Вонга Карвая.