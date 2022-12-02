"Закривавлені пакети з очима тварин": посольства України продовжують залякувати

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Українські посольства і консульства продовжують отримувати погрози, повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, після вибуху в посольстві України в Іспанії українські дипломатичні місії в інших країнах отримали "закривавлені пакунки".

Йдеться про посольства України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, а також генеральні консульства в Неаполі та Кракові та консульство в чеському місті Брно.

"У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах", - написав Ніколенко у фейсбуку.

Він додав, що МЗС намагається зрозуміти зміст цих послань.

Пізніше Ніколенко повідомив, що до українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, яке раніше отримали інші дипломатичні установи України.

Автор фото, Фейсбук Олега Ніколенка

"Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - додав дипломат.

Автор фото, Фейсбук Олега Ніколенка

"Добре спланована кампанія"

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30 листопада в посольстві України в Іспанії пролунав вибух. Бомбу надіслали поштою, працівник посольства отримав поранення, відкриваючи конверт.

Наступного дня іспанські правоохоронці виявили ще один вибуховий пристрій, який отримав супутниковий центр ЄС, розташований на авіабазі збройних сил Іспанії у Торрехон-де-Ардосі під Мадридом. Цю базу регулярно використовують для передачі Києву іспанської зброї для потреб ЗСУ.

Крім того, за словами Ніколенка, після інциденту в Іспанії вхід у квартиру посла Києва у Ватикані "зазнав вандалізму", а до українського посольства в Казахстані надійшов хибний дзвінок про мінування.

Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну. Як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов "з території однієї європейської країни", додав Ніколенко.

"Україна працює з іноземними правоохоронцями, щоб розслідувати всі загрози, встановити причетних і притягнути їх до відповідальності".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відбувається "добре спланована кампанія терору та залякування українських посольств і консульств".

Він наказав перевести всі українські дипломатичні місії в режим посилених заходів безпеки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іспанія посилила охорону навколо громадських будівель після виявлення низки вибухових пристроїв

Інші вибухові посилки

У четвер міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що минулого тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес отримав заміновану бандероль, схожу на ту, що вибухнула в середу в посольстві України в Мадриді.

Конверт, "що містить піротехнічний матеріал" і адресований Санчесу, надійшов 24 листопада і був знешкоджений службами безпеки, йдеться в заяві МВС.

Пізніше два листи-бомби отримали посольства України в Мадриді та виробник зброї Instalaza у Сарагосі, на північному сході Іспанії, повідомила поліція.

Instalaza виробляє ракетні установки C90, які Іспанія постачала Україні.

Поліція Іспанії побоюється, що в різних установах по всій території країни з'являться нові посилки з бомбами, пишуть іспанські ЗМІ.