Як Ладижин жив в екстремальних умовах після обстрілу ТЕС

Вікторія Жуган і Камілла Міллс

BBC, Ладижин

44 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Раз за разом різні цілі області опиняються без електропостачання через удари по інфраструктурі

У місті Ладижин на Вінниччині - надзвичайна ситуація. 18 тисяч мешканців залишились без опалення.

Внаслідок ракетного обстрілу 23 листопада на Ладижинській ТЕС сталася аварія, в місті зникли електрика і тепло.

У четвер електроенергію відновили, а от постачання тепла відбувається поступово. Потрібен певний час, щоб нагріти теплоносій і доставити до будівель.

Коли температура впала нижче нуля, люди почали вмикати електричні обігрівачі, але через періодичні відключення світла з ними не дуже зігрієшся.

Ладижинці з острахом чекають чергового російського удару по їхній інфраструктурі.

Втратити доступ до всіх джерел тепла бояться більшість українців, що живуть далеко від лінії фронту. Ладижин першим відчув, що це таке.

"У мене є обігрівач, але він постійно вимикається, бо немає світла. Холодно", — каже 70-річна Марія Бузиновська.

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Вона прийшла до "пункту незламності", де люди можуть зігрітися, зарядити телефони, випити чаю чи отримати пайок.

На головній площі міста лунає вже знайомий звук генераторів, а намет, де облаштували "пункт незламності", обігрівають металеві пічки ("буржуйки").

"Вночі болить голова, болить вухо, п'ю пігулки, — каже Марія, попиваючи чай із пластикового стаканчика. - Як відомо, холод і голод - не найкращі друзі в таку погоду. Я тепло одягаюсь, вкриваюся ковдрою, щоб якось це витримати і не захворіти".

У "пункті незламності" можна під'єднатися до інтернету, попрацювати, для найбільш незахищених є пайки, ковдри та ліжка.

"Пайок складається із засобів гігієни, води та найпростіших медикаментів", — розповідає заступниця начальника ДСНС у Вінницькій області Юлія Каменюк.

"Найскладніший момент був, мабуть, у перші дні після обстрілу. Повністю зникли вода, опалення, світло".

Для Марії Бузиновської Ладижин завжди був спокійним, квітучим містом, центром якого була теплоелектростанція - найбільше місцеве підприємство. Все змінилося 2014 року, коли на Донбас прийшла війна, і вона відчула, що одного дня Росія може здійснити повномасштабне вторгнення.

Поруч із нею в наметі сидить 40-річний Павло Палагута, його влітку евакуювали зі Слов'янська.

Підпис до фото, Павло Палагута зігрівається за допомогою пластикових пляшок з гарячою водою

Свого часу він втік від війни в Ладижин, але вона наздогнала його й тут.

Він - один з понад 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб в Україні. Зараз живе в будівлі колишньої початкової школи разом з 37 іншими людьми.

"Котел у будинку наразі не працює, бо немає світла, - каже він. - Але я зазвичай наповнюю пляшку гарячою водою, щільно закриваю, висушую і кладу кілька таких пляшок під ковдру, на вечір вистачає".

"Обкладаюся ними. Сплю повністю одягненим. Якщо спиш один, вони зберігають тепло протягом чотирьох-п'яти годин".

Зараз Вінницька військова адміністрація працює над забезпеченням людей додатковими джерелами опалення - переносними котельнями та індивідуальними конвекційними обігрівачами. Але на це знадобиться приблизно місяць.

Підпис до фото, Підписуючи документи при світлі ліхтаря, Людмила Головашич каже, що району доведеться шукати нові джерела енергії

Голова РВА Людмила Головашич розповіла ВВС, що про диверсифікацію джерел енергії говорили понад десять років.

Лише коли цього року російські військові почали обстрілювати місцеву інфраструктуру, це стало питанням виживання.

Коли температура впала нижче нуля, стовпчики термометрів у будинках опускалися до 8C.

Влада Ладижина каже, що ситуація скоро зміниться, адже опалення відновлюють, але багато мешканців цього ще не відчули.

Після більш ніж тижневого життя в холоді люди моляться, щоб російські ракети більше до них не прилітали.