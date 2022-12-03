Драмтеатр, кладовище і знесені будинки. Нові знімки Маріуполя

Метт Мерфі

BBC News

40 хвилин(и) тому

Росія повільно посилює свою присутність в окупованому Маріуполі і збудувала там військовий комплекс.

Відповідні знімки з супутника опублікувала у твіттері компанія Maxar Technologies.

Зйомка дозволяє побачити на даху будівлі слова: "Армия России - жителям Мариуполя".

Автор фото, Maxar

Зйомка також дає зрозуміти, що на міському кладовищі збільшилась площа поховань. Йдеться про могили на кладовищі "Старокримське", яке розташоване на західній околиці міста.

Maxar опублікувала знімки від 29 березня 2022 року та від 30 листопада. На них помітно, як збільшилися масштаби поховань.

Минулого місяця аналіз зображень, отриманих BBC Panorama, показав, що на кладовищі з'явилися 1 500 нових могил.

Загалом, за оцінками експертів, з початку повномасштабної війни поблизу окупованого міста викопали понад 4 600 могил, але кількість похованих у них людей може бути більша, бо ховали й групами.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Фото кладовища, зроблене в березні 2022 року

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Зображення, зроблені в листопаді, показують нові могили

Супутник Maxar також зафіксував драматичний театр, де, як вважають, загинули сотні людей після ракетного удару російських військ у березні. Навколо будівлі - великий захисний "екран".

Напад, який Amnesty International назвала "очевидним воєнним злочином" Росії, залишив це місце в суцільних руїнах.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, 16 березня російський літак скинув бомбу на Маріупольський драматичний театр. У момент трагедії там ховались майже 1 300 людей. Так руїни театру виглядають зараз

Автор фото, Maxar Підпис до фото, На нових зображеннях можна побачити великий екран навколо театру

За даними української влади, зруйновано майже 90% інфраструктури Маріуполя, а нові зображення показують, що росіяни масово зносять житлові будинки, які не підлягають ремонту.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Житлові будинки після російських ударів у березні

Автор фото, Maxar Підпис до фото, На нових фото видно, що пошкоджені будівлі знесли

Супутники Maxar зафіксували великі запаси будівельних матеріалів на вулицях містах. При цьому тисячі будинків, квартир, будівель та об'єктів інфраструктури у Маріуполі залишаються в аварійному стані.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Будівельні матеріали

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Березень 2022 року

Фото Maxar з'явилися на тлі повідомлень про те, що Росія повільно нарощує свої позиції в Маріуполі, оскільки український наступ на півдні та сході все більше ставить під загрозу їхню присутність в місті.

За даними британської розвідки, росіяни почали будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя.

У зв'язку з цим два заводи розпочали виробництво пірамідальних протитанкових конструкцій, відомих як "зуби дракона", - бетонних блоків, призначених для уповільнення ворожої бронетехніки.

"Постачання з та в окупований Крим здійснюються через Маріуполь, тому місто є ключовим логістичним вузлом російських сил", - зазначили британські розвідники.

Усі зображення захищені авторським правом.