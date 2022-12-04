УПЦ висвятила в єпископи священника - фігуранта скандалу з неповнолітнім

1 година тому

Автор фото, Чернівецько-Буковинська епархія Підпис до фото, Процедура хіротонії

Зранку в неділю, 4 грудня, УПЦ (МП) висвятила в єпископи секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Сторожука). Саме цей священник на минулому тижні став фігурантом гучного скандалу, коли під час обшуку СБУ його могли виявити разом з неповнолітнім хлопцем.

Сам Никита цю інформацію заперечує й стверджує, що їх змусили роздягнутись.

Архімандрит Никита донедавна був секретарем Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Близько 9 ранку в неділю ця єпархія продемонструвала пряму трансляцію процедури архієрейської хіротонії, тобто рукопокладання (возведення у вищий священницький сан) Никити.

Возведення у сан єпископа здійснювалось в Свято-Пантелеймонівському соборі в Києві.

Звершував процедуру предстоятель УПЦ МП, митрополит Онуфрій. Йому допомагав митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій.

В його єпархії нещодавно були проведені обшуки, Служба безпеки України виявила документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур - заяву на отримання (заміну) паспорта.

За даними BBC News Україна, ці документи стосуються митрополита Мелетія. Проте він пізніше під час проповіді вірянам заперечив, що має російське громадянство.

Також, судячи з трансляції, на хіротонії був присутній настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь). За рішенням РНБО напередодні щодо нього були введені санкції.

Ці обмеження ініціювала СБУ за результатом "заходів з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України".

Автор фото, Чернівецько-Буковинська епархія Підпис до фото, Архімандрит Никита (Сторожук)

Хто такий архимандрит Никита?

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Служба безпеки 25 листопада заявила, що провела "контррозвідувальні заходи" на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

За результатами СБУ розпочала провадження за статтею про державну зраду.

"Викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - заявила спецслужба.

Представники Російської православної церкви начебто вимагали від священників УПЦ (МП) заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про "утиски московської церкви" тощо.

У ЗМІ також з'явилась інформація, що під час обшуку співробітники спецслужби знайшли секретаря єпархії архімандрита Никиту (Сторожука) з хлопцем, який перебував у спідній білизні.

Співрозмовник ВВС News Україна в СБУ підтвердив даний факт, додавши, що хлопцю 17 років. Проте жодних подробиць цієї ситуації надати не зміг.

23 листопада синод УПЦ МП призначив архімандрита Никиту єпископом Івано-Франківським та Коломийським.

Архімандрит Никита заперечив звинувачення СБУ і виклав свою версію подій.

"О 7-й ранку представники СБУ виламали двері, криками і погрозами вивели кожного співробітника єпархії зі своїх кімнат, примусили роздягнутись і покласти руки на стіну. Я очікував, що мають застрелити. А вони лишень нас фоткали зі спини", - повідомив він.

"Потім були усілякі непристойні речі. Господь суддя всім тим, хто це написав. Якщо мають докази якісь, хай доводять", - додав він.

Він сказав, що державні служби України "недемократичні і використовують деспотичні методи".

Обшук, за його словами, тривав 12 годин. Він стверджує, що цю провокацію проти нього організували через його призначення єпископом.

Чернівецько-Буковинською єпархією понад 20 років керував нинішній предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій.

Він обіймав пост єпископа Чернівецького і Буковинського, доки в 2014 році його не обрали митрополитом Київського та всієї України, очільником УПЦ (МП).

Експерти вважають, що Онуфрій досі має великий вплив на цю єпархію.

В останні тижні СБУ регулярно проводить обшуки інституціях УПЦ (МП), 22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Обшук в Чернівецько-Буковинський єпархії

СБУ розповіла про результати обшуку в Києво-Печерській лаврі

Як повідомили у пресслужбі відомства, усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.

УПЦ МП на шляху до заборони?

На обшуки в храмах УПЦ МП відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що держава робить кроки до "духовної незалежності" українців.

"Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятись на пів шляху", - сказав він у відеозверненні 3 грудня.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Обшуки в Лаврі

Перед цим Рада нацбезпеки і оборони рекомендувала йому ввести санкції проти частини вищого духовенства УПЦ МП. Відповідний указ президента був опублікований 1 грудня.

Згідно з текстом документа, Кабінет міністрів має невідкладно підготувати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні "афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій".

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Собор УПЦ 27 травня заявив, що начебто вирішив стати "незалежним" від Московського патріархату. Однак низка експертів і релігієзнавців ставлять під сумнів цю тезу.