Якою буде активність на фронті взимку?

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Війна в Україні входить в морозний зимовий етап. Закордонні аналітики, а також представники розвідувальних служб мають різні прогнози, як саме це вплине на характер подальших бойових дій.

Осінній період був набагато вдалішим для українських Збройних сил, ніж для росіян.

ЗСУ у вересні стрімкою контратакою змогли звільнити майже всю територію Харківської області, а в жовтні-листопаді вдалим руйнуванням логістичних маршрутів примусили до відступу ЗС РФ з правобережжя Херсонщини.

Однак настання зими може суттєво змінити ситуацію на фронті. Російська телевізійна пропаганда вже прямо заявляє, що Кремль розраховує на допомогу "генерала морозу". Тобто планує використати суворі умови зими на свою користь.

Західні аналітичні центри і розвідки мають дещо інше бачення ситуації на фронті.

Прогнози розвідки США

Під час щорічного Форуму національної оборони імені Рейгана, що проходить на початку грудня в Каліфорнії, своїми прогнозами щодо війни в України поділилась директор Національної розвідки США Авріл Гейнс.

Розвідка США, за її словами, очікує на зниження темпів бойових дій в Україні в наступні кілька місяців.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Директор нацрозвідки США Авріл Гейнс прогнозує "затухання" бойових дій в Україні взимку

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"Ми вже спостерігаємо деяке зниження темпів конфлікту... і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці", — цитує Авріл Гейнс агентство Reuters.

Вона сказала, що і українські, і російські військові намагатимуться спробувати переобладнати та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими, але є питання щодо того, як це виглядатиме.

"Насправді ми маємо достатньо скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити. Я більш оптимістично налаштована щодо спроможностей українців в цей проміжок часу".

Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на українську енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру, Гейнс сказала, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору, і додала: "Я думаю, ми не бачимо жодних доказів того, що це спрацьовує на даний момент".

"Очевидно, що з часом це може вплинути. Наскільки великий вплив - буде залежати від того, до чого вони прагнуть, що вони здатні робити, від стійкості цієї критичної інфраструктури, нашої здатності допомогти їм захистити її".

Директор розвідки сказала, що, на її думку, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, що його військові не досягли більшого в Україні.

"Я справді думаю, що він стає все більш обізнаним про виклики, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, як це сталося... Ми бачимо брак боєприпасів, моралі, проблеми з постачанням, логістикою, цілий ряд проблем, з якими вони стикаються".

Гейнс сказала, що політичні цілі Путіна в Україні, здається, не змінилися, але аналітики американської розвідки вважають, що він, можливо, захоче тимчасово скоротити свої короткострокові військові цілі з думкою, що потім він може повернутися до цього питання.

За її словами, Росія, схоже, витрачає свої військові запаси "досить швидко".

"Це справді надзвичайно, і ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі", — сказала вона.

Гейнс додала, що Сполучені Штати "помітили певний рух" щодо поставок боєприпасів із Північної Кореї в РФ, але на даному етапі це "невеликі об'єми".

Замерзла земля - для атаки

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (Institude for the study of war - ISW) має інше бачення подальших подій на фронті.

У їхньому звіті за 3 грудня йде мова про ймовірне пожвавлення атакувальних дій через заморозки в Україні.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

"Повідомляється, що з настанням зими умови на сході України стають більш сприятливими для швидшого темпу операцій", - заявляють аналітики.

Вони посилаються на інформацію російських військових блогерів, які заявляють про атаки ЗСУ на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області.

Це пов'язано саме з промерзанням ґрунту в цьому регіоні, що дозволяє швидкий рух колісної і гусеничної броньованої техніки військових.

Очільник Луганської області Сергій Гайдай 2 грудня також заявив, що погода на лінії Кремінна-Сватове нарешті змінюється і він очікує, що українські війська найближчим часом зможуть покращити свої контрнаступальні дії, оскільки багнюка на землі повністю замерзла.

Раніше ISW оцінювало, що загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки постійна холодна погода спричиняє замерзання землі на всьому театрі воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох сторін були загальмовані сильною багнюкою.

"І росіяни, і українці навряд припинять наступальні операції в один із найбільш оптимальних періодів року для ведення механізованих бойових дій у цьому регіоні", - дає свій прогноз аналітичний центр на зимову компанію.

Автор фото, Reuters

Бої на Луганщині і Донеччині

Щоденні зведення генерального штабу ЗСУ і міністерства оборони Росії певним чином вказують на пожвавлення бойових дій з початку зими.

Так, за даними генштабу ЗСУ, українські сили намагаються просуватись вглиб Луганщини.

Тут вони наступають і ведуть боротьбу за села Стельмахівка, Куземівка, Макіївка, Площанка, Червонопоповка і Житлівка, які фактично розташовані впритул до траси Р66. Вона поєднує Сватово і Кремінну. Перерізання цієї траси дозволить українцям розірвати важливі шляхи постачання армії противника.

Водночас російська війська, за інформацією Міноборони РФ, змогли за останній тиждень просунутись біля Бахмута, де вони начебто взяли під контроль Курдюмівку.

У звіті генштабу ЗСУ за ранок 4 грудня вказано, що біля цього села вдалося "відбити атаки окупантів".

Але також росіяни ведуть наступальні дії біля Авдіївки. Це місто - важливий і укріплений пункт оборони ЗСУ біля Донецька - росіяни намагаються оточити його з півдня і півночі.

В середині листопада РФ також заявила, що змогла захопити село Павлівка біля Вугледару. Однак українська сторона повідомляє, що наразі росіяни на цьому напрямку перейшли до оборонних дій.

Також оборону РФ тримає на Запорізькому напрямку. Тут найгарячіша ситуація біля населеного пункту Оріхове, яке піддається щоденним обстрілам. Український генштаб 1 грудня повідомив, що противник почав відводити частину підрозділів з території окупованої Запорізької області.

На Херсонському напрямку українське командування повідомляє про бої за Кінбурнську косу. Однак інформації, що Росія залишила цю територію, немає.