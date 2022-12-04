"Гарантії безпеки" для Росії. Нова ідея Макрона обурила Україну

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ідея Макрона може сподобатись Путіну, але вже обурила Київ

Президент Франції Еммануель Макрон вперше з початку війни в Україні публічно висловив ідею про надання "гарантій безпеки" для Росії. Перед повномасштабним вторгненням це була одна з головних умов і основна тема важких переговорів Москви і Вашингтона.

"Гарантії безпеки" Росії були топ-темою минулої зими. Тоді США і союзники викрили плани Кремля здійснити повномасштабне вторгнення в Україну і намагалися всіляко завадити їм.

Москва своєю чергою висловила умови для "деескалації". Президент РФ Володимир Путін сказав, що від дій США і НАТО залежатимуть подальші плани Кремля.

"Щодо гарантій: наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовної гарантії безпеки Росії. Ми дали зрозуміти, що подальше розширення НАТО на схід є неприйнятним. Це не ми прийшли з ракетами до Штатів. Це вони ставлять ракети на порозі нашого будинку", - заявив він на пресконференції 23 грудня 2021 року.

Однак важкі перемовини не дали результату. Кремль висунув категоричні вимоги до НАТО не приймати Україну і Грузію в альянс, а також вивести війська США з країн Східної Європи.

Захід заявив, що готовий до компромісу з деяких питань, але не відмовиться від політики "відкритих дверей" до НАТО.

За декілька днів до початку війни дипломатичне спілкування сторін щодо "гарантій безпеки" згорнули.

Ініціатива від Макрона

На початку грудня Еммануель Макрон здійснив візит до США, де провів зустріч з американським президентом. За підсумками спілкування і Макрон, і Джо Байден заявили, що будуть працювати над тим, щоб "притягнути до відповідальності Росію за її звірства і воєнні злочини" в України.

Однак президент США також зауважив, що не виключає переговорів з Путіним за певних умов.

"Дозвольте дуже обережно висловитися: я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення щодо того, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, щоб дізнатися, чого він хоче і що в нього на думці", - заявив Байден.

За підсумками візиту в США Еммануель Макрон теж висловився про майбутній діалог з Росією Однак, в іншому ключі.

Автор фото, AFP

Французький лідер в інтерв'ю телеканалу TF1 сказав, що під час візиту до Вашингтону обговорював із президентом Джо Байденом "архітектуру безпеки, в якій ми хочемо жити завтра".

В цьому контексті він згадав про занепокоєння Росії "наближенням НАТО до її кордонів" та відповідно про необхідність надання "гарантій безпеки" для Москви.

"Ця тема буде частиною факторів миру, і тому ми також маємо підготуватися до неї: що ми готові зробити, як ми захистимо наших союзників та держави-члени, даючи при цьому гарантії власної безпеки Росії у той день, коли вона повернеться за стіл (переговорів)", - заявив Макрон.

Реакція України

Ініціативу французького президента критично сприйняли в Києві.

Колишній очільник переговорної групи з РФ, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія написав, що Україна має принципові умови перед тим, як обговорювати надання "гарантій безпеки" для Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Давід Арахамія висловив умови України для надання "гарантій безпеки" Росії.

За його словами, перед цим РФ має залишити територію України, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно віддати ядерну зброю.

"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - зазначив Арахамія.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов висловився ще більш жорстко.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу - підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

Данілов зауважив, що зараз актуальніше надати гарантій безпеки світові від Росії, а не навпаки

"Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія - краща гарантія миру для Європи та світу", - заявив секретар РНБО.

Підпис до фото, Олексій Данілов обурений можливістю надання "гарантій безпеки" РФ і вважає, що має бути навпаки

В Офісі президента Зеленського також висловились проти ініціативи Макрона. Радник голови ОП Михайло Подоляк натякнув, що обговорення "гарантій безпеки" буде лише після відходу Путіна від влади в РФ:

"Цивілізованому світу потрібні "гарантії безпеки" від варварських намірів постпутінської РФ… Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з'ясування в російських елітах: "Хто ж винен?"

Західні аналітики вважають, що заяви Макрона про "гарантії безпеки" можуть стати частиною російських інформаційних операцій. У звіті "Інституту вивчення війни" (ISW) йде мова, що така постановка питання начебто покаже обгрунтованість побоювань Кремля щодо НАТО і закономірність вимог Москви.