Два покоління змушені спати в одному ліжку. Росіяни зруйнували їхній будинок

Джессіка Паркер

BBC News, Київ

1 година тому

Софія присідає на коліна в кутку кімнати, намагаючись зайняти якомога менше місця. Простір або його повна відсутність тепер є постійною умовою її життя.

19-річна дівчина мешкає в одній кімнаті зі своїм хлопцем і його матір'ю. Ба більше, вони всі сплять на одному ліжку.

"Ненавиджу це, - каже вона. - Мені потрібно хоч трохи особистого простору".

На початку цього року Софія Просяник втекла з Маріуполя. Місто взяла в облогу і зрештою захопила Росія у травні.

Вона познайомилася зі своїм хлопцем Ярославом Моїсеєнком в евакуаційному пункті, а потім переїхала до нього та його матері Надії в село Калинівка, що на захід від Києва.

Коли Ярослав і Надія повернулися додому, вони виявили, що їхній будинок було зруйновано під час невдалої спроби росіян захопити Київ на початку війни.

Зараз вони втрьох живуть у флігелі, який раніше був "літньою кухнею".

Кімнату можна обійти трьома кроками. Ліжко і холодильник стоять з одного боку, а плита - біля дверей.

Між ними є табурет, на який вони сідають, коли миються. 63-річна Надія показує мені, як вони застелюють підлогу поліетиленовою плівкою, щоб вона не промокала.

Підпис до фото, Тісне помешкання Софії та Надії

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Вони кажуть, що найгірше це те, що іноді їм доводиться користуватися туалетом прямо у кімнаті, якщо на вулиці занадто холодно, щоб скористатися туалетом надворі.

"Я ненавиджу робити це при всіх", — каже Софія.

Тепер вона почувається "нормально", лише коли працює на місцевій заправці, де є належний туалет і електрика.

Поки ми розмовляємо, світло гасне, що, за її словами, відбувається постійно. Мільйони українців переживають відключення електроенергії після неодноразових ударів Росії по енергомережі країни.

Надія каже, що вони користуються ліхтариками і свічками, але найважче для цієї родини - це задушлива нестача місця. Влітку вони могли принаймні відчинити двері, але тепер дуже холодно.

Руїни старого будинку Надії розташовані зовсім поруч.

Ми пробираємося крізь сніг, який покриває фундаменти того, що колись було кімнатами першого поверху в їхньому домі.

Родина почала будувати його, коли Надії було лише 14 років.

Підпис до фото, Софія Просяник та Надія Моісеєнко

Зараз, коли їй виповнюється 64 роки, Надія називає себе "безпритульною", вона плаче, пояснюючи, як важко позбутися спогадів, коли вони лежать тут, серед уламків.

"Коли я хочу піти і взяти щось, я постійно згадую, де всі речі були в моєму старому будинку", - каже вона.

"Біля стіни була шафа. Тепер, коли хочу щось звідти взяти, ловлю себе на думці — там уже нічого немає".

Повернення додому після того, як росіяни покинули їхнє село Калинівку на захід від Києва, мало бути радістю для Надії, але натомість стало джерелом постійного смутку.

Вони сподіваються, що незабаром через благодійну організацію "Гніздо" отримають збірний будинок, де Софія могла б жити з Ярославом, а Надія залишиться у флігелі.

Засніженою доріжкою бредемо в іншу частину села, де чоловіки зайняті будівництвом одного з таких збірних будинків для 64-річної Інни та її сина.

Вона виходить нас привітати, але майже одразу починає плакати, згадуючи перші тижні війни.

"Усе палало, - каже жінка. - Снаряди летіли прямо над нашими головами".

Підпис до фото, Інна плаче біля свого будинку в Калинівці

Вони залишили свій дім у березні та повернулися у травні, побудувавши тимчасове помешкання на місці, де стояв їхній старий будинок.

Ми заходимо всередину, і стає зрозуміло, чому Інна бажає якнайшвидше побудувати збірний будинок.

З даху постійно капає на мокру та брудну підлогу, на кухні усе замерзло. Інна страждає від постійного болю в опухлих суглобах.

Пригнувшись, ми заходимо у темну задню кімнату, і раптом стає задушливо жарко.

На мотузці для прання вздовж стелі розвішані шкарпетки та одяг.

У цій частині нашвидкуруч зведеного будинку принаймні тепло, але ця нездорова і гнітюча спека від старої дров'яної печі.

Такі умови життя погано позначаються на здоров'ї Інни, але вона демонструє стійкість, яку можна побачити у багатьох в Україні.

"Ми впораємося з усім", - каже жінка.

Вона сподівається, що Україна зможе перемогти "якнайшвидше".

"Щоб був мир і спокій. Щоб усі бійці повернулися додому живими та здоровими. Це головне. Відсутність світла не страшна, ми виживемо".