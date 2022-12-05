Танок Венздей. Тікток тренд, що підкорив Нацполіцію і ЗСУ

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix/YouTube

Запальний танок Венздей Аддамс із серіалу-горору культового режисера Тіма Бертона захопив Тікток у всьому світі. В Україні під нього танцюють поліцейські і військові на передовій.

Чотири простих рухи руками, приспів із хіта Леді Гаги 2011 року I'll dance dance dance with my hands і харизма юної зірки Дженни Ортеги - так створюється вірусний тренд.

За лічені дні він набрав мільйони переглядів у Тікток і не в останню чергу посприяв шаленій популярності серіалу "Венздей" Тіма Бертона, прем'єра якого відбулась 23 листопада на Netflix.

Танцювальний тренд підхопили світові зірки, як-от Кім Кардашьян зі своєю донькою Норт Вест. В Україні його виконала співачка Ольга Полякова, а під хештегом #wednesdayaddamsdance з'явились тисячі відео не лише користувачів-підлітків, а й військових ЗСУ та українських поліцейських.

Так, Тікток акаунт Національної поліції України опублікував відео, в якому закликав уважно виконувати сигнали регулювальників дорожнього руху, яких побільшало на українських дорогах через часті відключення світла.

"Сигнали наших регулювальників навіть простіші, ніж танок #wednesdayaddams. Дбаймо про безпеку разом", - зазначено у підписі до відео.

Автор фото, TikTok

Шалений танок героїні культових історій про персонажів американських коміксів 80-х "Сімейка Адаммсів", дійшов і до української передової.

Бійці ЗСУ, які вже неодноразово підкорювали соціальні мережі своїми відео із танцями, цього разу з не меншим успіхом повторюють хіт Венздей.

"Тренд, який неймовірно пасує нашим ЗСУ", - коментують користувачі.

Хештег #wednesdayaddams тепер неодмінно з'являється поруч із хештегами #зсу та #українапереможе.

Автор фото, TikTok

Про що серіал

Заснований на персонажі Венздей із родини Аддамсів, серіал у жанрі комедійного горору, став першою роботою режисера Тіма Бертона на телебаченні. Бертон зняв чотири із восьми епізодів і виступив виконавчим продюсером шоу.

1991 року режисер вже починав роботу над фільмом про Аддамсів, сатирою на "ідеальну" американську родину з елементами чорного гумору. Але тоді він не зміг продовжити роботу над стрічкою через занятість на інших зйомках.

Але 30 років потому Бертон знов звертається до цього сюжету і знімає серіал "Венздей" про містичну дівчинку з косами - доньку Мортіші й Гомеса Аддамсів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дженні Ортега і Тім Бертон на прем'єрі "Венздей" у Голлівуді

У новому серіалі, який за жанром також і класична історія дорослішання, Венздей стає студенткою Академії Невермор. Як у будь-якого підлітка в неї з'являються друзі і вороги, але водночас - як геть незвичайна дитина - вона намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності і розкрити таємничі вбивства, що тероризують місто.

Роль Венздей виконала молода, але вже заслужена американська акторка Дженна Ортега, яка почала зніматися ще у дитинстві.

Серіал побив рекорди Netflix вже у перші сім днів показу, зібравши понад 340 мільйонів годин перегляду. Нове творіння стрімінгового сервісу вже обійшло останній сезон "Дивних див" та потрапило у десятку найкращих у 93 країнах світу. У 83 з них шоу посіло перше місце.

Як з'явився сам танок

Сам танок, який став вірусним і захопив Тікток, Венздей виконує на щорічному танцювальному заході Rave'N в Академії Невермор. У фільмі вона танцює не під хіт Леді Гаги, а під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.

Власне пісня I'll dance dance dance with my hands з'явилась у супроводі відео вже у Тіктоку.

Рухи танцю є суцільною імпровізацією виконавиці головної ролі, і вони вразили як режисера фільма, так і її колег-акторів.

У відео, опублікованому Netflix, на якому акторська команда обговорює харизматичні па дівчини, Ортега пояснила, що всю хореографію вигадала сама.

"Насправді я відчувала себе дуже невпевнено, - сказала Дженна Ортега. - Я сама поставила хореографію, але думаю, цілком очевидно, що я не танцівниця та не хореограф".

Пізніше вона розповіла, що джерелом натхнення для неї стали архівні записи з танцювальних вечірок готів у клубах 80-х.