Оксфордський словник назвав словом року "режим гобліна". Що це значить

Імоген Джеймс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час пандемії багато людей перейшли в режим режим гобліна, піддавшись лінощам

Оксфордські лінгвісти оголосили слово року, обране відкритим голосуванням.

Переможцем став вислів goblin mode "режим гобліна", що на популярному сленгу означає "безсоромно поблажливу, ліниву, неохайну або жадібну" поведінку.

Фраза була одним із трьох варіантів, запропонованих оксфордськими лексикографами.

Тисячам учасників голосування вдалося вийти з режиму гобліна, щоб зробити свій вибір. За словосполучення віддали свій голос 318 956 людей, що становить 93% від загальної кількості учасників голосування.

Отже, що саме означає режим гобліна?

За визначенням Oxford University Press, яка видає Оксфордський словник англійської мови, це сленговий термін, який часто використовують у таких висловах, як "я в режимі гобліна" або "перейти в режим гобліна".

Словник пояснює фразу як "непробачно поблажливу, ліниву, неохайну або жадібну поведінку, яка відкидає соціальні норми чи очікування".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Вислів почав з'являтися в інтернеті ще у 2009 році, але на початку цього року став вірусним. Причиною став скандал через те, що вислів "режим гобліна" пролунав у заголовку статті про стосунки Каньє Веста з моделлю Джулією Фокс. Фраза також стала предметом найпопулярнішого обговорення на Reddit.

Термін також набув значної популярності під час виходу з пандемії коронавірусу, коли багато людей усвідомили, що не хочуть повертатися до старого життя.

Журнал PC Gamer навіть розпачав рекламну кампанію за вибір саме цієї фрази, а на іншого варіанту, запропонованого лінгвістами Оксфорда - "метавсесвіт".

Вперше в історії голосування слово року обирали звичайні користувачі, а організатори назвали рік, що минає, сповненим "більших розбіжностей, ніж будь-коли".

Каспер Гратвол, президент Oxford Languages, пояснив це тим, що людям доводиться приймати свого внутрішнього гобліна.

Він додав: "Ми сподівалися, що громадськість отримає задоволення від залучення до процесу, але такий рівень взаємодії з кампанією застав нас зненацька".

"Число охочих проголосувати показало, яким важливим є наш словниковий запас для розуміння того, ким ми є, і сприйняття того, що відбувається з навколишнім світом".

"З огляду на рік, який ми пережили, фраза "режим гобліна" резонує з усіма нами, хто відчуває себе приголомшеним у цей момент. Мені приємно визнати, що ми не завжди є тим ідеалом, яким нас заохочують бути у постах і Інстаграм і Тікток".

Друге місце у голосуванні посів термін "метавсесвіт", за ним - гештег #IStandWith.

У 2021 році словом року було vax "вакцинуватися" і похідні від нього, що відбивало суспільний інтерес до вакцин під час пандемії.