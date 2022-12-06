Вісім українок увійшли до проєкту ВВС "100 жінок" у 2022 році

1 година тому

Автор фото, www.president.gov.ua

ВВС опублікувала список зі 100 жінок з усіх куточків світу, які надихали та впливали на світ у 2022 році.

Проєкт ВВС "100 жінок 2022" відзначає досягнення жінок у всьому світі та в усіх сферах життя - від волонтерства до керування міжнародними організаціями.

Серед тих, хто увійшов до списку, - перша леді України Олена Зеленська, світовий музичний феномен Біллі Айліш, акторки Пріянка Чопра та Сельма Блер, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, спортсменка-рекордсменка у потрійному стрибку Юлімар Рохас та ганська письменниця Нана Даркоа Секьямах.

Список відображає роль жінок у конфліктах в усьому світі у 2022 році - від протестувальниць, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночого обличчя війни та спротиву в Україні.

До "100 жінок" ВВС увійшли восьмеро українок: перша леді Олена Зеленська, парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук, правозахисниця Олександра Матвійчук, математикиня Марина Вязовська, журналістка Крістіна Бердинських, лікарка-педіатр Ірина Кондратова, політик і волонтерка Яна Зінкевич.

Весь список можна переглянути тут.

Олена Зеленська - перша леді України

Після початку повномасштабного російського вторгнення Олена Зеленська використала свій статус, щоб розповісти світу про страждання українського народу. Вона дала сотні інтерв'ю світовим ЗМІ, стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США та до парламенту Великої Британії.

В американських парламентаріїв Олена Зеленська просила більше зброї для України, щоб зупинити Росію. Британських депутатів закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російських злочинів.

Автор фото, Getty Images

Олена Зеленська працює над проєктами з підтримки психічного здоров'я дітей і сімей, травмованих війною, опікувалася просуванням української культури.

Юлія Паєвська (Тайра) - парамедикиня

Юлія Паєвська - відома українська парамедикиня і засновниця добровольчого медичного підрозділу "Янголи Тайри", який врятував сотні поранених мирних жителів і військовослужбовців.

Російські військові захопили Юлію Паєвську у полон у березні 2022, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів з оточеного російськими військами Маріуполя.

Автор фото, Фейсбук Юлії Паєвської

Натільною камерою вона задокументувала роботу своєї команди в оточеному місті. Це відео згодом передала ЗМІ. Після свого звільнення через три місяці Паєвська розповіла про тортури та суворі умови, з якими вона зіткнулася в полоні, назвавши своє ув'язнення "пеклом".

Юлія Сачук - захисниця прав людей з інвалідністю

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю "Боротьба за права". Вона була серед тих, хто однією з перших кинувся допомагати людям з інвалідністю після початку вторгнення. Юлія Сачук цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над планами евакуації, щоб врятувати життя тисяч українців з інвалідністю.

Автор фото, unian

Сачук прагне розширити можливості дівчат і жінок з інвалідністю брати участь у прийнятті рішень.

Вона бере участь у програмі Leader Europe Фонду Обами, була лауреаткою Національної премії з прав людини 2020 року та є кандидаткою від України в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю.

Олександра Матвійчук - нобелівська лауреатка, яка захищає права людей

Протягом 15 років Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), який став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення.

Підпис до фото, Олександра Матвійчук та її Центр громадянських свобод отримали першу Нобелівську премію в історії України

ЦГС продовжує спадщину українських дисидентів 1960-х років, зосереджуючись на правах людини.

У 2014 році Центр став першою правозахисною організацією, що вирушила до Криму, Луганська та Донецька для документування там воєнних злочинів. Тепер правозахисники вимагають створення міжнародного трибуналу для розслідування порушень Росією прав людини в Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі та в Україні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Трибунал для Путіна. Чим займаються лауреати Нобеля в Україні

Марина Вязовська - математикиня

Українська математикиня Марина Вязовська цього року стала другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса. Цю нагороду часто називають Нобелівською премією з математики й вручають кожні чотири роки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марина Вязовська отримала престижну медаль Філдса

Марина Вязовська отримала нагороду за роботу над 400-літньою головоломкою й розв'язала задачу, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі.

Вязовська є професоркою і завідує кафедрою теорії чисел в Інституті математики у Швейцарському федеральному технологічному інституті в Лозанні (EPFL).

Крістіна Бердинських - журналістка

Під час війни журналістка Крістіна Бердинських подорожувала всією Україною і робила репортажі з регіонів, які обстрілювала Росія. Її матеріали були про життя у містах і селах, охоплених війною, про втечу з окупації, про волонтерів, підтримку і силу українців.

Автор фото, Oleksandr Medvedev

Крістіна Бердинських народилася в Херсоні. Відразу після його звільнення вона поїхала до свого рідного міста.

14 років пропрацювала політичною журналісткою в українських медіа - зокрема у журналі "НВ" та різноманітних теле- та радіопроєктах. У 2014 році Крістіна Бердинських заснувала "ЄЛюди", проєкт у соцмережах про учасників Євромайдану в Україні, який згодом став книгою "Є люди. Теплі історії з Майдану".

Ірина Кондратова - лікарка-педіатр

Попри постійні обстріли, лікарка Ірина Кондратова та її команда продовжували невтомно піклуватися про вагітних жінок, новонароджених та матерів у Харківському обласному перинатальному центрі.

Вони облаштували пологову палату в підвалі лікарні та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було евакуювати.

Автор фото, Харківський регіональний перинатальний центр

Лікарка Кондратова, як керівниця перинатального центру, в березні отримала від футболіста Девіда Бекхема доступ до його сторінки в інстаграмі. Вона публікувала там інформацію про проблеми, з якими стикаються лікарі й пацієнти під час бомбардувань Харкова.

Її команда з 2014 року надала медичну та психологічну допомогу понад 3 000 жінкам з Луганщини та Донеччини.

Яна Зінкевич - політикиня і фронтова медична волонтерка

"Госпітальєри" - волонтерська фельдшерська організація, що рятує життя на передовій. На чолі з Яною Зінкевич вони евакуюють людей з поля бою. Зінкевич стала медичною волонтеркою після закінчення школи, а у 2014 році на початку воєнних дій в Україні заснувала медичний батальйон.

Автор фото, unian

Вона особисто вивезла в безпечне місце 200 поранених солдатів. Її команда продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6 тисяч евакуацій.

27-річна Зінкевич також є однією із наймолодших депутатів українського парламенту та очолює підкомітет військової медицини.

Хто ще у "100 жінок" ВВС

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Оголошенням списку розпочався сезон "100 жінок 2022" на BBC. Жінки-учасниці списку з усього світу розповідають про свій досвід в інтерв'ю, у документальних фільмах, репортажах у британському ефірі, у міжнародних теле- та радіоефірах та на сайтах BBC.

Зі світу політики, окрім Олени Зеленської, до списку "100 жінок 2022" також увійшли Урсула фон дер Ляєн, перша жінка-голова Єврокомісії, та Міа Моттлі - перша жінка-прем'єр-міністр Барбадосу.

Зі спорту - іранська альпіністка Ельназ Рекаб, яка нещодавно викликала хвилю обурення у своїй країні, коли виступала на змаганнях без хіджабу. Також у списку туніська тенісистка Унс Джабір, яка стала першою арабською чи африканською жінкою у фіналі Grand slam у період Відкритої ери.

Серед інших відомих імен у списку - світовий музичний феномен Біллі Айліш, актриса та продюсер Пріянка Чопра, акторка та активістка з інвалідністю Сельма Блер та голлівудська ікона "Вестсайдської історії" Ріта Морено.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла проєкту BBC "100 жінок" про фемінізм, вплив війни на психічне здоров'я та про те, як виглядає перемога. Вона поділилася думками про свої відчуття у ролі першої леді.

У віці 20 років Біллі Айліш стала першою співачкою, народженою в 21 столітті, яка посіла перше місце в чартах Billboard і отримала Оскар.

У її соціальних мережах понад 200 мільйонів підписників. Проєкт BBC "100 жінок" поспілкувався з Біллі Айліш в останню ніч її світового туру, щоб поговорити про славу, синдром самозванця та ідентичність.

Проєкт ВВС "100 жінок"

Це особливий рік для проєкту BBC "100 жінок", оскільки він відзначає свій десятий сезон, а також 90-ту річницю Всесвітньої служби BBC і сторіччя BBC.

Проєкт "100 жінок" заснували у 2013 році як щорічну серію, присвячену 100 надихаючим і впливовим жінкам. Разом зі списком ВВС публікує інтерв'ю, репортажі, розслідування, що висвітлюють роботу цих жінок.

У попередні роки до списку входили такі жінки, як прем'єрка Фінляндії Санна Марін, активістка з питань освіти Малала Юсуфзай, актриса та активістка Джейн Фонда, борець за навколишнє середовище Грета Тунберг, футболістка Меган Рапіно, дизайнер Вера Вонг, письменниця Чімаманда Нгозі Адічі та багато інших.