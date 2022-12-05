"Масив антен у квадратний кілометр". У світі будують найбільший телескоп в історії

36 хвилин(и) тому

Автор фото, SKA Підпис до фото, У Південній Африці встановлять такі параболічні антени

У понеділок одразу на двох континентах розпочинається будівництво SKA (Square Kilometre Array) - найбільшого радіотелескопа у світі.

Різні частини цього масивного об'єкта будуть побудовані на території Південної Африки та Австралії, штаб-квартира проєкту розміщується у Великій Британії.

Телескоп призначений для розв'язання найскладніших питань у сучасній астрофізиці, зокрема перевірки різних положень теорії Ейнштейна.

Делегації з восьми країн, що беруть участь у проєкті, приїхали на церемонії у графстві Мерчісон у Західній Австралії та в Кару у Північно-Капській провінції ПАР.

Потім роботу почали бульдозери.

"Це момент, коли все стає реальністю", - каже професор Філ Даймонд, генеральний директор організації зі створення телескопа.

"Ми пройшли шлях завдовжки 30 років. Перші 10 років були присвячені розробці концепцій та ідей. Другі 10 років - розробці технології. А останнє десятиліття було присвячено детальному проєктуванню, забезпеченню ділянок, отриманню згоди урядів на створення організації та виділенню коштів для початку роботи" , - Сказав він в інтерв'ю BBC.

Автор фото, SKA Підпис до фото, Телескоп будують в районах, які вже використовують для радіоастрономії

Первісна архітектура телескопа включатиме близько 200 параболічних антен, або "тарілок", а також понад 130 тисяч дипольних антен, що чимось нагадують різдвяні ялинки.

Таким чином, ефективна площа телескопа, здатна приймати радіосигнали з космосу, становитиме сотні тисяч квадратних метрів.

Це забезпечить SKA безпрецедентну чутливість та роздільну здатність при дослідженні небесних об'єктів.

Система працюватиме в діапазоні частот приблизно від 50 мегагерц до 25 гігагерц - інакше кажучи, в хвильовому діапазоні від декількох сантиметрів до декількох метрів.

Це дозволить телескопу виявити дуже слабкі радіосигнали, які походять від космічних джерел, розташованих за мільярди світлових років від Землі, включаючи випромінювання, що виникло в перші кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Одним із головних завдань SKA буде спроба простежити історію виникнення та розповсюдження водню - найпоширенішого елемента у Всесвіті.

Телескоп зможе виявити присутність водню в космосі в епоху, що передувала появі перших зірок із газопилових хмар.

Автор фото, SARAO Підпис до фото, Зображення центру нашої Галактики, яке отримав телескоп Meerkat - південноафриканський попередник SKA

"SKA зробить внесок у різні галузі астрономії, - вважає доктор Шарі Брін, керівник наукових операцій обсерваторії. - Зокрема, нещодавно виявлені "швидкі радіосплески". За частку секунди вони викидають кількість енергії, еквівалентну тому, що наше Сонце випромінює за цілий рік . І ми поняття не маємо, що це. Як таке можливо? Сподіваюся, SKA дасть відповідь".

Телескоп будується в районах, що вже використовуються для радіоастрономії, хоч і в менших масштабах.

Однак для розширення цих майданчиків потрібно було укласти різні земельні угоди з фермерами в Кару та з Ваджаррі Ямаджі - племенем корінних австралійців, які володіють землею в Мерчісоні.

Загальна сума фінансових витрат на сьогодні становить трохи менше 500 млн. євро - приблизно чверть загального бюджету будівництва.

Автор фото, SKA Підпис до фото, Низькочастотні антени в Австралії нагадують новорічні ялинки

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Першим етапом у роботі телескопа можна вважати 2024 рік, коли чотири антени в Австралії та шість антенних станцій у Південній Африці почнуть працювати як єдине ціле.

До закінчення будівництва в 2028 році ефективна площа збору даних SKA становитиме близько 500 тисяч квадратних метрів. Проте телескоп спроєктовано таким чином, що його можна буде збільшувати й надалі. Можливо, його назву (у перекладі "масив антен площею один квадратний кілометр") у якийсь момент можна буде розуміти буквально - якщо до проєкту приєднаються нові учасники.

В даний час в організацію будівництва SKA входять ПАР, Австралія, Велика Британія, Китай, Італія, Нідерланди, Португалія і Швейцарія - ці країни ратифікували договір.

Франція, Іспанія та зовсім нещодавно Німеччина оголосили про приєднання до проєкту, Канада, Індія, Швеція, Південна Корея та Японія розглядають таку можливість.