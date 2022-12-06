Тюрма за позашлюбний секс. Чому новий закон в Індонезії називають катастрофою

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нечисленні протести проти нового кримінального кодексу відбулися у понеділок біля парламенту Індонезії

Парламент Індонезії схвалив новий закон, згідно з яким секс поза шлюбом каратиметься ув'язненням

Новий закон - частина поправок, внесених до кримінального кодексу. Вони набудуть чинності лише за три роки і включають, зокрема, заборону на образу президента та висловлювання проти державної ідеології.

Цього тижня протестувальники влаштували невеликі мітинги біля будівлі парламенту у Джакарті.

Кодекс містить декілька законів "про мораль", які роблять незаконним спільне проживання і секс неодружених пар. Його положення будуть застосовувати як до індонезійців, так і до іноземців, які перебувають на території країни.

Правозахисні групи стверджують, що нове законодавство обмежує права жінок, ЛГБТ та етнічних меншин у країні.

Донести за позашлюбний зв'язок, який тепер загрожує дев'ятьма місяцями в'язниці, зможе законний чоловік чи дружина. На неодружених людей, які живуть разом, зможуть донести їхні батьки.

Правозахисники кажуть, що новий кодекс також пригнічує свободу політичного самовираження та обмежує свободу віросповідання.

У новій версії з'явилися шість законів про блюзнірство, включаючи віровідступництво - відмову від релігії. Вперше з моменту здобуття незалежності Індонезія визнає незаконним рішення стати невіруючим.

Нові статті про дифамацію також роблять незаконною образу президента або віцепрезидента - за це загрожує до трьох років ув'язнення.

Також поза законом стане висловлення думок, що суперечать національній ідеології. У попередній версії кодексу окремого положення про образу глави держави не було, ці справи розглядалися у рамках законів про дифамацію.

Проте законодавці заявили, що додали до кодексу положення про захист свободи слова та протестів, які проводяться у "суспільних інтересах".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Правозахисники вважають, що новий кодекс утискає права жінок та меншин, а також обмежує громадянські та політичні свободи

Проте, правозахисна організація Human Rights Watch у вівторок заявила, що положення нового кодексу - це катастрофа у галузі прав людини.

Директор HRW з Азії Елейн Пірсон в інтерв'ю BBC назвала нове законодавство величезним провалом для країни, яка намагається представити себе сучасною мусульманською демократією.

Дослідник Андреас Харсано, який працює в Джакарті, зазначив, що в Індонезії мільйони пар не мають свідчень про шлюб, насамперед серед корінних народів чи мусульман у сільській місцевості, які уклали шлюб за релігійним каноном.

"Теоретично ці люди порушуватимуть закон, адже спільне проживання може каратися тюремним ув'язненням на строк до шести місяців", - сказав він BBC.

Він додав, що дослідження, проведені в країнах Перської затоки, де існують аналогічні закони, які регулюють секс і стосунки, показали, що жінок частіше, ніж чоловіків звинувачують та засуджують за такими законами про мораль.

Аналіз

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Джонатан Хед, кореспондент з Південно-Східної Азії

Індонезія не є світською державою. Атеїзм тут неприйнятний - формально громадяни мають сповідувати одну із шести визначених релігій.

Це багатоконфесійна держава, чия офіційна ідеологія "Панкасіла" не передбачає пріоритету однієї релігії над іншою. Ідея належить першому постколоніальному лідеру Індонезії Сукарно, таким чином він розраховував запобігти відокремленню великих частин архіпелагу, де мусульмани були в меншості.

Але після падіння режиму Сухарто, який безжально пригнічував політичні ісламські групи, у багатьох районах острова Ява, де проживає більше половини індонезійців, спостерігається мобілізація навколо ісламських цінностей і зростає переконаність у тому, що ісламу загрожує зовнішній вплив. Політичні партії відреагували на це і зажадали посилення законів контролю за моральністю.

Нинішній лідер країни Джоко Відодо - послідовник синкретичної яванської традиції, що дотримується гнучкішої форми ісламу, але його головне завдання - економічний розвиток, а не толерантність та ліберальні цінності. Він показав, що він готовий дати непримиренним мусульманам те, чого вони хочуть, ув'язнивши колишнього губернатора Джакарти Ахока за звинуваченням у богохульстві,

Новий кодекс набуде чинності через три роки, на той час Джоко Відодо вже залишить президентську посаду після закінчення другого терміну.

Більшість 267-мільйонного населення Індонезії сповідує іслам.

Після демократичних перетворень в 1998 році країна дотримується віровчення, відомого як "Панкасіла", яке не ставить в основу якусь віру, але не приймає атеїзм.

Місцеве законодавство у багатьох районах країни спирається на релігійні цінності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У деяких районах Індонезії вже діють суворі релігійні закони про секс та стосунки. Цю жінку звинуватили в "неприпустимій близькості" до чоловіка, який не був її чоловіком

У провінції Ачех діє суворий ісламський закон, який карає людей за азартні ігри, вживання алкоголю та зустрічі з представниками протилежної статі.

В останні роки багато ісламських цивільних груп в Індонезії домагаються більшого впливу на формування державної політики.

Законодавці високо оцінили ухвалення нового кримінального кодексу, який практично не переглядався з того часу, як Індонезія стала незалежною від голландського правління.

Попередній проєкт кодексу мав бути ухвалений у 2019 році, але викликав загальнонаціональні протести, в яких взяли участь десятки тисяч людей, а в Джакарті відбулися зіткнення з поліцією.