Росія знову почала атакувати Україну "шахедами". Холод не став перешкодою

2 годин(и) тому

Автор фото, AFP

Росія вночі атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Раніше експерти вважали, що пауза у їх застосуванні пов'язана з холодною погодою та вичерпанням запасів.

Як повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, крім атаки дронів, область обстріляли важкою артилерією та "Ураганами",.

За повідомленням, усі вісім безпілотників, попередньо, то були іранські дрони Shahed-136, збили.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі ВВС підтвердив нічну атаку "шахедів".

Командування "Схід" уточнило, що за минулу добу ЗСУ збили 14 дронів типу Shahed-136, а також один БпЛА "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

Це перша атака іранських дронів, які раніше Росія використовувала доволі часто, після майже пів місяця перерви.

Останній раз повітряні сили України повідомили про застосування "шахедів" 17 листопада. Вони кілька місяців нищили інфраструктуру України, Росія била ними і по житлових районах, і по електростанціях, і військових об'єктах.

Чому стало менше "шахедів"?

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Експерти та військові пояснювали зникнення іранських дронів вичерпанням їх запасів у Росії та несприятливими для них погодними умовами.

Речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін в ефірі телемарафону заявив, що матеріали, з якого виготовлені дрони, чутливі до морозу. Саме тому Росія майже перестала їх запускати з настанням холодів.

Однак цієї ночі на Дніпропетровщині, яку атакували дрони, температура опустилася нижче нуля.

Раніше речник повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що однією з причин "затишшя" у небі над Києвом та більшістю обласних центрів може бути те, що у Росії закінчилися ударні безпілотники іранського виробництва.

А в командуванні "Південь" припускали, що Росія тимчасово змінює тактику застосування "шахедів". Деякі експерти припускали, що росіяни притримують їх для одночасного використання з масованими ракетними ударами.

Іранські дрони вже призвели до загибелі десятків людей у містах України, зокрема, і в Києві. А також до знищення десятків енергетичних об'єктів.

Саме ударом "шахеда" 17 жовтня у Києві знищили житловий будинок в центрі, в якому загинули четверо людей. Тоді по столиці запустили 28 "шахедів", 23 з яких вдалось знищити.

"Шахеди" призвели до міжнародного скандалу та довели до межі розриву дипломатичних відносин України та Ірану.

Спочатку Іран заперечував поставки, а потім заявив, що продав Росії цю зброю, проте ще до вторгнення 24 лютого.

Припускають також, що Іран може продати Росії й балістичні ракети класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

Західні країни через це посилили тиск на Іран, а ЄС запровадив спеціальні санкції.