"США не заохочують Україну завдавати ударів по території Росії"

Ярослав Луків

BBC News

1 година тому

Автор фото, Maxar Technologies/Handout via Reuters Підпис до фото, Супутникове фото, зроблене Maxar Technologies, показує військове летовище в Енгельсі Саратовської області Росії цього тижня

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "не заохочував і не надавав можливості" Україні вражати цілі на території Росії.

Ця заява пролунала незабаром після того, як Москва звинуватила Київ в атаках безпілотників на три російські аеродроми, два з яких розташовані за сотні кілометрів від України.

Володимир Путін попереджав США та їхніх союзників не перетинати "червоні лінії", постачаючи Україні зброю великої дальності.

Своєю чергою військово-політичний альянс НАТО під керівництвом США постійно наголошує, що не надає Києву таку зброю через побоювання ескалації й затягування війни.

5 грудня в РФ пролунали вибухи на військових аеродромах у глибині країни: у Рязанській і Саратовській областях.

Там дислокуються стратегічні бомбардувальники, що здійснюють регулярні ракетні удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України.

А 6 грудня губернатор Курської області Росії повідомив, що у Курську сталася пожежа на аеродромі - внаслідок атаки безпілотника загорівся нафтонакопичувач.

"Зробити зиму своєю зброєю"

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Росія здійснює регулярні авіаудари по енергетичній інфраструктурі України.

Черговий масований обстріл стався 23 листопада.

Як повідомили в Генштабі, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Мільйони людей по всій країні залишились без електрики та води, що викликає побоювання, що люди можуть померти від переохолодження за мінусових температур.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що постійні російські атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення було в холоді і темряві.

За його словами, Москва намагається "зробити зиму своєю зброєю", і "це щоденна реальність в Україні".

"Ми не заохочуємо українців до завдання ударів по території Росії і не надаємо їм можливості [для завдання таких ударів]. Але важливо розуміти, що українці переживають щодня в умовах російської агресії, спрямованої проти їхньої країни".

За його словами, він твердо переконаний, що українці мають "обладнання, яке їм потрібно, щоб захистити себе, захистити свою територію, захистити свою свободу".

Міністр оборони США Ллойд Остін також наголосив, що США не перешкоджатимуть Україні розвивати власні потужності для ударів на великі відстані.

"Питання в тому, чи прагнуть США перешкодити Україні у створенні власного потенціалу для завдання ударів великої дальності. Коротка відповідь - ні. Ми цього, безумовно, не робимо", - зазначив голова Пентагону.

Він додав, що Вашингтон уже надав Україні понад 19 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки.