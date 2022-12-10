"Мертва рука" і "стелсинг". Як нові слова допомагають жінкам визначити сексуальне насильство

Ребекка Торн

BBC 100 жінок

1 година тому

Автор фото, Ghazal Farkhari

Стаття містить описи сексуального насильства.

Італійською mano morta означає "мертва рука". Про це говорять мами зі своїми дочками, скаржаться одна одній подруги, а дівчаток-підлітків попереджають бути пильними, коли вони йдуть до школи.

Втім, "мертва рука" - це не елемент моторошного фольклору. Це - вид сексуального насильства, яке найчастіше вчиняється проти жінок. Йдеться про дотики чоловіків до інтимних частин тіла жінок у переповненому транспорті, з чим регулярно стикаються безліч жінок у світі.

Термін mano morta точно вказує на цю навмисну поведінку. Але багато жінок в інших країнах, які також зазнають такої самої форми насильства, не мають її точної назви у своїй мові.

В англійській мові усе частіше для опису різних видів аб'юзу використовують слова "газлайтинг", "апскертинг" (фото під спідницею) і "бомбардування коханням" (нав'язлива демонстрація своєї прихильності).

Газлайтинг, навмисне введення когось в оману заради своєї вигоди, словник Merriam-Webster назвав словом 2022 року. Число пошукових запитів цього терміну на сайті словнику цього року зросло на 1740%. Гештег #gaslighting має у Тіктоку 1,9 мільярда переглядів, а #lovebombing майже 250 мільйонів.

"Ці слова з'явилися у мові для опису сексуального насильства над жінками чи інших форм сексизму тоді, коли фемінізм став великим соціальним рухом", - каже доктор Алесія Транкезе, яка досліджує, як насильство проти жінки має бути конкретизоване за допомогою мови.

Старша викладачка комунікації та прикладної лінгвістики в Університеті Портсмута, доктор Транкезе вивчає, як нові слова, що описують існуючі форми аб'юзу, стають засобом боротьби з гендерним насильством.

"Мова відбиває нерівні стосунки між чоловіками та жінками, але вона також є місцем, де ці стосунки можна втілити та відтворити", - додає вона.

Але чи справді введення нових термінів може допомогти подолати жорстоке поводження з жінками в усьому світі?

Проєкт BBC 100 жінок, який щороку визначає сотню надихаючих і впливових жінок у всьому світі, поговорив з трьома жінками, які поширюють інформацію про нові слова, які описують сексуальне насильство, від Великої Британії до Південної Америки і Сходу.

Стелсинг

Підпис до фото, Стелсинг заборонений законом у Великій Британії, хоча багато жінок, можливо, ніколи не чули про цей термін

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Коли серіал Мікаели Коел "Я можу тебе знищити" вийшов на телеекрани у 2020 році, він одразу мав успіх серед критиків.

Однак історія переживання сексуального насильства вийшла далеко за межі телебачення і спричинила хвилю реакції на іншому боці світу.

34-річна чилійська політик і член парламенту Майте Орсіні була шокована сценою із серіалу, в якій головна героїня Арабелла дізнається, що під час сексу чоловік зняв презерватив без її згоди. Пізніше Орсіні виявила, що такі дії у законодавстві Великої Британії, Німеччини, Канади та штату Каліфорнія у США класифікують як зґвалтування.

"Я не знала, що це справді сексуальне насильство, і я думаю, що коли я побачила це в серіалі, я це усвідомила", - каже Орсіні, юристка за фахом, яка має диплом магістра у галузі громадської безпеки.

У Чилі стелсинг не вважався злочином, і офіційної статистики щодо кількості випадків не було. Але коли Орсіні поспілкувалася з друзями, знайомими і колегами, стало зрозуміло, що проблема дуже поширена, але жертви не мають правового захисту.

Вона вирішила, що стелсинг потрібно чітко визначити у чилійському законодавстві, і почала складати законопроєкт.

"Ми довго сперечалися щодо терміну в іспанській мові, яким можна було б позначити стелсинг, але зрештою відмовились від перекладу. Я хотіла, щоб ті, хто став жертвою, могли отримати якомога більше корисної для них інформації, набравши слово в інтернеті англійською мовою".

Автор фото, Maite Orsini Підпис до фото, Нижня палата чилійського парламенту з великим відривом голосів схвалила законопроєкт Майте Орсіні про стелсинг

У січні проєкт закону, запропонований Орсіні більшістю голосів схвалила нижня палата чилійського парламенту, тепер його розглядає Сенат. Орсіні пропонує вважати стелсинг злочином - карною формою сексуального насильства.

Ця історія є прикладом того, як жінки відвойовують владу над мовою, каже доктор Транкезе.

"Історично словники також укладали чоловіки. Жінкам не дозволялося бути письменницями, юристами чи лікарями. Знання, процес формування сенсів були прерогативою чоловіків".

Орсіні погоджується, що мова грає ключову роль для жінок, які зазнали насильства.

"Я думаю, що термін на позначення явища, яке раніше не мало назви, допоможе жінкам визнати себе жертвами", - каже вона.

"Я хочу, щоб стелсинг внесли у кримінальний кодекс, щоб це створило обізнаність про існування цього злочину, щоб жінки та дівчата знали, що за таку поведінку законодавством передбачене покарання, і вони можуть повідомити про це".

Даунблаузинг

Підпис до фото, Фото всередині декольте без згоди у Північній Ірландії карається ув'язненням на два роки

Мова також може відбивати небезпеку, яку жінки дедалі частіше відчувають у громадських місцях.

У березні в Північній Ірландії набув чинності новий закон про сексуальні злочини, запропонований колишньою міністеркою юстиції Наомі Лонг.

Вона також потрапила до списку BBC 100 жінок.

Законопроєкт містив низку нових термінів, зокрема downblousing - фотографування тіла людини під одягом без її згоди.

"Це особливий вид домагань, - каже Лонг. - Це спроба принизити жінку, викликати страх".

Раніше такий злочин окремо не згадувався у законодавстві, що ускладнювало ситуацію як жертвам, так і поліції, каже політик.

"Це може бути досить прикро, коли ти знаєш, що твоє приватне життя порушили, ти відчуваєш тривогу та приниження, але ти йдеш до поліції, і вони не впевнені, що це злочин".

Автор фото, Neil Harrison Підпис до фото, Законопроєкт Наомі Лонг отримав схвалення монарха, що посилило закон

Сама мова та гендерні конотації слова downblousing також були частиною дискусії, каже Лонг.

"Ми говорили про те, чи має це бути блуза, сорочка чи топ, була дискусія щодо того, чи повинен термін згадувати груди чи інші частини тіла".

"Я відчувала, що важливо визнати, що фотографують не чоловічі сорочки. Цього не відбувається".

Північна Ірландія першою у Великій Британії визнала це явище кримінальним злочином. Правова комісія закликала Англію та Уельс наслідувати їхній приклад.

"Мова має значення. Те, як ми описуємо ці явища, має значення, - каже Лонг. - Це дозволить суспільству дати назву тому, що, як вони знають, є неправильним, але часто не можуть сформулювати, чому".

Як працює мова?

Професор Лера Бородицькі впевнена, що ми можемо змінювати дійсність завдяки мові.

"Мови, якими ми розмовляємо, формують наше мислення, і отже, змінюючи мову, ми змінюємо наше сприйняття тих чи інших явищ".

Вчена-когнітивістка вивчає взаємозв'язок між нашим розумом, мовою та реальністю, і зокрема те, як ми створюємо сенси у суспільстві.

"Те, як ви описуєте подію чи нещасний випадок, може різко змінити те, як ми будемо звинувачувати та карати винних", - каже вона.

Також важливо враховувати, як мова та мовні конотації впливають на судові процеси, каже професор Бородицька.

"Наприклад, раніше в суді жертв сексуального насильства запитували: "І саме тоді він вас поцілував?" Поцілунки - це насправді приємна річ для більшості людей, але не тоді, коли це примусовий оральний контакт із незнайомою людиною. Тож якщо замість слова "поцілунок" використовувати термін "примусовий оральний контакт", це створює зовсім інший образ у свідомості присяжних".

Зґвалтування в шлюбі

Підпис до фото, Жінки можуть зазнати сексуального насильства від своїх чоловіків

Щодня Ламія Лотфей стає свідком насильства, з яким стикаються жінки в Єгипті, зокрема випадки зґвалтування у шлюбі, про які часто не розповідають.

"Проблема в тому, що самі жінки не усвідомлюють, що це насильство", - каже вона.

Лотфей працює керівницею програми New Women Foundation, яка допомагає жінкам, що постраждали від насильства.

Доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за 2018 рік показала, що в Єгипті 30% жінок у віці від 15 до 49 років, які коли-небудь перебували в шлюбі або мали партнерів, зазнавали протягом життя фізичного або сексуального насильства з боку свого інтимного партнера.

Більшість жертв зґвалтування у шлюбі навіть не ідентифікують його як таке. "Так кому ж скаржитися і на що?", питає правозахисниця.

Чоловікам, засудженим за зґвалтування в Єгипті, може загрожувати довічне ув'язнення або навіть смертна кара, але зґвалтування у шлюбі не фігурує в кримінальному кодексі країни.

Організація Ламії Лотфей допомогла розробити законопроєкт, який використовує поняття і термін "зґвалтування у шлюбі". Пропозицію до парламенту вносять уже вдруге - і вона терпляче чекає, поки її обговорять.

"У суспільстві зґвалтування відкидається та карається, і саме тому існує опір використанню цього терміну, коли йдеться про подружні стосунки: щойно ви називаєте це "зґвалтуванням у шлюбі", одразу виникає засудження чоловіка. Вони намагаються відокремити термін від чоловіків", - каже Лотфей.

Автор фото, Lamya Lofty Підпис до фото, Ламія Лотфей працює над тим, щоб захистити жінок від сексуального насильства

Вона стверджує, що мовні обмеження виходять впливають як на політику, так і на повсякденні розмови.

Термін aghtesab zawgy, який означає "зґвалтування чоловіком чи дружиною", почали використовувати єгипетськими правозахисники ще у 1980-х роках, але вони були у меншості.

Поступово все починає змінюватися. Вона вважає, що суспільна думка почала змінюватися після виходу телесеріалу 2020 року "Гра Ньютона", де є сцена зґвалтування жінки її законним чоловіком.

"Тоді жінки почали казати: "Таке трапляється з нами". Дехто навіть почав використовувати термін "зґвалтування у шлюбі". Дехто запитував мене: "Якщо ми розкажемо про це, наші слова сприймуть серйозно?" Але до цього це замовчували або ігнорували, начебто цього взагалі не було".

Лінгвістка Алесія Транкезе вказує на роль мови, яка допомагає створити відчуття спільності, називаючи явище конкретно.

"Я думаю, що слова дали жінкам можливість побачити, що їхній досвід не є ізольованим, тобто що "це трапилося зі мною випадково", а є частиною великої системної проблеми, яка впливає на багатьох жінок", - каже вона.

"Назва явища робить очевидним те, що його переживають багато людей".

Репортаж за участі Інми Гіл, Валерії Перассо та Сари Абу Бакр.

Ілюстрації Газал Фаркхарі @rasmorawaj