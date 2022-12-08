Як Росія відбудовує Кримський міст

Ерван Ріво

BBC News

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Пожежа на ділянці мосту, пошкодженої вибухом

Супутникові знімки свідчать, що міст до Кримського півострова, пошкоджений вибухом у жовтні за загадкових обставин, тепер практично відремонтований.

Коли Керченський міст відкрили у 2018 році, через чотири роки після того, як Москва незаконно анексувала Крим, російські ЗМІ назвали його "будівництвом століття".

Вибух у жовтні серйозно ускладнив шляхи постачання російської армії, тому що Москві довелося замінити рух через міст обмеженим поромним сполученням.

Пошкодження мосту також стало серйозним ударом по репутації Путіна з огляду на важливість мосту як стратегічного та символічного проєкту.

Як іде відбудова?

Ремонт мосту планували завершити у липні 2023 року.

Попри те, що будівництво ще не повністю завершене, схоже, воно випереджає графік.

Процес ліквідації пошкоджень і початку ремонту розпочався незабаром після вибуху 8 жовтня.

Щоб видалити чотири ділянки дороги, які обвалилися або зламалися, на місце інциденту відправили крани на баржах.

До кінця жовтня міст був готовий до нового будівництва.

У листопаді через хмарність було складно проаналізувати на супутникових знімках, як просувається будівництво, але дописи в соціальних мережах із російських джерел і регіональні новини дають змогу краще зрозуміти процес.

Зображення показують, що заздалегідь виготовлені ділянки проїжджої частини транспортували до пошкодженого місця на гігантських транспортерах з плоскою платформою. Перевезення тривало сім годин від узбережжя Росії.

Їх уклали за допомогою кранів, розміщених на стійких прольотах мосту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роботи з ремонту мосту почалися через кілька днів після вибуху

Згодом нові ділянки проїжджої частини вкрили асфальтом.

"Міст, безсумнівно, ремонтують набагато швидше, ніж зазвичай у цивільних інженерних проектах", - каже доктор Ендрю Барр, дослідник цивільного та будівельного будівництва.

"Але пріоритезація ресурсів, пов'язана з відновленням військового та політичного активу, суттєво змінює ситуацію, насамперед у країні, яка перебуває у стані війни", - додає він.

Автор фото, Kremlin.ru Підпис до фото, Скріншот відео, на якому, як стверджується, Володимир Путін їде по Кримському мосту

Президент Путін відвідав міст 5 грудня, і Кремль опублікував відео, на якому, як стверджується, видно, як він їде на автомобілі відремонтованою ділянкою, і йому розповідають про проєкт.

На відео співробітник каже Путіну, що рух мостом мали відновити 20 грудня, але "прискорене будівництво" дозволило відкрити ділянку, якою він їхав, раніше.

Як сильно був пошкоджений міст?

Мостом здійснюється як автомобільний, так і залізничний рух через Керченську протоку між Росією та Кримським півостровом, який Росія анексувала в 2014 році.

Супутникові зображення показують, що вибух спричинив обвал однієї з двох проїжджих частин дороги в море, причому над водою було видно лише одну частину.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Супутникові знімки, які показують пошкоджену ділянку після вибуху у жовтні

Внаслідок вибуху також зайнялися контейнери з паливом у потязі, який проїжджав повз, по сусідньому залізничному мосту.

Довжина пошкодженої частини автомобільного мосту становила 274 метри.

В результаті вибуху загинуло троє людей. Відтоді міст закрили для інтенсивного дорожнього руху, хоча невеликий транспорт міг проїжджати мостом.

Причина вибуху залишається загадкою. Російські чиновники заявили, що це був терористичний акт, влаштований двома чоловіками з півдня Росії, які їхали у вантажівці по мосту, коли стався вибух.

Інші теорії припускають, що міст могли атакувати за допомогою ракети з підводного човна або морського безпілотника.

Росія одразу припустила причетність до підриву мосту українських військових. Україна відповідальність за підрив на себе не взяла.

Чому Кримський міст важливий?

Кримський міст - найдовший у Європі. Він має довжину 19 км і проходить через Керченську протоку між Росією та Кримом, він також є єдиним прямим автомобільним і залізничним сполученням між ними.

Його будівництво коштувало приблизно 4 млрд доларів і вважалося особистим проєктом президента Путіна, життєво важливою лінією постачання для російської армії в Україні та символом нового політичного зв'язку з Кримом.

Він має вирішальне значення для постачання таких товарів, як пальне та продовольство для військово-морської бази в Севастополі, де базується Чорноморський флот Росії.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року міст став основним маршрутом постачання російських військ на півдні України.