Україна просить у США касетні боєприпаси, Білий дім думає - CNN

25 хвилин(и) тому

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В адміністрації президента США Джо Байдена думають над постачанням Україні касетних боєприпасів, але поки що вважають їх крайнім заходом. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Останніми місяцями українські чиновники та законодавці закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим касетні боєголовки. Ця зброя заборонена у понад 100 країнах, але Росія продовжує використовувати її, завдаючи великих втрат Україні, повідомляє в своєму ексклюзивному матеріалі CNN.

Прохання надати касетні боєприпаси, про яке CNN повідомили численні американські та українські офіційні особи, є одним із найбільш суперечливих запитів, з якими українці зверталися до США з початку війни в лютому.

Як стало відомо CNN, високопоставлені чиновники адміністрації Байдена розглядали цей запит протягом кількох місяців і не відхиляли його повністю. Про такі подробиці раніше не повідомлялося.

Касетні боєприпаси - неточні за своєю конструкцією, вони розкидають мініснаряди на великій території, які можуть не вибухнути від зіткнення і, так само як наземні міни, становити довгострокову небезпеку для будь-кого, хто з ними стикнеться, пояснив CNN Марк Хізней, експерт зі зброї та заступник директора зі зброї Human Rights Watch.

Як зазначає американське видання, чиновники США публічно заявили, що планують надати українцям стільки підтримки, скільки їм потрібно. Але обсяги західної військової техніки не безкінечні, і, як повідомляє CNN, українці дали зрозуміти Вашингтону, що вони можуть використовувати касетні боєприпаси, які зараз зберігаються на складах.

Автори статті пояснюють, що для України касетні боєприпаси можуть вирішити дві основні проблеми: потребу в більшій кількості боєприпасів для артилерії та ракетних систем, які надали США та інші країни, і спосіб ліквідації чисельної переваги Росії в артилерії.

Як свідчать джерела видання, адміністрація Байдена поки не відкинула цей варіант як крайній засіб, якщо запаси зброї почнуть драматично скорочуватися. Але пропозицію поки серйозно не розглядали через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на можливість США передавати касетні боєприпаси.

Ці обмеження стосуються кластерних боєголовок із часткою нерозірваних боєприпасів більш ніж 1%, що підвищує ризик для цивільного населення, пояснюють автори статті у CNN. Президент Джо Байден може скасувати це обмеження, але адміністрація повідомила українцям, що найближчим часом це навряд станеться.

На запитання CNN про негативне ставлення до використання касетних боєприпасів український чиновник зазначив, що їх використовуватимуть тільки у відповідь.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія використовувала кластерні бомби у Сирії, завдаючи значної шкоди цивільному населенню

"Росіяни використовують проти нас касетні боєприпаси, - цитує видання українського посадовця. - Ми збираємося використовувати їх проти російських військ, а не проти російського населення".

Організація Human Rights Watch стверджує, що й українці, і росіяни використовували касетні бомби після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, але росіяни частіше застосовували їх проти цивільних цілей, як-от парки, лікарні та культурні центри.

У розслідуваннях HRW також неодноразово зазначалось, що Росія використовувала кластерні бомби у Сирії "зі значним руйнівним ефектом".

Використання Росією боєприпасів, зокрема 300-міліметрових касетних ракет "Смерч", які можуть випустити 72 суббоєприпаси на площі розміром з футбольне поле, задокументовано у десятках українських регіонів, зокрема у Харкові, повідомляє CNN.