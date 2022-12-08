"Почуваються абсолютно вільно". ПВК "Вагнер" продовжує вербувати ув'язнених на війну з Україною

Анастасія Лотарева, Ілля Барабанов

ВВС

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

З'явилися нові повідомлення про те, що у ПВК "Вагнер" можуть практикувати позасудові страти дезертирів і тих, хто завинив, зокрема з використанням кувалди. Наразі ув'язнені, які записалися до ПВК для участі у війні в Україні, просять не обмінювати їх після потрапляння в український полон.

ВВС розповідає про те, як триває вербування російських ув'язнених для відправлення їх на війну.

"Щоб не обмінювали"

- Ви не хочете обміну?

- Я не хочу. Бо мене одразу вб'ють.

- Чому ви так вважаєте?

- Я знаю... Я прошу... Мужики тут ходять... Мужики, не треба ніякого, будь ласка, обміну.

Молодий чоловік у камуфляжі сидить навпроти невидимого інтерв'юера, українського журналіста YouTube-каналу "Бутусов+". Він постійно розгублено кліпає. Чоловіка звуть Олександр Болчев, йому 26 років, і, за його словами, донедавна він відбував свій черговий термін у "ВК-4 суворого режиму" в Республіці Марій Ел. Болчев каже, що йому дали три з половиною роки "за крадіжку баранчика" у рідному селі Гагаріно Липецької області.

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У вересні до них до колонії приїхали вербувальники від приватної військової компанії "Вагнер" і, розповідає Болчев, запропонували приєднатися в обмін на амністію через пів року, "навчальні" 150 тисяч та бойові 250. У навчанні ПВК "Вагнер" Болчев пробув два місяці. На фронті - один день. Йому дали автомат, дев'ять набоїв, бронежилет, каску, штик-ніж "і більше нічого".

- Ви не побачите матір. Дитину. Якщо ви підете на обмін, ви маєте шанс.

- Тільки на той світ шанс, і все, - у Болчева стоять сльози в очах, він витирає їх шапкою. - Більше шансів жодних немає. Ну, будь ласка.... Якщо я повернуся, то взагалі нічого...

Олександр Болчев каже, що "нічого не чув про Нужина" і перепитує його прізвище. Його родичка (попросила себе не називати з міркувань безпеки) у розмові з ВВС говорить про Нужина у першій же фразі. "Ми плачемо другий день, я написала в колонію і дзвонила, вони не відповідають... Добре, що живий, але ж його видадуть і уб'ють, уб'ють точно. Може, можна цьому їхньому написати? Щоб не обмінювали". Вона забуває прізвище президента України Зеленського, але має на увазі саме його.

"Осколкові поранення та удар по голові"

Побоювання Олександра Болчева з приводу можливого обміну легко можна пояснити. Колишнього російського ув'язненого Євгена Нужина, який добровільно здався в український полон і навіть висловлював бажання воювати на боці ЗСУ, в результаті передали за обміном назад і жорстоко, без суду, стратили. Найімовірніше, це зробили люди з ПВК "Вагнер".

На початку грудня голова проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів історію іншого колишнього в'язня, Віктора Севальнева. Севальнев завербувався на війну з калузької ВК-3 після того, як на фронті загинув його син, теж колишній ув'язнений.

У ПВК Севальнев дослужився до командира роти і навіть встиг отримати нагороду за успішний вихід з оточення, але потім з пораненням потрапив до лікарні, його колишні підлеглі дезертували зі своїх позицій, і 20 листопада Севальнев зателефонував своїй дружині Лілії і сказав, що його прямо зі шпиталю відвозять на розстріл.

Вже 1 грудня представник міністерства оборони повідомив дружину Севальнева, що її чоловік загинув у самопроголошеній "ДНР" від осколкових поранень та сильного удару по голові. Тож Осєчкін припускає, що Севальнев міг бути страчений росіянами, як і Нужин.

Голова "Русі сидячої" Ольга Романова каже, що ув'язнені, що сидять в колоніях, повідомляють про кілька десятків позасудових страт завербованих зеків. При цьому дуже часто йдеться не про громадян Росії, а про іноземців - білорусів, киргизів, азербайджанців або узбеків. Через що правозахисниця припускає, що, можливо, насправді це не вагнерівці з ними розправилися, а ці в'язні просто загинули під час бойових дій. Але представники ПВК вирішили повідомити родичів про їхню страту як дезертирів, щоб не возитися з транспортуванням тіла і не виплачувати "гробові".

Організатор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин від історії із загибеллю колишнього в'язня Севальнева поспішив відхреститися, заявивши, що "у лавах ПВК "Вагнер" ніколи не було цієї людини, він ніколи не прибував у жодні табори підготовки і ніколи не працював у ПВК "Вагнер".

При цьому спочатку Пригожин фактично схвалив позасудову кару Нужина: "Щодо окувалдованого, то в даному шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - сказав він тоді. А наступного дня додав: "Нужин зрадив свій народ, зрадив своїх товаришів, зрадив усвідомлено. Не потрапив у полон і не здався, а спланував свою втечу. Нужин - зрадник".

Після великого громадського резонансу Пригожин потім почав заявляти, що Нужина стратили не за його наказом, а що його нібито викрали та вбили спецслужби США чи інших країн НАТО. Він звернувся зі знущальним листом до російського генпрокурора Ігоря Краснова, попросивши розслідувати вбивство колишнього в'язня. 23 листопада Пригожин відправив до Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові, але у смерті Нужина тепер вважає за краще звинувачувати ЦРУ.

Гарантії та відео розправ

"Знаєте, скільки народу записалося з нашої колонії? Практично кожен п'ятий. Сто п'ятдесят людей із приблизно восьми сотень", - розповідає ВВС Євген Н. з однієї з колоній "для першоходів" на півдні Росії (просив не називати його імені з міркувань безпеки).

У цій колонії відбувають покарання ті, хто потрапив за ґрати вперше - майже ніхто з них не має великих термінів.

"За приколом" (2,5 роки), "Та просто набридло" (3 роки), "А раптом пронесе!" (7 років)", - розповідає Євген. За його словами, йде "один молодняк", а старші сидільці намагаються їх відмовляти - переважно безуспішно.

"Термін у мене - 9 років за замах на незаконне розповсюдження наркотичних речовин. Тобто я навіть до кінця і не вчинив злочин. Ну гаразд, не в цьому суть нашого діалогу, - розповідає ВВС ще один ув'язнений із далекосхідної колонії. - Приїжджали вони [вербувальники] до цього вперше - тоді я ще сумнівався у своєму рішенні, але після того як поїхала перша партія - пошкодував, що я не з ними. Але останнє моє рішення порівняне з моїм бажанням покинути цю країну. Причому це незалежно від СВО, оскільки моє бажання дозріло ще задовго до цієї ситуації. Мене загалом не влаштовує безперспективно жити у цій країні. І ось, через 6 років відсидки, з'являється така можливість вбити двох зайців відразу - залишити зону та країну за раз".

Він каже, що в гарантії вербувальників не вірить: "Я надто тривалий час сиджу, щоб досі вірити в казки про помилування. Тобто якщо і коли я поїду з ПВК на лінію зіткнення, то мені все одно треба думати про релокацію, бо просто так мене ніхто не відпустить нікуди".

Він не чув про історію Нужина, але стверджує, що вербувальники показували в кімнаті відпочинку відео зі "стратами петухів" (зневажлива жаргонна назву певної категорії людей в ув'язненні - ВВС).

Тих, хто виявив бажання вступити до лав ПВК, групами заводили і з планшета показували коротке відео, де, за словами співрозмовника ВВС, демонструвався розстріл. "Він там каже - я, такий-то, зрадник і петушара, кинув своїх товаришів на передовій - і далі в потилицю йому стріляють". ВВС не змогла ознайомитися з відео, але співрозмовник в іншій колонії, не знайомий із першим засудженим, каже, що їм подібне відео показували у вересні - правда, там людину вішали на залізній балці.

Раніше кілька співрозмовників ВВС, близьких до ПВК "Вагнер" (просять не називати своїх імен та поточного статусу з міркувань безпеки) розповідали, що знають мінімум про три розправи такого роду. На публіку це не виходило, і ВВС не вдалося знайти цьому підтвердження. Один із них каже, що такі "навчальні відео" використовували до початку війни в Україні.

Автор фото, Leaked video

Ілля Н. (попросив про анонімність, щоб не втратити роботу), співробітник однієї з колоній у Центральній Росії, розповів ВВС, що до них вербувальники приїжджали вже двічі, вперше з ними був сам Пригожин. ВВС не вдалося підтвердити чи спростувати слова Іллі, але офіційна пресслужба Пригожина опублікувала його відповідь на питання про вербування ув'язнених: "Усі завдання та умови я особисто розповідаю добровольцям-в'язням і ніколи їх не обманюю. Поспілкуйтесь з ними та переконайтесь у цьому самі".

Ілля розповідає, що на території колонії вербувальники "почувалися вільно" і спілкувалися тільки з начальником колонії. За його словами, співробітники ФСВП "не в захваті" від нових порядків. Сам він питав у начальника, що треба відповідати на запити родичів, коли ув'язнені поїдуть на фронт, начальник порадив йому займатися своїми справами.

До кола обов'язків Іллі входить щоденне спілкування з ув'язненими. Він каже, що відмовляє їх від "прийняття швидких рішень", але без успіху. На питання, як він сам ставиться до війни в Україні, він каже: "Я двічі був на війні (у складі спецназу ФСВП Ілля воював у Першу та Другу чеченські війни - ВВС), це гірше, ніж в'язниця".