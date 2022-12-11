Найстаріша ДНК відкрила загублений світ віком два мільйони років

Ребекка Морель

Наукова редакторка, BBC News

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Beth Zaiken Підпис до фото, Дослідники знайшли генетичні сліди рослин і тварин, які колись жили на півночі Гренландії

Найдавніша ДНК, яку коли-небудь секвенували, показала, як виглядала Арктика два мільйони років тому.

Сьогодні територія Північної Гренландії є полярною пустелею, але генетичний матеріал, який дістали з ґрунту, виявив різноманіття рослин і тварин.

Вчені виявили генетичні сліди слоноподібних мастодонтів, північних оленів і гусей, які жили серед беріз і тополь, а також морських мешканців, зокрема підковоносів і водорості.

Дослідження опубліковане в журналі Nature.

Професор Еске Віллерслев з Копенгагенського та Кембриджського університетів, який проводив дослідження, сказав, що така суміш арктичних і помірних видів, що живуть поруч, не має сучасного еквівалента.

Автор фото, NOVA/ HHMI Tangled Bank Studios/ Handful of Films Підпис до фото, Зразки ґрунту зібрали в пустельній місцевості на півночі Гренландії

Дослідження проводили в районі під назвою формація Кап Копенгаген, яка розташована у найпівнічнішій частині Гренландії.

Досі було важко повернути стрілки годинника назад і побачити, яким був цей регіон два мільйони років тому. Скам'янілості тварин цього періоду зустрічаються там вкрай рідко.

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"Насправді, єдині тварини Кап Копенгагена, яких коли-небудь виявили шляхом макроскопічних скам'янілостей, - це заячий зуб і гнойовий жук. Тож люди не мали уявлення про те, яка там фауна була тоді", - пояснив професор Віллерслев.

Натомість команда звернулася до ДНК довкілля або еДНК. Це генетичний матеріал, який виділяється з рослин і тварин - наприклад, з клітин шкіри або посліду - і накопичується у довкіллі.

Цю техніку зараз широко використовують у сфері охорони природи. Наприклад, вивчення ДНК, знайденої в краплі морської води, може виявити всіх істот, які жили в тій частині океану, навіть якщо ви не зможете побачити окремих тварин.

У Гренландії команда використовувала стародавні зразки ґрунту, щоб зазирнути в минуле епохи раннього плейстоцену.

Вони знайшли лісову екосистему з арктичними кущами, травами, папоротями та мохами, що ростуть серед дерев.

Серед ДНК таких істот, як гризуни, північні олені та гуси, стало сюрпризом виявлення ДНК мастодонта - професор Віллерслев сказав BBC, що раніше ніхто не знаходив слоноподібних істот у Гренландії.

Два мільйони років тому Північна Гренландія була набагато теплішою, ніж зараз. Середні річні температури становили близько 11-19 градусів тепла.

"Насправді це говорить нам про те, що пластичність біологічних організмів - з точки зору того, де вони можуть жити, а також рослин або тварин, які можуть жити разом - набагато більша, ніж ми думали", - каже дослідник.

Автор фото, NOVA/ HHMI Tangled Bank Studios/ Handful of Films Підпис до фото, Команда не була впевнена, чи виживе ДНК протягом стількох років

Вилучення та секвенування ДНК із ґрунту було непростим: команді знадобилися роки, щоб розробити найкращу техніку для цього. Вони навіть думали, що генетичний матеріал не зможе проіснувати так довго.

"У 2005 році я написав статтю, де я зазначив, що думаю, що ДНК не проживе більше мільйона років, і ось ми маємо ДНК, якій два мільйони років", - сказав Професор Віллерслев.

Він вважає, що можливу деградацію уповільнила хімічна реакція між ДНК і ґрунтом.

"ДНК - це електрично заряджені молекули, і багато мінералів, які ми бачимо в ґрунті, також електрично заряджені. Тому ДНК в основному зв'язується з твердими мінералами, і коли вона це робить, вона знижує швидкість спонтанної деградації", - пояснив він.

Якщо в інших місцях знайдуть більше ДНК довкілля, це відкриття може змінити наш погляд на стародавній світ.