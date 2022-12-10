Як вагітних стюардес змушували звільнятися

Аннабель Лян

BBC News

1 година тому

Підпис до фото, "Сінгапурські авіалінії" нещодавно змінили політику щодо вагітних членів екіпажу

Коли Клара Фу дізналась, що вагітна, її радість швидко змінилась тривогою.

Колишня стюардеса "Сінгапурських авіаліній" (SIA) зрозуміла, що доведеться звільнитись, оскільки авіакомпанія не дозволяла вагітним бортпровідницям працювати вже після першого триместру.

Фу розповіла ВВС, що була єдиною годувальницею у сім'ї, тому не могла дозволити собі залишитись без роботи.

Вона приховувала вагітність і літала ще п'ять місяців. А заяву написала, лише коли один з пасажирів помітив її живіт.

"Було важко. Але мені вдалося певний час не привертати до себе увагу", - каже Фу.

У Сінгапурі нещодавно змінили законодавство, і тепер вагітні члени екіпажу можуть перейти на іншу посаду на строк до дев'яти місяців, а після пологів повернутися до польотів.

"Бортпровідницям пропонують роботу, яка відповідає їхньому досвіду. Це зазвичай адміністративна підтримка у підрозділі бортпровідників", - пояснили в SIA.

Але так було не завжди.

Давнє правило

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Сінгапурська дівчина, як називають бортпровідниць в авіакомпанії, є візуальним товарним знаком і брендом, тому зовнішність завжди відігравала важливу роль при відборі на цю посаду.

Історія Сінгапурської дівчини сягає 1972 року, коли французькому дизайнеру П'єру Бальману надійшла пропозиція від сінгапурців створити корпоративний образ бортпровідниці.

У спробі відобразити історію авіакомпанії та азійську спадщину кутюр'є запропонував одягнути дівчат у національну сукню — саронг-кебайя.

Нові стюардеси проходять 14-тижневу підготовку, де їх вчать, як поводитись, готувати їжу та реагувати на надзвичайні ситуації.

За словами Елізабет Лоу, яка працювала в SIA у 1980-х роках, багато жінок почувалися привілейованими у цій ролі.

"Про вагітність взагалі не йшлося. Ніхто не здіймав галасу, бо всі знали: ви або жертвуєте сімейним життям, або кар'єрою", — додає вона.

"Репутація авіакомпанії та престиж посади дозволяють бути дуже вибірковими під час найму", - кажуть у Сінгапурській академії корпоративного управління.

Ще одна стюардеса, Ешлі Хонг, також пішла з SIA через вагітність, не пропрацювавши там і двох років.

Вона вважає, що вагітним членам екіпажу слід заборонити польоти заради їхньої ж безпеки, але шкодує, що у свій час не мала можливості залишитись в компанії на іншій посаді.

Автор фото, Ashley Hong Підпис до фото, Ешлі Хонг має п'ятьох дітей

"Коли ми йшли на цю роботу, то чудово розуміли, що вона має свої обмеження щодо вагітності", — каже Хонг.

"Дискримінація і сексизм"

Сінгапурська асоціація з заїхисту прав жінок Aware вже більш як десять років виступає проти цієї практики. Там кажуть, що отримували скарги від бортпровідниць, яких змушували звільнитись.

"Зараз для SIA абсолютно неприйнятно вимагати звільнення від вагітних працівниць. Це було б дискримінацією і сексизмом", - заявила ВВС виконавча директорка Aware Коріна Лім.

"Навіть якщо це законно, ця практика суперечить правилам захисту материнства, що існують у Сінгапурі та дозволяють матерям робити кар'єру й заробляти на життя", - додає вона.

Але це зараз, а ще у 2010 році SIA заявляла, що вимагає звільнення вагітних членів екіпажів, тому що "є певні фізичні вимоги до роботи, і всі наші бортпровідниці мають бути в змозі виконувати свої обов'язки".

Що ж до інших великих авіакомпаній, там ситуація теж змінилась на краще.

Вагітним працівницям British Airways, Qatar Airways та Qantas пропонують роботу на землі.

Cathay Pacific, національний перевізник Гонконгу, "переводить майбутніх мам на інші посади або дає можливість піти в неоплачувану відпустку до початку встановленої законом декретної відпустки".

"Після декрету бортпровідниці можуть повернутись до польотів, якщо успішно пройдуть відповідні курси. Ці правила діють уже понад десять років", - кажуть в авіакомпанії.

Часи змінилися

2021 року прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун заявив, що держава планує закріпити основні принципи проти дискримінації на робочому місці на рівні закону.

Він додав, що буде створений трибунал для боротьби з дискримінацією за ознакою статі, національності, віку, раси, релігії та інвалідності.

"Ринок праці радикально змінився в останні роки. Це змусило компанії повністю переосмислити свою політику, - каже Лун. - Компанії щосили намагаються залучити на роботу найрозумніших і найкращих".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, SIA вважається однією з найкращих авіакомпаній світу

Колишня стюардеса Клара Фу, яка зараз працює у фармацевтичній індустрії, привітала цю зміну.

Вона каже, що через вагітність втратила бонус у розмірі 15 тисяч сінгапурських доларів (10 964 доларів), який SIA виплачує за кожні п'ять років роботи.

"Мені ще пощастило, адже мої батьки і батьки чоловіка мене підтримували. Було б гірше, якби цього не було", — каже Фу.

"Як національний перевізник, SIA має підтримувати молоді сім'ї. Якби мене свого часу підтримали, я б не втратила роботу".