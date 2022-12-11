"Лікарі поставили мені внутрішньоматкову спіраль без моєї згоди"

Елейн Юнг

BBC World Service

1 година тому

Підпис до фото, Бебіане безуспішно намагалася завагітніти, після чого у неї виявили спіраль, про яку вона не знала

Тисячам гренландських жінок, зокрема 12-річним дівчаткам, встановили без їхньої згоди внутрішньоматкові спіралі (ВМС). Таким чином Данія у 1960-1970-х роках намагалась контролювати населення інуїтів у Гренландії, яке почало зростати.

Уряд Данії оголосив про незалежне розслідування цієї справи, яка отримала назву "Кампанія зі встановлення спіралей".

Поки дедалі більше людей закликають продовжити розслідування, BBC зібрала розповіді жінок, які зазнали примусової контрацепції.

Коли Бебіане був 21 рік, вона вирішила поставити собі ВМС, але почула шокуючу новину, у неї вже стояла спіраль.

"Я пам'ятаю, як сльози котилися по моїх щоках, і я сказала, що не розумію, звідки вона у мене... Як я могла не пам'ятати, що мені її встановили?"

Бебіан вважає, що спіраль могли поставити їй без її відома лише один раз, коли у віці 16 років на початку 2000-х вона зробила аборт.

Протягом наступних чотирьох років у неї були такі сильні болі у животі, що вона не могла піднятися сходами.

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"Я багато разів ходила до лікарні, але вони не знали, що зі мною… [Біль] з'являвся, коли у мене були місячні, але також і в інші дні".

Жінка хотіла завагітніти, але їй це не вдалося після року спроб.

"Щоразу, коли у мене починалися місячні… я плакала", - розповідає Бебіан.

Вона вирішила зробити перерву у спробах на кілька місяців і поставити спіраль. Їй порадили це друзі, щоб таким чином підвищити фертильність, хоча насправді це не так.

Саме тоді вона виявила, що в неї вже стоїть спіраль.

Протизаплідний засіб вилучили, і вже за кілька місяців Бебіан завагітніла.

Міра (ім'я змінене) пережила схожий досвіт зовсім нещодавно. У 2019 році під час медичного огляду лікар виявив у неї спіраль, про яку вона не знала.

"Я була шокована", - каже жінка.

Вона вважає, що пристрій могли встановити без її відома лише під час невеликої операції на матці у 2018 році.

Протягом року після операції у неї були сильні болі. Але за словами жінки, лікар не звертав уваги на її скарги, поки під час ретельного огляду у неї не виявили спіраль.

Міра, якій зараз 45, каже, що, за словами лікаря, спіраль проткнула її матку.

Виснажена медичними ускладненнями, які, на її думку, були спричинені спіраллю, вона вирішила повністю видалити матку.

Але вона каже, що операція не була успішною - вона більше не може займатися сексом. Щоразу коли вона це робить, у неї починається кровотеча і нестерпний біль.

Підпис до фото, Так звана "Кампанія зі встановлення спіралей" мала на меті контроль над населенням Гренландії

Внутрішньоматкова спіраль - не єдиний засіб контрацепції, який застосовували у жінок Гренландії без їхнього відома.

Анніта (ім'я змінене) прокинулася після аборту у 2011 році з відчуттям, як вона це описує, "млявості" у руці, на якій була пов'язка. Коли вона запитала про це данського лікаря, він пояснив, що це контрацептивний імплантат - маленький гнучкий пластиковий стрижень, який встановлють під шкіру на передпліччі.

Анніта, якій зараз 31 рік, так переказує пояснення лікаря: імплантат поставили тому, що в неї вже був четвертий аборт.

"Це було так жахливо… він дійсно переступив межу, - каже жінка. - Я відчувала, що наді мною вчинили насильство".

Жінка вимагала, щоб імплант прибрали, але лікар не хотів цього робити. Лише коли вона почала знімати пов'язку, погрожуючи сама вийняти імплант, лікар погодився його видалити.

28-річна Саара, ім'я якої також змінене на її прохання, розповідає, що так само зробила шокуюче відкриття, прийшовши до тями після операції.

У 2014 році після викидня їй робили процедуру під загальним наркозом. Жінка прокинулась від того, що данська медсестра робила їй ін'єкцію контрацептивного препарату Depo Provera.

"Я не знала, що це таке, і вона не запитала в мене, чи хочу я це, - розповідає жінка, - вона лише сказала, що я повинна приходити до лікарні що три місці для повторного уколу".

Медсестра навіть не сказала назву препарату, каже Саара. Щойно жінка дізналась, що це, їй довелося шукати самій в інтернеті інформацію про препарат.

Саара вирішила продовжувати використовувати цей засіїб контрацепції протягом кількох років, але, за її словами, коли вона припинила приймати препарат, щоб вони з чоловіком могли народити дитину, вона змогла завагітніти лише через кілька років.

Вона каже, що її не попередили про те, що Depo Provera може впливати на її менструальний цикл протягом 12 місяців після останньої ін'єкції.

У вересні Данія і Гренландія домовилися розпочати дворічне розслідування. Його мета - встановити, що відбувалося до 1991 року, поки систему охорони здоров'я Гренландіїї контролювала Данія.

Але жінки, з якими я спілкувався, кажуть, що розслідування має стосуватися і пізніших років.

"Я хочу, щоб розслідування не обмежувалося 1991 роком і стосувалося також примусової контрацепції, яку і донині застосовують щодо жінок", - каже Бебіане.

Міра каже, що знає інших жінок, з якими траплялися такі ж історії.

Міністр охорони здоров'я Гренландії Мімі Карлсен сказала BBC, що їй не відомо про нещодавні випадки, коли жінки отримували контрацептивні засоби без інформованої згоди.

"Якщо окремі особи вчинили дії, які суперечать закону, загальній етиці та догляду, ми, звичайно, повинні на це реагувати".

Щоб визначити відповідний курс дій, міністр пообіцяла передати висновки розслідування ВВС до Національної ради охорони здоров'я та головного лікаря. Вони мають провести повну оцінку випадків і з'ясувати, чи це поширена проблема і чи пов'язана вона з історичною політикою.

Підпис до фото, Подругам Наї та Хользі встановили внутрішньоматкову спіраль, коли вони були підлітками

Ная Лібет - одна з жінок, яким примусово встановили внутрішньоматкову спіраль у рамках данської кампанії з контролю народжуваності. Їй це зробили у 1975 році.

"Мені було близько 13 років. Я відчувала, наче мене кололи ножами".

Її шкільній подрузі Хользі, якій зараз 62 роки, поставили спіраль, коли їй було 14 років.

"Я багато викреслила з пам'яті, - каже жінка, - але я завжди пам'ятаю біль. Було так багато болю протягом багатьох років".

Під час кампанії з контролю народжуваності використовували ранню версію внутрішньоматкової спіралі, яка називається "петля Ліппеса". Вона була розроблена для дорослих жінок, які вже народили дитину, але у Гренландії її ставили дівчаткам у віці 12 років.

"Я не можу уявити, як боляче це має бути, якщо помістити цей предмет у маленький орган", - каже гінеколог Авіая Зігстад, показуючи мені модель матки молодої жінки поруч із петлею Ліппеса.

Ускладнення, які виникали після встановлення петлі Ліппеса у дівчат і молодих жінок, варіювалися від сильної кровотечі до інфекцій, постійних болей та безпліддя.

У 1990-х роках Зігстад виявила ВМС у пацієнток, які мали проблему безпліддя.

"Вони не знали, що у них стоїть спіраль, - каже лікарка. - Вони намагалися завагітніти протягом 10-15 років, не знаючи, у чому полягає проблема".

Підпис до фото, Хольга біля своєї колишньої школи, вона пригадує, як саме тут зігнулась від гострого болю після того, як їй поставили спіраль

Ная, яка працює психотерапевтом, каже, що через те, що досвід встановлення спіралі був для деяких жінок жахливим, а також через відсутністю базової інформації, багато жінок, як і вона, стерли це з пам'яті.

"Я належу до травмованого покоління жінок. Наслідки були надто важкими, щоб впоратися з ними. Ми ніби колективно про це забули".

Ная, яка цього року увійшла до списку BBC 100 жінок, каже, що змогла пригадати те, що з нею сталося, лише тоді, коли почала працювати над особистими травмами в рамках свого навчання.

Вона почала спілкуватися з іншими жінками через фейсбук, щоб дізнатися, чи пережив хтось ще таке. У наступні роки близько 200 жінок з усієї Гренландії відповіли на її допис, щоб сказати, що так. Тепер вона виступає за права інших жінок, які постраждали від скандальної кампанії.

Утім, масштаби кампанії стали відомі лише після того, як на початку цього року в ефірі вийшов данський подкаст про неї. Це збурило всю націю.

Автори подкасту під назвою Spiralkampagnen "Кампанія зі встановлення спіралей" виявили записи, які свідчать про те, що близько 4500 гренландських жінок і дівчат встановили петлю Ліппеса між 1966 і 1970 роками. Це приблизно половина з 9000 жінок фертильного віку, які проживали в країні на той час.

Кампанія була розроблена з метою контролювати населення Гренландії, яке різко зросло з 1950-х років завдяки модернізації та покращенню охорони здоров'я. Це зростання разом зі збільшенням кількості підліткових вагітностей, викликало занепокоєння влади Данії.

У 1970 році кампанію оцінили як "успішну", адже рівень народжуваності різко впав, хоча він продовжував знижуватися і деякий час після цього. За вісім років від початку кампанії в 1966 році до 1974 року, коли він вирівнявся, коефіцієнт народжуваності в Гренландії впав із семи дітей на одну жінку до 2,3.

Магнус Хойніке, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Данії, каже, що немає жодних записів про те, коли кампанія припинилася, тому з'ясувати це є одним із завдань теперішнього розслідування.

"Боюся, що це могло тривати десятиліттями", - сказав він BBC.

Після багатьох років болю Наї видалили спіраль, коли їй було 17 років. Народити дитину їй вдалося лише у 35 років після кількох років спроб завагітніти.

Її подруга Хольга неодноразово зверталася до лікаря через болі, а потім через безуспішні спроби завагітніти, але їй завжди відповідали, що нічого страшного, і жодного разу не обстежили.

Вона не може точно пригадати, в якому віці спіраль нарешті виявили та видалили, але їй так і не вдалося народити дитину.

У 2018 році Хользі видалили матку за порадою лікаря через різні ускладнення внаслідок застосування петлі Ліппеса.

Підпис до фото, Сюзанна каже, що її змусили зробити аборт

Утім, найбільш приголомшливим з усіх, з ким мені довелось поспілкуватися, є випадок Сюзанни Кільсен, якій зараз 75 років.

Після планового огляду, коли вона була на п'ятому місяці вагітності другою дитиною, лікар сказав їй, що хоче перервати вагітність через попередні гінекологічні ускладнення.

За її словами, "ускладнення" лікували до вагітності, і вона добре себе почувала. Попри це лікарі таки наполягли на перериванні вагітності. Сюзанна розповідає, що їй зробили не менше 31 ін'єкції, але дитина не померла. Нарешті, у сім місяців, у неї почалися пологи, і її дитина померла протягом години після народження. Протягом кількох годин, за її словами, було чотири спроби вставити спіраль, перш ніж вона нарешті сказала лікарю припинити.

Сюзанна розповідає, що раніше їй здавалося, що вона чує, як немовля плаче у неї вдома. Пізніше вона дізналась, що у неї народився хлопчик.

"Моєму смутку просто не було меж".

Вона каже, що хотіла би почути вибачення від влади Данії, поки не пізно.

Фотографії та ілюстрації Елейн Юнг.