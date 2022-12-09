Масштабна пожежа в торговому центрі біля Москви. Що відомо?

36 хвилин(и) тому

Автор фото, ТАСС Підпис до фото, Пожежа в будівельному гіпермаркеті

Масштабна пожежа виникла в торговому центрі "Мега Хімкі" на Ленінградському шосе біля Москви. Вогонь спалахнув вранці 9 грудня і поширився на всю будівлю. Відомо про жертви.

За повідомленням російського міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) займання сталося на даху будівельного гіпермаркету "ОВІ", що розташований в ТЦ.

Вогонь почав швидко поширюватись по будівлі і станом на 8 ранку палала площа в майже 17 тисяч кв.м. Сталося часткове обвалення покрівлі. Пожежі надали четвертий номер складності з п'яти.

У гасінні беруть участь 30 осіб та дев'ять одиниць техніки. МНС збирається залучити ще й авіацію.

Телеграм-канал Mash із посиланням на очевидців повідомляє, що у будівлі OBI пролунали вибухи. Про це також повідомляє ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах.

Ймовірно, стався вибух лакофарбових матеріалів.

"Відбуваються вибухи лакофарбової продукції у будівельному відділі магазину OBI: банки з фарбою, аерозолі", - пояснив співрозмовник агентства "РИА Новости" з російських екстрених служб.

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За фактом пожежі прокуратурою Московської області розпочато перевірку.

Пізніше Слідчий комітет РФ повідомив про відкриття кримінальної справи за фактом пожежі. З'ясовуються всі обставини.

"Інтерфакс" з посиланням на екстрені служби пише, що розглядаються різні версії причин пожежі, включаючи коротке замикання та підпал.

Джерело ТАСС вказує, що попередньо причина встановлена. "Обставини виникнення пожежі встановлені. Вона розпочалась у прибудові до (гіпермаркету) OBI, яка була на реконструкції під час зварювальних робіт. Робітники покинули будівлю, не зумівши загасити вогонь", - повідомив представник екстрених служб.

Відомо про жертви. "Чоловік (загинув), можливо, охоронець. Його тіло виявлено під час проведення розвідки", — повідомляє "Інтерфакс".

В російській спілці страхувальників повідомили, що збитки від пожежі можуть складати до 30 млрд рублів, зазначає ТАСС.