В Херсоні і Костянтинівці під ударами лікарні, на Харківщині - житлові будинки. Ситуація на фронті

1 година тому

Автор фото, Ярослав Янушевич Підпис до фото, Обстріл лікарні в Херсоні

Ніч із 8 на 9 грудня не минула без російських обстрілів. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися Харківщина, Нікополь та Херсон.

Увечері 8 грудня війська РФ нанесли ракетний удар по Харківщині. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що частину ракет збили сили протиповітряної оборони.

Проте, частина з них потрапила до житлових будинків. "Постраждали виключно мирні жителі будинків та цивільна інфраструктура", - заявив Синєгубов.

Автор фото, Олег Синєгубов Підпис до фото, Наслідки обстрілу житлових будинків на Харківщині

За його словами, у Безлюдівській громаді, що у Харківському районі внаслідок ракетних ударів були пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі. Крім того, у місті Куп'янськ внаслідок обстрілів згоріли складські приміщення продовольчого підприємства.

Також близько 21 години у Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, будинки, господарчі споруди.

За даними екстреної медичної допомоги, три людини були госпіталізовані: жінки 41 та 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебував у важкому стані. Згодом він помер у лікарні.

Одному потерпілому надали допомогу на місці.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Рєзніченко повідомляє про обстріли околиць Нікополя.

"Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район", - зазначив він.

Так, у Червоногригорівській громаді побито кілька приватних будинків та гаражів, обірвана лінія електропередач. Постраждалих немає.

Автор фото, Ярослав Янушевич Підпис до фото, Пошкоджена будівля моргу в Херсоні

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Звільнену територію Херсонської області російські війська обстріляли 68 разів минулими днями.

За даними керівника обласної адміністрації Ярослава Янушовича, стріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів.

Безпосередньо обласний центр також потрапив під вогонь.

Вранці 9 грудня снаряди потрапили до медичного закладу в Херсоні. Пошкоджені дитяче відділення та морг. За даними голови ОВА, ніхто не постраждав.

Загалом минулої доби через російські обстріли поранень різного ступеня тяжкості зазнали 8 осіб.

В інших регіонах, зокрема на Запоріжжі, росіяни обстріляли Оріхів, Малинівку, Червоне, Щербаки та низку інших населених пунктів. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків у результаті обстрілів.

В Донецькій області, повідомляє ОВА, під обстріли потрапила Вугледарська громада — Вугледар та Новоукраїнка. Без постраждалих, але є пошкодження.

По місту Костянтинівка було завдано ракетного удару. Пошкоджені шість двоповерхівок, котельня, будівля медзакладу.

Що відбувається на фронті?

Згідно з інформацією аналітичного центру "Інститут вивчення війни" (ISW), російські війська здійснюють обмежені атакувальні дії на північний схід від міста Харкова, ймовірно, намагаючись провести розвідку та утримати українські сили біля кордону.

Зокрема, український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм поблизу Тернової Харківської області (40 км на північний схід від Харкова).

ISW вважає, що ці дії РФ робить в надії утримати українські сили в цьому районі, які інакше могли б приєднатися до контрнаступальних операцій.

Також аналітик прогнозують можливі наступальні дії росіян біля Сватово на Луганщині.

"Російські війська, ймовірно, зміцнюють позиції в районі Сватового для проведення більших бойових атак і захисту від очікуваних українських контрнаступальних операцій".

Очільник Луганщини Сергій Гайдай натомість прогнозує, що до закінчення зими українські війська проведуть наступ і звільнять територію області до стану на 24 лютого 2022 року.

Протягом 2023 року ЗСУ, за його прогнозами, зможуть звільнити всю Луганську область.

"Я б дуже хотів, щоб ми на Новий рік зайшли в Кремінну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, і врешті решт 2023 звільнити всю Луганську область, - сказав він в інтерв'ю "Радіо НВ".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові біля Бахмуту

Також війська РФ продовжують наступ біля Бахмута. Російські джерела стверджували, що російські війська зірвали українські контратаки на південь від Бахмута в районі Озарянівки, Курдюмівки, Кліщіївки та Майорська, а також на північ від Бахмута в районі Соледару.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець написав ввечері 8 грудня, що, ймовірно, армії РФ значно просунутись північніше Бахмуту.

"За окремою інформацією, їм вдалося північно-східніше Соледару перетнути дорогу Т1302 та увійти у с. Яковлівку, що певним чином погіршує становище тактичної групи підрозділів ЗСУ, яка обороняє м. Соледар", - зазначив він.

Генштаб ЗСУ про ці просування противника не повідомляв.