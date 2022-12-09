Біля кордону з Білоруссю через міну загинуло подружжя, сиротами залишилось 8 дітей

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Залишки автомобіля, що підірвався на міні

На україно-білоруському кордоні підірвався автомобіль. За версією поліції, він наїхав на міну. Загинуло молоде подружжя, яке перебувало в машині.

Повідомлення про вибух автомобіля на дорозі надійшло до відділення поліції №2 (Олевськ) Коростенського райуправління близько 15 години 7 грудня. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи та представники інших екстрених служб.

Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались мікроавтобусом "Форд Транзит" по дорозі із села Сущани у напрямку села Копище.

Ця дорога дуже близько проходить до білоруського кордону, а село Копище розташоване за 1,5 км від межі.

На певному відрізку їхнє авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Чоловік і дружина загинули.

"Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів", - зазначає пресслужба Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Місцеве видання "Житомир-Онлайн" наводить подробиці інциденту.

"За інформацією, яку поширюють у соціальних мережах, машину з чоловіком та жінкою занесло і викинуло з дороги. Оскільки територія біля дороги була замінована, то подружжя не вижило", - йдеться в публікації ЗМІ.

Мінний терор

Це не перший інцидент загибелі людей через міни в Україні, що стався на поточному тижні.

У середу, 7 грудня, стало відомо, що одразу четверо поліцейських з Черкащини, в тому числі начальник головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, підірвалися на російських мінах в деокупованій частині Херсонської області.

Також загинули вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Автор фото, unian Підпис до фото, Майже третина України замінована через війну

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Усі четверо проводили "стабілізаційні заходи" на звільнених територіях, повідомив у фейсбуці голова Нацполіції Ігор Клименко.

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя, написав він.

На цю трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Загиблому полковнику Михайлу Куратченку він надав звання Героя України, а капітанам поліції Ігорю Мельнику, Сергію Ненаді і капралу Вадиму Періжку - ордени "За мужність".

Окремо очільник держави звернув увагу на "мінний терор" Росії.

"І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури... Ідеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території", - заявив він у відеозверненні 8 грудня.

На його думку, саме "мінний терор" має стати одним з пунктів обвинувачення проти Росії на міжнародному трибуналі.

"Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО".

Автор фото, прес-центр ООС Підпис до фото, Командувач ООС Сергій Наєв повідомляв про встановлення біля кордону з Білоруссю мінних загороджень

Слід зауважити, що під війни з РФ Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Однак, на півночі Житомирщини бойові дії майже не велись. Проте ділянки вздовж кордону були заміновані українськими військами, щоб не допустити наступу противника з боку Білорусі.

Про це зокрема ще в липні публічно повідомляв командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал Сергій Наєв. Також місцева влада в північних регіонах зазначала про заборону цивільним особам наближатись до білоруського кордону ближче ніж на 2 км.