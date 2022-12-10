США дали Україні зелене світло на удари по території РФ - The Times

51 хвилин(и) тому

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США дали мовчазну згоду на далекобійні удари Києва по цілях на території Росії після численних російських ракетних атак на критичну інфраструктуру України.

Про це пише британське видання The Times (потрібна підписка) з посиланням на джерела у міністерства оборони США.

У публікації зазначається, що з того часу, як у жовтні Росія почала регулярні атаки проти цивільної інфраструктури України, Пентагон переглянув свою оцінку загрози війні в Україні. Тепер американське оборонне відомство міркує про те, чи можуть постачання зброї Києву призвести до військової конфронтації між Росією та НАТО.

На думку авторів статті, це - значний розвиток подій у дев'ятимісячній війні між Україною та Росією, і Вашингтон тепер, швидше за все, постачатиме Києву зброю більшої дальності.

"Ми все ще та само прораховуємо можливість ескалації, але страх перед ескалацією змінився. Тепер все інакше. Тому що розрахунки змінилися через страждання українців та жорстокі дії росіян", - цитує видання джерело у Пентагоні.

Тепер Вашингтон менше стурбований тим, що дальні удари по території Росії можуть призвести до різкої ескалації. Раніше Пентагон насторожено ставився до ударів України по цілях в Росії, тому що побоювався, що Кремль у відповідь застосує тактичну ядерну зброю або завдасть удару по сусідніх країнах-членах НАТО, пише The Times.

Утім, як міркує британське видання, Вашингтон не хоче афішувати, що Київ отримав "зелене світло" на удари по російській території. Позицію США щодо цього днями визначив держсекретар Ентоні Блінкен, який сказав: "Ми не заохочуємо і не дозволяємо українцям завдавати ударів усередині Росії".

Однак, за словами джерела у міноборони США, яке цитує The Times, Вашингтон не висловлював Києву прямої заборни на удари по Росії чи Криму.

Єдине обмеження

"Ми не можемо сказати їм, що робити. Це залежить від них, як вони будуть використовувати свою зброю. Але коли вони використовують ту зброю, яку ми поставили, єдине, на чому ми наполягаємо, це на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - передає слова представника Пентагона видання.

За його словами, єдиним обмеженням є напади на цивільне населення Росії, але, "наскільки нам відомо, Україна цього дотримується", додав співрозмовник The Times.

У межах цих обмежень, встановлених Пентагоном, Київ переходить до більш наполегливих атак на цілі всередині Росії, пише газета. 5 грудня під удар потрапили російські аеродроми стратегічної авіації, розташовані глибоко в тилу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перше місце у списку бажань Києва посідає армійська тактична ракетна система (ATACMS)

Україна не взяла на себе відповідальність за атаки на авіабази в Рязані, Курську і Енгельсі (Саратовська область), однак натякнула, що це була відплата за ракетні удари по українській інфраструктурі.

Як зазначає The Times, Україна могла завдати цих ударів радянськими безпілотниками "Стриж", розробленими у 1970-х роках, які перепрограмували для ударів на більшу відстань. Пентагон, як і Київ, відмовився від будь-яких публічних заяв щодо цих атак.

Якщо США вирішать постачати Україні зброю більшої дальності, здатну досягти цілей глибше в тилу Росії, побоювання ескалації можуть різко зрости, вважають автори статті.

Але офіційні особи Пентагону чітко дали зрозуміти, що запити Києва на американську зброю більшої дальності, зокрема ракети та винищувачі-бомбардувальники, які можна використовувати для ще ефективніших ударів усередині Росії чи окупованого Криму, серйозно розглядаються.

"Нічого не виключено", - сказав The Times високопосадовий чиновник оборонного відомства США.

Такою зброєю, яка посідає перше місце у списку бажань Києва, є тактична ракетна система (ATACMS), яка має радіус дії 300 км.

Пентагон у переговорах із союзниками по НАТО поки що відклав рішення про поставки цієї зброї.