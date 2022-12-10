Самопроголошене королівство в Німеччині, яке її не визнає

Дженні Гілл

Кореспондентка BBC у Берліні

23 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Так зване Королівство Німеччина є самопроголошеною державою з власним монархом

У глибині сільської місцевості на сході Німеччини є невидимий кордон.

З-під верхівок дерев виглядають башти замку. Табличка на вхідній брамі урочисто сповіщає відвідувача, що він заходить на територію іншої країни.

Königreich Deutschland, або "Королівство Німеччина" є самопроголошеною незалежною державою зі своїм власним самопризначеним королем.

Петро Перший, як він воліє називати себе, приймає нас у досить похмурій, обшитій деревом залі.

Минуло близько десяти років з моменту його коронації, що відбулася за всіма традиціями з державою і скіпетром, і заснування його "королівства", яке карбує власні гроші, друкує власні паспорти та має власний прапор.

Король відомий у Німеччині як Reichsbürger "громадянин Рейху", один із приблизно 21 000 людей, яких спецслужби країни вважають прихильниками теорії змови, адже вони не визнають легітимності післявоєнної німецької держави.

Спільнота потрапила цього тижня у заголовки медіа після арешту 25 осіб, підозрюваних у планах штурму Рейхстагу і повалення німецького уряду.

Король Петро каже, що не має таких агресивних намірів.

Але він впевнений, що німецька держава є "деструктивною та хворою".

"Я не хочу бути частиною цієї фашистської та сатанинської системи", - каже він.

Підпис до фото, Король Петро сказав BBC, що зараз у його королівстві 5000 громадян

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Ми вмощуємося на плюшевих кріслах під яскравою люстрою в іншій кімнаті і починаємо бесіду.

Це не світський салон, ми оточені світлом і камерами. Це власна телестудія короля Петра, в якій він сподівається запустити свій телеканал. Як я дізнаюся, один із його підданих записуватиме кожну мить нашої зустрічі.

За його словами, він відчував, що в нього не було іншого вибору, окрім як заснувати своє королівство, після того, як він безуспішно намагався балотуватися на посаду мера та члена німецького парламенту.

"У німецькій системі процвітають корумповані і злочинні люди або такі, хто готовий бути використаним. Люди ж з чесним серцем, які хочуть змінити світ на краще в інтересах загального блага, не мають шансів".

Його справжнє ім'я Пітер Фітцек, і його діяльність неодноразово призводила до конфліктів з німецьким законодавством.

Німеччина не визнає ані королівство, ані його документи. Фітцек має кілька судимостей за водіння без прав і за власну програму медичного страхування. Він також кілька років провів у в'язниці за розкрадання грошей своїх громадян, але згодом вирок скасували.

Регіональна спецслужба, яка спостерігала за ним і його королівством майже два роки, повідомила нам, що розцінює його дії як загрозу. Вони порівнюють це з культом, який насаджає людям теорії змови та екстремістську ідеологію.

Такі теорії та ідеологія почали ширитися в Німеччині останніми роками через пандемію. І, схоже, Covid-19 збільшив підтримку та кількість "підданих" королівства.

Пітер Фіцек каже нам, що у нього близько 5000 громадян. Він розширює королівство, скуповує землю в Німеччині, щоб створити низку громад, у яких ці люди зможуть жити.

Підпис до фото, Самопроголошене королівство навіть викарбувало власну валюту

Ми відвідали один такий форпост приблизно за 240 км від королівського замку.

Вікові дерева оточують місце ще одного старовинного замку у селі Бервальде, за півтори години їзди на південь від Берліна. У головній будівлі або у фургонах, розкиданих на газоні вздовж траси мешкають близько 30 людей.

Попри середньовічну красу замку місце виглядає похмурим. Тут ще ремонтують будівлі та розчищають територію. Стовбури дерев досі проростають крізь каркас старої теплиці.

Але тутешні люди пишаються своїм домом, який вони вважають також територією королівства.

Громадяни Королівства не платять податки та не віддають своїх дітей до німецьких шкіл, що у Німеччині є незаконним. Вони мають власну юридичну структуру, якою керує, як мені сказали, король Петро, і зрештою вони також планують створити власну систему охорони здоров'я.

"Королівство може забезпечити все, що вам потрібно в повсякденному житті. Харчування, соціальне забезпечення, усі ці системи існують", - каже Бенджамін, який нещодавно переїхав сюди зі своєю сім'єю та відповідає за PR "королівства".

Попри заяви побудувати стале екологічне співтовариство з використанням сучасних технологій, громадяни "королівства", схоже, мало вірять у сучасну медицину.

Жоден із них не вакцинований проти Covid-19, сказав мені Бенджамін. Це - спільна позиція рейхсбюргерів, багато з яких брали участь у протестах проти карантинних заходів.

"Людей, які сьогодні мислять самостійно, часто вважають прихильниками теорії змови, - каже Бенджамін. - Але часто ці люди не сплять вночі, думаючи про проблеми, не лише про свої, а й про проблеми суспільства та політики".

Виходячи з території комуни й повертаючись через село, ми побачили чоловіка на галявині перед домом. Коли я запитав, що він думає про своїх сусідів, він спохмурнів. За його словами, вони повинні платити податки. Зрештою, вони все ще мають доступ до ресурсів Німеччини.

Але найбільше, додав він, його хвилюють його діти - який вплив матиме на них таке сусідство?

Протягом багатьох років "громадяни Рейху" були предметом жартів. Тепер Німеччина вчиться сприймати їх серйозно.