Чому Європа не замерзла без російського газу, як сподівався Путін

Олексей Калмиков

ВВС

34 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Навіть мертві європейці допомагають ЄС скорочувати закупівлю газу в Росії

Європа економить світло та тепло, приглушує печі заводів та крематоріїв, вимикає підсвітку вулиць та вітрин. Все задля того, щоб вистояти у газовій війні, яку Кремль розв'язав проти ЄС ще до вторгнення до України. Чи справляється вона?

Третина опалювального сезону позаду, і результати вражають. 27 країн Євросоюзу з населенням 450 млн людей зуміли скоротити споживання газу на чверть, і тепер європейці майже впевнені, що переживуть цю зиму без блекаутів.

Як їм це вдалося, чого коштувало і чи надовго вистачить грошей та терпіння?

Перший раунд за Європою

Газ не потрапив під європейські санкції, на відміну від нафти та вугілля, бо ЄС не хотів відмовлятися від дешевого та відносно чистого палива. Однак Володимир Путін сам прикрутив кран: за час вторгнення в Україну підконтрольний Кремлю "Газпром" під різними приводами скоротив постачання газу до ЄС на 80%.

З урахуванням того, що ЄС купував 40% всього газу в Росії, а знайти альтернативних постачальників навіть за захмарними цінами було непросто, перед європейцями постала примара віялових відключень промисловості та масових заворушень замерзаючого населення.

Але цього не сталося з п'яти основних причин.

Росія не перекрила постачання повністю.

Газові сховища вдалося заповнити майже під зав'язку.

Людям та бізнесу допомогли субсидіями.

Погода в жовтні та листопаді видалася рекордно теплою.

Європейці навчилися (чи змушені) економити газ.

З цих причин лише останнє - скорочення споживання газу - цілком у владі країн ЄС. Саме на цьому європейці збираються відтепер зробити наголос, щоб виграти не лише першу зимову газову битву з Кремлем, а й усю енергетичну війну.

"Зараз ми зобов'язані зосередитися на підготовці до наступної зими. Не до цієї зими, а до наступної. Цієї зими ми в безпеці", - сказала цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Звичайно, ми заплатили за це високу ціну", - додала вона.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Париж заощаджує на освітленні. Але не на святі

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Країни ЄС виділили на боротьбу з енергетичною кризою 600 млрд євро, з яких майже половина припала на Німеччину - найбільшу економіку ЄС та головного імпортера російського газу до війни.

З урахуванням планів Великої Британії, що не входить до ЄС, витратити майже 100 млрд на субсидії населенню і бізнесу, газова війна Кремля вже обійшлася Європі в 700 млрд євро, підрахував дослідницький центр Bruegel.

На другу зиму такої щедрості взятися немає звідки, оскільки через російське вторгнення в Україну Європа швидше, ніж інші країни, занурюється в економічну кризу, щойно встигнувши одужати від ковідної. Можна було б досягти енергетичної незалежності від Росії за рахунок інших постачальників чи зеленої енергетики - але це довго та дорого.

Тому основне завдання європейців зараз - економія.

"Скорочуючи споживання, ми знижуємо і рахунки за світло, і шкідливі викиди, і збитки від російських газових ігор, - сказав єврокомісар, віцепрезидент Єврокомісії Франц Тіммерманс. - Без скорочення попиту нічого не вийде".

Як Європа економить газ

ЄС домовився заощаджувати ще влітку, коли зрозумів, що після року повільного закручування газового крана Путін перейшов до різких рухів.

До травня постачання російського газу скоротилося вдвічі порівняно з піками трирічної давності, до 250 млн кубометрів на добу. А вже на початку липня впали до історичного мінімуму - нижч 80 млн.

Наприкінці липня 27 країн ЄС вирішили, що Росію як надійного постачальника енергоресурсів для них втрачено назавжди, і зобов'язалися скоротити споживання газу на 15% порівняно із середнім за останні п'ять років.

План перевиконали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Труби для газопроводу в Гамбург від нового терміналу для прийому зрідженого газу на узбережжі Північного моря в Німеччині. Європа терміново замінює російський трубопровідний газ морськими постачаннями скрапленого

У перші два місяці опалювального сезону - у жовтні та листопаді - споживання газу в ЄС скоротилося на 24%, підрахував дослідницький центр ICIS. Падіння попиту у двох промислових державах ЄС - Німеччині та Італії - перевищило 21%. Британія, що розпрощалася з Євросоюзом, втиснулась скромніше - на 19% у листопаді.

Як їм це вдалося? Добровільно-примусово.

До 40% попиту на газ у Європі припадає на людей: вони топлять газом, гріють воду та готують їжу. Близько 30% споживає промисловість.

Попит у промисловості скорочується переважно примусово, населення ж здебільшого - добровільно, оскільки субсидії для людей незрівнянно вищі, ніж для заводів та бізнесу, а ціни - нижчі.

Насамперед економити довелося енерговитратним виробництвам, на які припадає трохи більше половини всього промислового попиту на газ: металургійним та цементним заводам, виробникам скла та кераміки, добрив та іншої нафтохімії.

Якщо ситуація не виправиться, тимчасовий спад попиту ризикує стати постійним та підірвати промислову базу Євросоюзу. Частина компаній переїдуть до інших країн, наприклад, до США, де нафту і газ видобувають у достатку, а отже, енергопостачання дешевше, доступніше та надійніше.

У менш енерговитратного бізнесу та у держсектору вибір простіший. Пом'якшення правил, відновлювана енергетика або просто відмова від звичок дозволять їм скоротити споживання.

Гарно підсвічувати ратушу чи фонтан на центральній площі, приємно сидіти у добре натопленій бібліотеці чи офісі, весело дивитися на нічні вітрини. Але, як з'ясувалося цієї осені, заради припинення війни в Європі європейці готові відмовитися від усіх цих енерговитратних звичок.

У Франції, Іспанії та інших країнах тепер заборонено підсвічувати закриті магазини, а вдень тримати двері в них відчиненими, коли працює опалення або кондиціонер. Вуличне освітлення приглушене, в громадських будинках не більше +19°С, і то лише вдень, а в туалетах немає гарячої води.

Навіть мертві допомагають спільній справі зниження залежності від російського газу.

Німецькі крематорії запропонували свій план - як спалювати колишню кількість небіжчиків із 80% економією газу. Частину печей вимкнути, інші перевести в цілодобовий режим, а температуру зменшити до 750 ° з 850 °.

На все це потрібен лише дозвіл влади, цитує агентство Reuters главу спілки крематоріїв Німеччини Свенда-Йорка Соболевські.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Підсвітка в Європі більше не в моді. Берлінський кафедральний собор та Берлінська телевежа

Reuters наводить також інший приклад оптимізації енергоспоживання на прикордонній із загробним світом території. За даними агентства, єпархія Рурмонда у світлі енергетичної кризи дозволила трьом сотням своїх священиків Римо-Католицької церкви в Нідерландах пропускати меси з метою економії.

Населення поки що не зобов'язують економити і навіть не пропонують - лише радять. І то не всім. У Великій Британії, наприклад, попередній уряд відмовлявся оплачувати соціальну рекламну кампанію і лише після зміни прем'єра погодився надіслати британцям поштою листи про способи та вигоди енергозбереження.

Тим часом, за даними профільних експертів, зменшення температури в британських будинках лише на 1°С дозволяє заощадити до 7% газу. Аналогічний захід актуальний для багатьох великих економік Європи, де топлять переважно газом - насамперед, для Італії, Нідерландів та Німеччини.

"Перша перевірка холодом"

Тому не промисловість, а люди - єдина надія Європи скоротити залежність від російського газу.

Наразі населення підтримують субсидіями та обмеженням тарифів на газ. Через це багато хто не бачить потреби економити. Ціни на світло і тепло якщо й зростають, то не сильно, і люди не відчувають потреби скорочувати споживання. Ринковий механізм руйнування попиту буксує.

"Багато країн, як і раніше, помилково субсидують споживання енергії там, де потрібно скорочення попиту, - журиться єврокомісар Тіммерманс. - Такий підхід загрожує ризиками. Якщо держпідтримка вичерпається, довіра до ринку буде підірвана, санкції проти Росії вводити стане складніше, а нейтралізація викидів обійдеться дорожче".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На зміну спекотному жовтню та теплому листопаду до Європи прийшов надзвичайно лютий грудень. Единбург 9 грудня

Скорочення попиту особливо актуальне тому, що інші чотири фактори, що дозволили Європі безболісно пережити початок опалювального сезону, попри падіння імпорту з Росії на 80%, можуть незабаром зійти нанівець.

1) Росія ще постачає газ до Європи, але може будь-якої миті повністю перекрити кран. ЄС обіцяє до Нового року затвердити цінову стелю цін на газ, а Путін уже пообіцяв відключити всіх, хто під цим підпишеться.

2) Газові сховища до наступного опалювального сезону будуть заповнені не на 95%, як цього року, а лише на 65%, припускають аналітики ICIS. Головна причина - ймовірна газова блокада з боку Кремля.

3) Субсидії людям та бізнесу у нинішньому обсязі виключені. По-перше, вони підтримують попит і не дають скоротити споживання. По-друге, на них просто не вистачить бюджетних грошей. За оцінками Єврокомісії, 70% держпідтримки - це килимове бомбардування грошима всіх підряд, а не тих, хто найбільше потребує. Для економії коштів влада неодмінно перейде до субсидування лише найбідніших і найвразливіших громадян. Фестиваль щедрості завершено.

4) Тепла осінь змінилася холодною зимою. Північна Європа переживає надзвичайно холодний грудень. Споживання газу у Німеччині, за даними місцевого регулятора, зросло за минулий тиждень на 14%. Економія порівняно із середнім значенням за останні п'ять років, як і раніше, суттєва - близько 13%, але вона менша, ніж 23% у листопаді і 26% у жовтні.

Загалом у Європі схожа картина.

"Попит на газ у ЄС та Британії за тиждень до 6 грудня скоротився на 10% до п'ятирічного середнього. У листопаді було 22%, у жовтні - 24%, у вересні - 12%", - пише голова газових аналітиків ICIS Том Марзек-Мансер.

"Ласкаво просимо на першу перевірку холодом".