Помер Артем Скоропадський - журналіст та колишній прессекретар "Правого сектору"
Помер 41-річний журналіст Артем Скоропадський, він багато років працював в російських та українських ЗМІ, очолював пресслужбу "Правого сектору".
Про його смерть повідомила дружина Олена Солодовнікова, а також друзі й соратники.
"Артем Скоропадский помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", - написала Солодовнікова в фейсбуці.
Його друг Віталій Селик назвав Скоропадського "літописцем протестного вуличного руху Києва", працюючи кореспондентом у "Комерсант-Україна".
"Ти, народжений у Москві, випускник МГУ, свідомо вивчив українську, коли це ще не було в тренді. Минулого року ти нарешті здійснив мрію - став громадянином України по паспорту, а не тільки душею", - написав він.
"Україна втратила свого рідного сина. Ми всі втратили вірного побратима та друга", - написав Андрій Тарасенко, представник проводу "Правого сектора".
Артем Скоропадський народився у березні 1981 року в Москві, закінчився Московський державний університет ім. Ломоносова. Він багато років працював в російських медіа, найдовше - в бізнес-виданні "Коммерсант".
У 2005 році він переїхав в Україну та працював як кореспондент видання "Коммерсант-Украина", писав про вуличні протести та на релігійну тематику.
У 2013 році він пішов з журналістики та під час протестів на Майдані став прессекретарем руху "Правий сектор", він перейшов на українську мову та став домагатися отримання українського громадянства. В Росії його оголосило в розшук ФСБ.
У 2021 році він отримав українське громадянство, а на початку 2022 року очолив журнал "Країна", звідки його звільнили за кілька місяців до смерті.
Скоропадський також займався волонтерською діяльністю, в останні роки сильно хворів.
Кілька років тому він випустив книжку публіцистики "Дві України".