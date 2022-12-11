Помер Артем Скоропадський - журналіст та колишній прессекретар "Правого сектору"

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Олена Солодовнікова

Помер 41-річний журналіст Артем Скоропадський, він багато років працював в російських та українських ЗМІ, очолював пресслужбу "Правого сектору".

Про його смерть повідомила дружина Олена Солодовнікова, а також друзі й соратники.

"Артем Скоропадский помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", - написала Солодовнікова в фейсбуці.

Його друг Віталій Селик назвав Скоропадського "літописцем протестного вуличного руху Києва", працюючи кореспондентом у "Комерсант-Україна".

"Ти, народжений у Москві, випускник МГУ, свідомо вивчив українську, коли це ще не було в тренді. Минулого року ти нарешті здійснив мрію - став громадянином України по паспорту, а не тільки душею", - написав він.

"Україна втратила свого рідного сина. Ми всі втратили вірного побратима та друга", - написав Андрій Тарасенко, представник проводу "Правого сектора".

Артем Скоропадський народився у березні 1981 року в Москві, закінчився Московський державний університет ім. Ломоносова. Він багато років працював в російських медіа, найдовше - в бізнес-виданні "Коммерсант".

У 2005 році він переїхав в Україну та працював як кореспондент видання "Коммерсант-Украина", писав про вуличні протести та на релігійну тематику.

У 2013 році він пішов з журналістики та під час протестів на Майдані став прессекретарем руху "Правий сектор", він перейшов на українську мову та став домагатися отримання українського громадянства. В Росії його оголосило в розшук ФСБ.

У 2021 році він отримав українське громадянство, а на початку 2022 року очолив журнал "Країна", звідки його звільнили за кілька місяців до смерті.

Скоропадський також займався волонтерською діяльністю, в останні роки сильно хворів.

Кілька років тому він випустив книжку публіцистики "Дві України".