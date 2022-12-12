Херсон під ударом. Росія посилила атаки на звільнене місто

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після звільнення від російської окупації 11 листопада Херсон майже щодня перебуває під ударами армії РФ

Місяць тому Збройні сили України звільнили Херсон. Це був єдиний обласний центр, який захопили російські війська з початку вторгнення. Тепер вони його обстрілюють.

Армія РФ залишила обласний центр і усю правобережну Херсонщину 11 листопада. Місто, яке перед тим Володимир Путін оголосив "частиною Російської Федерації". Тепер воно під вогнем, і майже кожного дня є жертви серед мирного населення.

Чому Росія обстрілює місто, яке вважає своєю територією? В Кремля на це є пояснення.

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", - провів аналогію очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Останніми днями такі удари агресора по Херсону посилились.

Автор фото, Ярослав Янушевич Підпис до фото, Удар по інфраструктурному об'єкту в Херсоні

Знищення інфраструктури

За місяць після звільнення в Херсоні вдалось частково відновити електропостачання і мобільний зв'язок. Запрацювали лікарні, пошта і об'єкти соціальної інфраструктури. З Києва запустили поїзд.

Крім того, як повідомляє місцева влада, вдалося відновити роботу 36 котелень з 46. До централізованого теплопостачання підключено вже більше половини житлових будинків.

Але саме інфраструктурні об'єкти стають чи не найпершими цілями для російських артилерійських і мінометних обстрілів. Вогонь війська РФ ведуть з протилежного берега Дніпра.

З початку грудня фіксується близько півсотні обстрілів на добу. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Наприклад, 9 грудня росіяни 51 раз обстріляли територію Херсонщини, 10 грудня - 45 разів, а 11 грудня зафіксовано 57 обстрілів.

У ніч з 9 на 10 грудня армія РФ обстріляла обʼєкт критичної інфраструктури в Херсоні. Внаслідок удару почалася пожежа, знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки. Тимчасово було припинено електропостачання в обласному центрі.

Під обстрілом опинились також житлові квартали.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Очільник Херсонської обладміністрації Ярослав Янушевич (на фото - справа) заявляє про прицільні удари РФ по житловим районам

Обстріляні медзаклади і житлові будинки

Вдень 12 грудня росіянами знову завдано удару по цивільних будівлях в Херсоні. Також були пошкоджені лінії електропередач.

Місцева влада заявила про "масований обстріл".

"Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули", - написав вдень 12 грудня очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Остаточна кількість постраждалих нині невідома, зауважив він. Ще через годину очільник ОВА повідомив про новий обстріл.

"Внаслідок артилерійського удару росіян сьогодні пошкоджені будинки у мікрорайоні Таврійському, автівки на парковці та газогін. За попередніми даними, одна людина загинула, троє - поранені", - повідомив Янушевич.

Під російський вогонь потрапили медичні заклади звільненого міста.

Снаряди поцілили в одну з міських лікарень Херсона, пошкоджено будівлю поліклініки.

Ще в одному медзакладі через обстріл вибито вікна.

Автор фото, Ярослав Янушевич Підпис до фото, Наслідки обстрілу лікарні в Херсоні 12 грудня

Автор фото, Ярослав Янушевич Підпис до фото, Наслідки обстрілу лікарні в Херсоні 12 грудня

Схожі обстріли медичних установ міста були 9 грудня. Тоді снаряди пошкодили будівлю моргу і дитячого відділення.

Міністерство оборони РФ офіційно не взяло на себе відповідальність за обстріли обласного центру після виходу з нього 11 листопада.

У зведеннях за 14, 15 і 17 листопада силове відомство лише зазначило, що начебто атакувало "позиції ЗСУ" в передмісті Херсона - Чорнобаївці.

Про удари по інфраструктурі обласного центру не було сказано жодного разу.