Путін вперше за 10 років не проводитиме великої пресконференції. Чому?

Софія Самохіна

BBC

1 година тому

Автор фото, Reuters

Володимир Путін цього року не проводитиме велику пресконференцію. Такий формат його спілкування із журналістами практикувався десять років поспіль щогрудня.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, конференції Володимира Путіна цього року не буде, але Кремль розраховує, що голова держави поспілкується з журналістами "під час закордонних поїздок".

Вперше так звана велика пресконференція Володимира Путіна відбулася ще у 2001 році, а після його повернення до Кремля у 2012 році вони щороку проходили у грудні. Всі вони були довгими (в середньому тривали близько 4 годин) і привертали багато уваги.

Путін завжди намагався продемонструвати свою зануреність у питання економіки та соціальної сфери - використовував безліч цифр та статистичних даних, які мали показати, що становище в країні краще, ніж здається. ЗМІ випускали матеріали з розбором помилок Путіна.

З одного боку, на пресконференціях звучали питання щодо важливих для російського суспільства тем. З іншого, змістовні та точні відповіді Путін давав нечасто.

На конференції у 2020 році його запитали про кримінальну справу стосовно російського журналіста Івана Сафронова, на той момент заарештованого за звинуваченням у держзраді (2022 року він отримав 22 роки колонії строго режиму).

Путін стверджував тоді, що Сафронова судять не за журналістську діяльність, що справа пов'язана з "тривалим періодом його роботи в рамках помічника або радника Рогозіна (Дмитро Рогозін - колишній голова Роскосмосу)". При цьому до свого арешту Сафронов пропрацював у держкорпорації лише два місяці і доступу до держтаємниці там не мав. У результаті коментувати слова президента наступного дня довелося Дмитру Пєскову, який сказав, що відомості для президента були "надані слідством".

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Інший характерний приклад - питання про розслідування ЗМІ щодо колишнього зятя президента Кирила Шамалова. З публікації випливало, що Шамалов став доларовим мільярдером, купивши 3,8% акцій найбільшої нафтохімічної компанії Росії "Сібур" - за символічні 100 доларів.

На пресконференції 2020 року Путін назвав розслідування "компіляцією, яку неможливо читати". Нічого дивного в тому, що його зять міг придбати пакет акцій "Сібуру" за 100 доларів, немає, сказав тоді президент Росії.

Він додав, що замовниками розслідування були Держдеп США та їхні спецслужби, а мета публікації - помста та спроба вплинути на російське внутрішньополітичне життя.

У схожій манері Путін відповідав і на питання про розслідування закордонних ЗМІ про те, що Олексія Навального могли отруїти співробітники ФСБ. Пояснення президента тоді звелося до фрази про те, що якби Росія хотіла отруїти Навального, то довела б справу до кінця.

Подібні висловлювання Путіна, особливо в останні роки, робили ці пресконференції менш змістовними. Сприяли цьому як таблички, якими журналісти намагалися привернути увагу Володимира Путіна ("Шукаю щастя", "Вип'ємо!", "Дайте отруту", "Давай одружимося"), так і специфічні питання - "як описати це життя, не використовуючи ненормативну лексику", що президент просить у Діда мороза тощо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Великі підсумкові пресконференції Путін проводив щороку з 2012. Цей рік став винятком

"Психологічне небажання звітувати"

Цього року Путін досі не виступав із зверненням до Федеральних зборів. Прессекретар президента у понеділок не зміг відповісти на запитання, чи послання відбудеться до кінця року. За його словами, це питання "треба уточнити".

Російський політолог Михайло Виноградов каже, що перенесення великої пресконференції та підвішеність із посланням зміцнюють "відчуття загальної постановки ситуації на паузу". "Воно несміливо виявилося у жовтні і стало накопичуватися в листопаді. Незважаючи на те, що, здавалося б, стільки всього відбувалося", - вважає він.

Росія минулої осені оголосила про анексію чотирьох українських регіонів, провела мобілізацію та зазнала серії чутливих поразок на фронті.

"Не можна не сказати, що в країні нічого не відбувається - відбувається стільки, що в місяць зараз вміщується набагато більше, ніж в інший рік", - погоджується політолог Аббас Галлямов.

За його словами, "розповісти про якусь конкретику в рамках повсякденних заходів він (Путін) ще може, а от поговорити про перспективи країни в цілому, про довгострокові цілі, про стратегію руху - вже не в змозі".

Втім, політолог Тетяна Становая причину скасування заходів бачить не в тому, що Путіну нема чого сказати, а в тому, що йому не хочеться це робити.

"Чим більше сил і енергії йде у Путіна на "глобальні" теми, тим менше у нього бажання витрачатися на "дрібниці" на кшталт прямих ліній або пресконференцій", - пише російська експертка у своєму телеграм-каналі.

За її словами, у російського президента є "психологічне небажання звітувати", відповідати на нудні та рутинні питання, витрачати час на підготовку, грати доброго тата та інше":

"Для зовнішніх аудиторій він може і так сказати все, що вважатиме за потрібне - привід знайдеться, а спілкуватися із внутрішньою аудиторією він не бачить сенсу. Нехай цим підлеглі займаються."