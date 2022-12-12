Зеленський закликає РФ почати виведення військ з України на Різдво

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав Росію почати виведення військ з України на свято Різдва. За його словами, це продемонструє прагнення Кремля до миру, а не до продовження агресії.

З відповідним посланням очільник України виступив перед лідерами країн G-7 (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Італія) на саміті в понеділок, 12 грудня.

Він заявив, що Київ готовий використати дипломатію для завершення війни.

"Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей, усіх наших територій".

Зеленський пропонує скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit, - щоб визначитися, як і коли реалізувати 10 пунктів української "формули миру". Ці пункти включають в себе, зокрема, вивід військ РФ, створення трибуналу проти Кремля і отримання Україною гарантій безпеки.

Президент також має публічну пропозицію до Москви, яка б сприяла завершенню конфлікту.

"Пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять...Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій".

Зеленський закликав країни G-7 підтримати цю ідею.

Крім того, він попросив надати сучасні танки для української армії. "Це реально зробити вже зараз", - наголосив президент.

Також Київ потребує більше реактивної артилерії й більш далекобійних ракет.

"Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки - саме цієї зими. Йдеться про обсяг близько 2 мільярдів кубометрів газу - те, що потрібно закупити додатково", - сказав Зеленський.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський по відеозв'язку звертається до лідерів "Великої сімки" 12 грудня

Підтримка від "сімки"

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Спільна заява усіх лідерів "Великої сімки" містить слова на підтримку України. Вони також обіцяють посилювати економічний тиск на Росію.

"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам у відповідь на агресивну війну Росії. Ми підтримуватимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", - сказано в заяві "сімки".

Крім того, країни G-7 засудили ядерну риторику Росії та наголосили, що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме "серйозні наслідки" для Кремля.

"Велика сімка" також обіцяє добиватися притягнення Володимира Путіна до відповідальності за агресію проти України.

"Ми налаштовані допомогти Україні відремонтувати, відновити і захистити її критичну енергетичну і водну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні у задоволенні її потреб для підготовки до зими, продовжимо підтримувати цивільну стійкість України, і ми ще більше зміцнимо наші зусилля під час міжнародної конференції, яка відбудеться 13 грудня у Парижі", - йдеться в заяві.

У контексті військової допомоги Україні лідери G-7 обіцяють приділили особливу увагу питанню постачанню систем протиповітряної оборони.