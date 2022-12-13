Єва Кайлі, Катар і корупційний скандал у ЄС: обшукали офіси Європарламенту

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Євросоюзі вибухнув один із найбільших корупційних скандалів у його історії. У неділю за підозрою в отриманні хабаря арештували віцепрезидентку Європейського парламенту Єву Кайлі. Бельгійська поліція провела обшуки в офісах парламенту.

Слідчі обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у ході розслідування ймовірних хабарів від Катару, який приймає Чемпіонат світу.

Це був 20-й обшук з п'ятниці, президентка парламенту Роберта Мецола попередила євродепутатів, що "на демократію стався напад".

Бельгійська поліція висунула звинувачення чотирьом особам, серед яких віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, член Європарламенту від Греції.

Катар заперечує будь-які правопорушення. Депутати Європарламенту обговорять скандал у вівторок.

Бельгійська прокуратура заявила, що в будинку одного з підозрюваних виявили готівку на суму близько 600 000 євро, ще 150 000 євро виявили у квартирі депутата Європарламенту та кілька сотень тисяч євро - у валізі в номері брюссельського готелю. Правоохоронці також вилучили комп'ютери та мобільні телефони.

Обшуки пройшли як у Брюсселі, так і в Італії. З п'ятниці ІТ-ресурси десятьох співробітників парламенту були "заморожені", щоб запобігти зникненню даних, необхідних для розслідування.

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Прокуратура Бельгії 11 грудня заявила, що слідчий суддя Брюсселя звинуватив чотирьох осіб у "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей та корупції". Їх заарештували, ще двох неназваних людей залишили на волі.

Серед арештованих - колишній депутат Європарламенту від Італії П'єр Антоніо Панцері, голова італійського НКО "Немає миру без справедливості" Нікколо Фіга-Таламанка, генсек Міжнародної конфедерації профспілок (зі штаб-квартирою в Брюсселі) Лука Вісентіні та одна з 14 віцепрезидентка Європарламенту з Греції Єва Кайлі.

Прокуратура Бельгії не назвала державу, на користь якої фігуранти справи отримували гроші, лише уточнивши, що йдеться про державу Перської затоки.

Європейські ЗМІ одразу ж написали, що це Катар. Американське видання Politico, яке ознайомилося з деякими документами справи, також пише, що йдеться саме про країну, яка зараз приймає Чемпіонат світу з футболу.

Влада Катару 12 грудня заявила, що їм невідомо, про що йдеться.

Поліція Бельгії провела обшуки за 16 адресами, пов'язаними із фігурантами справи. У будинку Єви Кайлі вона вилучила 600 тис. євро готівкою.

Виходячи з оприлюдненої інформації, Кайлі та інші підозрюються в отриманні хабарів в обмін на створення позитивного образу Катару в цілому та поширення позитивної інформації про становище трудових мігрантів у цій країні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Журналісти та правозахисники називали становище трудових мігрантів у Катарі жахливим. Але фігуранти корупційної справи були з ними не згодні

Катар заплатив величезні гроші (тільки на будівництво інфраструктури пішло близько 20 млрд доларів) за те, щоб провести Чемпіонат світу та прорекламувати себе. Але так вийшло, що привернув й увагу до всіх своїх проблем. Одна з головних - становище трудових мігрантів.

Європейські медіа з'ясували, що робітники живуть у поганих побутових умовах, працюють цілий рік, у тому числі влітку, коли в Катарі 40 і більше градусів. Британська Guardian та Amnesty International виявили, що за час будівництва об'єктів загинули щонайменше 6,5 тис. мігрантів, переважно з бідних азійських країн.

Влада Катару наполягає, що загиблих безпосередньо на будівництві значно менше. А правозахисники та журналісти рахують і тих, хто помер із природних причин.

Профспілка, яку очолює Лука Вісентіні, була найстриманішою в оцінках і підкреслювала, як багато влада Катару зробила для покращення становища мігрантів. При тому, що решта будівельних профспілок з Європи критикувала стан справ там.

24 листопада, коли Європарламент ухвалив резолюцію із жалем про загибель у Катарі тисяч робітників, Єва Кайлі брала слово і говорила, що Катар пройшов через "історичну трансформацію" - від ігнорування прав мігрантів до їхнього захисту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Єву Кайлі арештували в суботу, її активи заморожені

Вже в грудні Кайлі закликала пом'якшити візовий режим з ЄС для мешканців Катару та Кувейту, а потім відвідала Доху, де хвалила організаторів чемпіонату, говорячи, що представляє 500 млн європейців - при тому, що її візит підтримали навіть не всі її колеги з Європарламенту.

Politico пише, що справа не лише у правах мігрантів чи скасуванні шенгенських віз для громадян Катару. Зараз керівництво країни веде переговори з ЄС про постачання газу і хоче, щоб Катар був для Європи рівноправним партнером, а не місцем, де ЄС закуповує газ, заплющуючи очі на всі порушення прав людини - і може через це розірвати відносини.

У будь-якому разі розслідування продовжується. Кайлі (у Греції вона була ще й знаменитою телеведучою) залишається під вартою.

Чи визнала вона та інші заарештовані провину, публічно не оголошувалося. Її вже позбавили посади віцепрезидентки Європарламенту.

Влада Греції заморозила її активи, а грецька соціалістична партія ПАСОК ще в неділю проголосувала за виключення Кайлі з її лав. Вона поки що залишається депутаткою Європарламенту, але до нього вже внесено питання про позбавлення її статусу - для цього потрібне спільне голосування.