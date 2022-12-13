Аргентина-Хорватія. Які шанси Мессі та Модрича вийти в фінал ЧС-2022

1 година тому

13 грудня о 21 години за Києвом відбудеться перший півфінальний матч чемпіонату світу у Катарі. Збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі зіграє з командою Хорватії, яку виведе на поле Лука Модрич.

Цей чемпіонат, ймовірно, - останній шанс взяти трофей для обох капітанів. Адже Мессі, який грає за "Парі Сен-Жермен", - 35, а Модричу з мадридського "Реала" - 37.

Отже, хто з них виведе свою збірну у фіналу проти Франції чи Марокко?

Як співвідносяться ці футболісти

Мессі - нападник, Модрич - півзахисник. На нинішньому чемпіонаті Мессі забив перший гол, коли Аргентина обіграла Нідерланди, Модрич забив третій післяматчевий пенальті, що принесло перемогу над фаворитом турніру збірною Бразилії.

Легенда "Барселони" Мессі забив пенальті у ворота Саудівської Аравії, віддав гольову передачу та забив у ворота Мексики, але не зміг забити одинадцятиметровий у ворота команди Польщі на груповому етапі.

Після перемоги Аргентини над Австралією колишній захисник збірної Англії Ріо Фердінанд сказав про Мессі: "Найкращий індивідуальний виступ гравця на цьому чемпіонаті світу. Це майже божественно. Я ніколи не бачив нічого подібного".

А ексгравець збірної Аргентини Пабло Сабалета додав: "Гадаю, Мессі знає, що це його останній чемпіонат світу, і видно, як він насолоджується ним".

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Що ж до Модрича, то його гра привернула увагу колишнього захисника збірної Англії Міка Річардса.

"Ми думали, що це буде його останній чемпіонат світу, - сказав він в ефірі BBC One. - Деякі паси він робив, контролюючи швидкість. Він задавав темп, і Бразилія не знала, що робити".

Після матчу Хорватія-Бразилія головний тренер хорватів Златко Даліч сказав: "І знову Лука лідирував усі 120 хвилин. Неймовірно, як він грає для свого віку, і не втомився. Коли ми поступалися, то подумали про заміну півзахисника і спитали його про це. Він сказав, що повністю готовий. Він знову показав, що є одним з найкращих світових гравців".

Обидва капітани збірних є володарями "Золотого м'яча".

Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", шестиразовий - "Золотої бутси".

З "Барселоною" він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА, сім разів - Кубок Іспанії.

Також він завоював вісім Суперкубків Іспанії та три Суперкубки Європи. Виграв він і три чемпіонати світу серед клубів.

Мессі - четвертий футболіст в історії, який зіграв на п'яти чемпіонатах світу, де забив 10 голів. Він лише на один м'яч відстає від угорця Шандора Кочиша та німця Юргена Клінсманна, і на два - від легендарного Пеле.

Мессі встановив два національні рекорди, зігравши за збірну Аргентини 170 матчів і забивши 95 голів.

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Лука Модрич зіграв рекордні для збірної Хорватії 160 матчів і забив 23 м'ячі. У клубі "Реал Мадрид" він тричі ставав чемпіоном Іспанії та п'ять разів вигравав у Лізі чемпіонів УЄФА. 2018 року Модрич став першим хорватським футболістом, який отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст року в Європі.

Модрич стане найстаршим гравцем, що зіграв у шести матчах на одному чемпіонаті світу. За збірну Хорватії він зіграв найбільше матчів на чемпіонатах світу (17) та найбільше матчів (30) на великих турнірах.

Мессі - олімпійський чемпіон 2008 року у Пекіні. У 2021 році він зі своєю командою виграв Кубок Америки, що стало найбільшою подією в його міжнародній кар'єрі. Модрич такі трофеї поки що не вигравав.

Вперше обидва гравці зустрілися на футбольному полі в березні 2006 року у товариському матчі Аргентина-Хорватія. У тій грі Мессі забив свій перший гол за збірну Аргентини, а Модрич дебютував за збірну Хорватії. Тоді Хорватія виграла з рахунком 3:2.

Нинішня зустріч стане третьою на чемпіонатах світу між Аргентиною й Хорватією та першою у плей-офф. 1998 року на чемпіонаті світу у Франції Аргентина виграла у Хорватії з рахунком 1:0, у 2018 році, на турнірі в Росії, з рахунком 3:0 перемогла Хорватія.

Це буде 27-й раз, коли Мессі та Модрич зустрінуться один з одним.