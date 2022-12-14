Перший тайванець, який загинув за Україну. Чому він воював за країну, яку ніколи не бачив

Софі Вільямс

BBC News

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цен Шенгуан, який воював у лавах іноземного легіону України, загинув минулого місяця

У церкві у західноукраїнському місті Львів мати Цен Шенгуана востаннє дивиться на свого сина, який лежить у труні.

Поруч із нею інші родичі та декілька українців. Вони бажають віддати шану людині, яка загинула за тисячі кілометрів від дому, воюючи за країну, яку вона ніколи раніше не бачила.

"Шенгуане, мій хлопчику, я хочу, щоб ти знав, що ти був дуже сміливим, - пізніше каже його мати. - Ти завжди будеш моєю дитиною, і я пишаюся тобою".

Цен воював у складі сил територіальної оборони Інтернаціонального легіону України. Він загинув минулого місяця в східному місті Лиман. Він був першим тайванцем, який загинув у боях в Україні.

У заяві, опублікованій після його смерті, Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що пан Цен "віддав своє життя боротьбі України за свободу".

Тисячі іноземних солдатів приїхали в Україну, щоб воювати, але кількість тайванців серед них невелика, приблизно 10 людей.

Утім, вторгнення Росії викликало резонанс на острові, розташованому на іншому боці земної кулі, чия боротьба за незалежність має складну історію.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території і заявив, що, якщо це буде необхідно, приєднає його силою. Тайвань вважає себе відмінним від материка.

Напруга в Тайванській протоці різко зросла після серпневого візиту американського політика Ненсі Пелосі, який викликав обурення Пекіна. Китай відповів військовими навчаннями навколо острова.

Семмі Лін, який подружився з Ценом в інтернеті, розповідає, що Цен хвилювався, що Тайвань одного дня може спіткати така ж доля, що й Україну.

"Я пам'ятаю, як він казав своїм друзям, що не може стояти осторонь, поки росіяни знущаються над українським народом і вбивають його", - каже Лін.

Цен був "одним із найправедніших людей", яких він зустрічав, додав Лін.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мати Цен Шенгуана приїхала в Україну, щоб забрати тіло сина

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На Тайвані діє обов'язкова військова служба, яка дає право вступити до іноземного легіону України тим, хто її пройшов.

28-річний Джек Яо також був серед тих, хто прийняв рішення вступити до іноземного легіону. Він прибув в Україну через три дні після того, як президент Володимир Зеленський закликав іноземних добровольців приєднатися до боротьби з Україною. Яо прилетів з Тайбею до Польщі, а потім приїхав до Києва.

"Я стежив за ситуацією минулого року, насамперед за тим, що росіяни підвели багато солдатів і танків до кордону з Україною. Ніхто не вірив, що це станеться", - сказав він BBC.

"Ситуація з Тайванем дуже схожа. Я думав, що я можу зробити, щоб підтримати Україну".

Він приєднався до Грузинського іноземного легіону і отримав завдання проводити розвідку поблизу сил противника. Коли він прибув, росіяни ще намагалися взяти Київ.

"Було багато бомбардувань і ракетних атак, оскільки росіяни були в Бучі", - каже чоловік.

"Я був на завданні і бачив, як наші хлопці загинули від вибуху. Майже за 50 метрів позаду від них розірвалася бомба".

У перервах між боями він говорив про Тайвань з членами свого підрозділу.

"Один хлопець жив на Тайвані два роки і знав ситуацію. Тайвань і Україна - як брати. Вони схожі на 100%. Мені казали, що ти не можеш померти тут, тому що ти повинен повернутися і захищати свою батьківщину", - розповідає Яо.

Автор фото, Jack Yao Підпис до фото, Джек Яо, на фото - у Польщі, записався воювати в Україні лише через три дні після того, як президент Зеленський запросив людей приєднатися до його військових

Згодом Яо повернувся на Тайвань до свого кавового бізнесу, але інші залишилися. У нещодавньому відео, яке зняла українська благодійна організація, двоє тайванців пояснили свої мотиви.

"Головна причина, чому ми приїхали в Україну, - захистити українців", - кажуть вони, тримаючи прапор Тайваню.

"Ми також боїмося, що якщо Росія переможе, Китай зробить те саме з Тайванем. Тому ми готові приїхати в Україну, щоб пожертвувати своїми життями та свободою заради безпеки людей тут".

Проте не всі тайванці, які приїжджали в Україну, думали про геополітику. У червні Лі Ченлінг розповів Китайській службі BBC, що він приїхав в Україну за "незабутніми" враженнями.

Якщо Тайвань захоплять, додав він, його готовність воювати залежатиме від відповіді уряду Тайваню та США.

Президент США Джо Байден повторив заяву про те, що США захистять Тайвань у разі нападу Китаю. Однак офіційна політика Вашингтона "стратегічно двозначна" - він не зобов'язується захищати Тайвань, але також не виключає цього варіанту.

Минулого місяця Байден заявив, що не вірить, що китайське вторгнення на Тайвань буде неминучим. Заява пролунала після особистої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном напередодні саміту G20 на Балі.

Погляди широкої громадськості Тайваню на ймовірність конфлікту - неоднозначні, каже Пол Хуан з Форуму громадської думки Тайваню.

"Цікаво, що більше людей, здається, вказують, що вони не хвилюються", - зазначив він BBC.

"Як ми бачили в Україні, ймовірність певної події не залежить від того, скільки людей хвилюються через це або готові до цього", - додав він.

Проте більшість тайванців не вірять, що острів зможе вистояти проти Китаю так довго, як Україна проти Росії, сказав він.

Оплакуючи сина, мати Цена каже, його рішення воювати разом з іншими за Україну дало їй певну втіху.

"Я знаю, що в останні хвилини свого життя Шенгуан воював разом із групою найхоробріших воїнів, які підтримували один одного і були разом у житті та смерті. І хоча мені боляче, я знаходжу велику втіху в цьому", - сказала вона.