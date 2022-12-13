Українські військові беруть росіян у полон за допомогою дронів. Як це відбувається

1 година тому

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Кадр з демонстраційного ролика ЗСУ. Російські військові прямують за дроном, щоб здатися в полон

Командування Збройних сил України випустило офіційні рекомендації для російських військових, як здатись в полон за допомогою безпілотника. Ця новітня технологія вже випробувана на полі бою.

У соцмережах генерального штабу ЗСУ опублікували короткий відеоролик з назвою "Інструкція для військовослужбовців ЗС РФ, як безпечно здатися в полон".

В ньому йде мова про те, що інструкція була спеціально розроблена, щоб росіянин знав, як здатися в полон українському квадрокоптеру (дрону).

Для початку він має зв'язатися через телеграм-канал проєкту "Хочу жить" з координаційним центром з питань поводження з військовополоненими, який підпорядкований головному управлінню розвідки міноборони.

Представник проєкту розповість військовому РФ план подальших дій і при необхідності надасть координати точки, де треба бути у визначений час.

"Слід пам'ятати, що в цьому випадку точність і своєчасність прибуття критично важливі, враховуючи обмежений час польоту квадрокоптера"

Також за можливості російський солдат має додатково повідомити ЗСУ про прибуття на визначене місце.

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На місці необхідно встановити з дроном "візуальний контакт", потім підняти обидві руки в сторони і вверх.

"Коли контакт встановили, дрон здійснить маневр, піднявшись і опустившись на декілька метрів вниз і вверх"

Після цього коптер покаже вектор руху для полоненого. Той має рухатись за ним. Вказано, що дрон спеціально буде переміщатися зі швидкістю "людської ходьби".

Якщо в коптера критично низький заряд батареї, то він може раптово змінити вектор руху і попрямувати на базу. В такому випадку росіянин має зупинитись і чекати на цьому місці наступного безпілотника.

З новим дроном, який має прибути "через декілька хвилин", також треба встановити візуальний контакт по вже згаданому алгоритму дій.

Командування ЗСУ закликає військових РФ зберегти цю інструкцію і розповсюдити її серед своїх. "Збережіть більше життів", - зазначає генштаб.

Дрони вирішили застосувати, щоб зробити процес взяття в полон безпечнішим, пояснюють там.

Не нова технологія

Вперше про такий "експериментальний метод" взяття в полон стало відомо близько місяця тому.

Волонтерська організація "Фонд Сергія Притули" 18 листопада опублікувала в своїх соцмережах відеозапис взяття в полон "вагнерівця" на Донеччині. Російський найманець здався за допомогою дрону, який вказував йому шлях до українських позицій.

Автор фото, Сергій Притула Підпис до фото, Відео здачі в полон "вагнерівця". Його привели до українських позицій дроном

"Підрозділ цього невдахи розвалили, тож йому не залишилось нічого іншого, як підняти руки та білий прапор. Прилетів дрон, подав знак "Давай за мною, валянок!" та провів під конвоєм окупанта аж до місця, де на нього чекали наші воїни", - розповів в подробицях цю історію очільник фонду Сергій Притула.

Він повідомив, що таку технологію полону окупантів застосував підрозділ К2 з 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Через пару тижнів схоже відео опублікував благодійний фонд "Повернись живим".

На його записові видно, як військові 92-ї бригади ЗСУ беруть у полон російського солдата, вказавши йому шлях квадрокоптером.

"Здатися чи загинути — в окупанта є вибір. Ще один із них зробив вибір, врятувавши собі життя. Бійці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка взяли противника в полон, вказавши шлях коптером", — підписав це відео фонд волонтерів.

Автор фото, "Повернись живим" Підпис до фото, Українські військові і полонений росіянин. Відео фонду "Повернись живим"

Запобігти віроломству

Однією з причин, чому останнім часом ЗСУ намагаються застосовувати тактику "дистанційного" полону, є можливе побоювання повторення ситуації, яка сталася в Макіївці (Луганська область).

В середині листопада в соцмережах почало з'являтися відео, як українські бійці звільняють це селище біля окупованого Сватового.

Військові ЗСУ виявили групу російських солдатів в покинутій будівлі в цьому населеному пункті.

На відео, яке знімали українці, видно, як росіяни, піднявши рухи догори, виходять зі свого укриття.

В якийсь момент один з них відкриває стрілянину з автомата, відео обривається.

На іншому запису, зробленому в Макіївці пізніше, видно, як група полонених лежить на землі, ймовірно вбита пострілами в голову.

Міністерство оборони Росії відразу ж звинуватило українських військових у розстрілі беззахисних російських солдатів, які здалися в полон.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Інцидент в Макіївці. Росія каже, що українці розстрляли полонених. Україна заявляє, що було вчинено віроломство, а не здача в полон

Крім міноборони, яке назвало те, що відбулося, "кривавою розправою", звинувачення на адресу українських військових висунули також міністерство закордонних справ, Рада з прав людини при президенті РФ, російська уповноважена з прав людини і Слідчий комітет.

Вони заявили, що звернулися до багатьох міжнародних організацій з вимогою розслідувати "розстріл полонених".

Однак Україна відкинула звинувачення. Позиція Києва полягає в тому, що росіяни "інсценували" здачу в полон, тобто вчинили віроломство. Відповідно, за міжнародними конвенціями, вони не є військовополоненими, а їхнє вбивство - не є порушенням законів і звичаїв війни.

"У такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство", - сказав український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Дійсно, за Женевськими конвенціями, вбивство або поранення комбатанта, який склав зброю та здався, є воєнним злочином. Проте обман при спробі здатись в полон, наприклад відкриття вогню одним з полонених, суперечить правилам війни.