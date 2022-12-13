Білорусь раптово перекидає війська до кордону України. Що відбувається

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, Білоруські військові під час "раптової перевірки боєготовності" вчаться форсувати річки і наводити понтонні переправи

Зранку 13 грудня Білорусь почала стрімке перекидання своїх військ до українського кордону. Навіщо Мінськ влаштовує цю "раптову перевірку боєготовності"?

Близько 9 ранку міністерство оборони Білорусі повідомило про перекидання військ.

"За дорученням президента Республіки Білорусь - головнокомандувача Збройних сил республіки Білорусь під керівництвом державного секретаріату ради безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності", - сказано в заяві відомства.

Вказано, що заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березіна.

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, У військових колонах армії РБ фіксується велика кількість вантажівок і незначна кількість бронетехніки

Ці річки течуть як на заході, так і на сході Білорусі, але не зачіпають територію України.

Проте моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала пересування білоруських військ в Брестській області, яка межує з Волинською і Рівненською областями.

Зокрема, надійшла інформація про висунення з пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (Брест) на південний схід трасою Р17 до міста Малорита.

Це населенний пункт лише за 13 км від українського кордону.

Ця бригада вже висувалась до кордону з Україною навесні цього року.

У складі колони "Беларускі Гаюн" зокрема зафіксував не менше 25 БТР, близько 30 вантажівок з особовим складом та майном, 3 буксировані 120-мм міномети 2Б23 "Нона-М1".

Пізніше телеграм-канал написав також про перекидання до Брестської області, ближче до кордону з Україною, підрозділів сил спеціальних операцій — 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади

В складі колони є не менше 10 БТР, 3 броньованих розвідувальних машин "Кайман" і 25 вантажівок.

Ешелон техніки з 32 вагонів має прибути в Брестську область ввечері 13 грудня.

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, Білорусь перекидає свої десантні війська ближче до українського кордону. В Києві кажуть, що це "нагнітання ситуації"

Заяви Білорусі і України

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Держсекретар ради нацбезпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що у рамках раптової перевірки армії РБ одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

"Надалі перевірка буде нарощуватися. Буде перевірено практично всі оперативні командування, з'єднання військових частин усіх оперативних командувань", - заявив він.

Під час цієї перевірки в Білорусі планують здійснити марш на великі відстані, незнайомі ділянки місцевості, на яких будуть виконувати завдання щодо взяття під охорону різних об'єктів, заняття вогневих рубежів, виконання вогневих і тактичних завдань.

Держсекретар радбезу заявив, що під час перевірки "завдання будуть поставлені виходячи з аналізу досвіду проведення "спеціальної військової операції" в Україні".

За підсумками перевірки боєготовності зроблять "глибокий аналіз", зазначив генерал Вольфович.

В Україні закликають зберігати спокій.

Зокрема, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Білоруссю не фіксуються підрозділи, які здатні здійснити вторгнення.

Дії військових РБ прикордонна служба вважає "нагнітанням ситуації".

"Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону. Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше були на посиленні кордону з нашою країною, там і залишаються - їхня кількість і характер дій не змінюються", - повідомив Демченко на брифінгу 13 грудня.

Прикордонна служба продовжує в посиленому режиму моніторити ситуацію на північному кордоні.

Командування Об'єднаних сил Збройних сил України, що відповідає за цю ділянку фронту, повідомляє, що дії Білорусі стали причиною термінової телефонної розмови з польським військовим командуванням.

13 грудня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів розмову з командувачем оперативного командування видів ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

Автор фото, Командування ОС ЗСУ Підпис до фото, Командувач ОС ЗСУ, генерал Сергій Наєв і командувач Оперативного командування ЗС Польщі, генерал Томаш Піотровські провели термінові консультації через дії армії Білорусі

"Під час розмови генерал-лейтенант Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо", - повідомляє пресслужба ОС ЗСУ.

Зі свого боку, генерал Сергій Наєв поінформував польського колегу про "можливі сценарії розвитку подій" у найближчій перспективі і звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій.

Про які саме "можливі сценарії" йдеться, командування Об'єднаних сил ЗСУ не повідомляє.

Останніми місяцями Росія перекинула значну частину своїх мобілізованих до Білорусі.

Експерти вказують, що Росія змушує Білорусь відкрито вступити у війну суходолом. Сили оборони України готуються до такого варіанту та посилюють лінії оборони на випадок вторгнення.

Найбільші волонтерські організації, зокрема і "Повернись живим", останніми тижнями також спрямували свою роботу на допомогу ЗСУ у напрямку оборони з Білорусі.

Керівник фонду Тарас Чмут оцінював можливість нападу з Білорусі цієї зими як високу.