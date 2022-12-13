Як Росія нищила Маріуполь: за що українські фоторепортери отримали міжнародну премію

9 хвилин(и) тому

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Євген Малолєтка допомагає парамедику транспортувати жінку, яка постраждала під час обстрілу в Маріуполі, 2 березня 2022 року (фотографія Мстислава Чернова)

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" назвала лауреатів свого щорічного конкурсу журналістських робіт "За свободу преси". У номінації "За вплив" перемогли українські фотографи, працівники американської агенції Associated Press (АР) Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.

Премію присудили за їхні репортажі з Маріуполя, який нещадно бомбила Росія.

Як вказано на сайті організаторів, Чернов та Малолєтка були "єдиними репортерами, які протягом трьох тижнів висвітлювали бомбардування українського міста Маріуполя".

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Фотограф Мстислав Чернов на тлі бази ППО після російського удару в Маріуполі, 24 лютого 2022 року (фото Євгена Малолєтки)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Євген Малолєтка вказує на дим, що здіймається після удару по пологовому будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 року (фото Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Євген Малолєтка фотографує тіло дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу житлового кварталу. Міська лікарня Маріуполя, 27 лютого 2022 року (фото Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Медики надають допомогу чоловіку, пораненому внаслідок обстрілу міста, 4 березня 2022 року (фото Мстислава Чернова)

Церемонія нагородження відбулася у Парижі.

"З небезпеки фронту так складно перейти на спокійну атмосферу Парижа. Україна в наших серцях, куди б ми не прямували. Про Маріуполь неможливо говорити, не скочуючись в емоції. Це був абсолютний хаос", - цитує Чернова офіційний твіттер-аккаунт організаторів премії.

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Пожежа у житловому будинку після обстрілу, 11 березня 2022 року (фото Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Люди ховаються у льоху житлового будинку у Маріуполі, 12 березня 2022 року (фотографія Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Жінка з дитиною в імпровізованому бомбосховищі в Маріуполі, 7 березня 2022 року (фотографія Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Тіла загиблих ховають у братській могилі на околиці Маріуполя, 9 березня 2022 року (фото Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Підпис до фото, Через напівзапнуті штори видно, як внаслідок обстрілу спалахнув будинок, 12 березня 2022 року (фото Мстислава Чернова)

Цього року премія "За свободу преси" відзначила своє 30-річчя. У трьох номінаціях на неї претендували представники 15-ти країн.

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