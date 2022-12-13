Як Росія нищила Маріуполь: за що українські фоторепортери отримали міжнародну премію
Міжнародна організація "Репортери без кордонів" назвала лауреатів свого щорічного конкурсу журналістських робіт "За свободу преси". У номінації "За вплив" перемогли українські фотографи, працівники американської агенції Associated Press (АР) Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.
Премію присудили за їхні репортажі з Маріуполя, який нещадно бомбила Росія.
Як вказано на сайті організаторів, Чернов та Малолєтка були "єдиними репортерами, які протягом трьох тижнів висвітлювали бомбардування українського міста Маріуполя".
"З небезпеки фронту так складно перейти на спокійну атмосферу Парижа. Україна в наших серцях, куди б ми не прямували. Про Маріуполь неможливо говорити, не скочуючись в емоції. Це був абсолютний хаос", - цитує Чернова офіційний твіттер-аккаунт організаторів премії.