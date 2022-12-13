США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Білий дім завершує підготовку відправлення в Україну системи протиракетної оборони PATRIOT, про що можуть оголосити вже на цьому тижні.

Про це з посиланням на джерела повідомляють американські ЗМІ.

Телекомпанія CNN і агентство Reuters повідомляють, що Вашингтон "завершує підготовку домовленостей" про передачу системи PATRIOT. За їхніми даними, рішення можуть ухвалити вже на цьому тижні.

Про можливу передачу нової системи ППО першою повідомила CNN, посилаючись на анонімних високопоставлених чиновників.

"План Пентагона ще повинен бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж його направлять на підпис президенту Джо Байдену. Три чиновники підтвердили CNN, що таке схвалення очікується", - повідомила телекомпанія.

Скільки саме установок зможе отримати Україна, співрозмовники СNN не сказали. Журналісти згадують, що одна батарея PATRIOT зазвичай складається з радара, машини - командного пункту, допоміжної техніки і до восьми пускових установок по 4 ракети в кожній.

Українська влада поки що не підтвердила повідомлення американських ЗМІ.

Однак голова офісу президента України Андрій Єрмак, що полюбляє зашифрованими постами повідомляти про надходження нового західного озброєння до ЗСУ, в своїх соцмережах ввечері 13 грудня розмістив черговий "ребус". В ньому можна побачити натяк на зенітно-ракетний комплекс PATRIOT.

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Черговий ребус від Андрія Єрмака

Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що США надать Києву системи PATRIOT, але на "наступному етапі війни".

"Ми вже тривалий час обговорюємо (передачу PATRIOT) з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що PATRIOT також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - зазначив Резніков в коментарі CNN.

Що таке PATRIOT і чому він вкрай необхідний Україні

Одна з основних його переваг - здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети.

Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

Автор фото, EPA

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В Америці систему PATRIOT почали розробляти ще в середині 1980-х років. В бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській затоці.

Системи використовують для ураження цілей керовані ракети "поверхня - повітря", а також мають високоефективні радіолокаційні станції.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

Системи PATRIOT стоять на озброєнні декількох країн, окрім США. Мова йде про Німеччину, Швецію, Японію, Кувейт.

В українському командуванні Повітряних сил вже заявляли, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.