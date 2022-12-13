Аргентина перемогла Хорватію. Мессі вийшов у фінал Чемпіонату світу з футболу

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію 3:0 у півфіналі Чемпіонату світу з футболу та пробилась у фінал.

На початку матчу жодна з команд не мала видимої переваги у грі. Проте вже на 34-й хвилині лідер аргентинців Ліонель Мессі відкрив рахунок ударом з пенальті.

Хорвати побігли атакувати, на чому їх і зловили аргентинці. У стрімкій контратаці Хуліан Альварес, взявши м'яч майже у центрі поля, стрімко прорвався до штрафної хорватів і забив другий гол.

А вже у другому таймі на 69-й хвилині Мессі підхопив м'яча ближче до центру поля, увірвався у штрафний майданчик і віддав пас Альваресу, який забив третій гол аргентинців.

14 грудня Франція зіграє з Марокко в іншому півфіналі.

Фінал чемпіонату світу відбудеться 18 грудня.

А днем раніше Хорватія зіграє матч за третє місце.

Шлях до фіналу

Напередодні експерти з особливою увагою стежили за двома лідерами команд - Ліонелем Мессі та Лукою Модричем.

Цей чемпіонат, ймовірно, був останнім шансом взяти трофей для обох капітанів. Адже Ліонель Мессі, який грає за "ПСЖ", має 35 років, а Лука Модрич з мадридського "Реала" - 37.

Лідер аргентинців Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", шестиразовий - "Золотої бутси".

З "Барселоною" він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА, сім разів - Кубок Іспанії.

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Лідер хорватів Лука Модрич зіграв рекордні для збірної Хорватії 160 матчів і забив 23 м'ячі. У клубі "Реал Мадрид" він тричі ставав чемпіоном Іспанії та п'ять разів вигравав у Лізі чемпіонів УЄФА.

2018 року Модрич став першим хорватським футболістом, який отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст року в Європі.

Сьогодні він покинув поле за 15 хвилин до кінця гри.

Збірна Аргентини — одна з найтитулованіших футбольних збірних світу. Вони двічі вигравали світову першість - у 1978 і 1986 роках.

На початок чемпіонату Аргентина посідала третій рядок у рейтингу ФІФА.

На цих змаганнях у групі вона несподівано програла Саудівській Аравії 2:1. Проте потім набрала ходу і перемогла Мексику і Польщу з однаковим рахунком 2:0.

Вже в 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію 2:1, а у чвертьфіналі перемогли Нідерланди по пенальті. Основний час матчу тоді завершився з рахунком 2:2.

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Хорватія займає 12-й рядок в рейтингу ФІФА.

Вона є діючим віцечемпіоном світу. Хорватія несподівано показала надзвичайно високий результат фактично нинішнім складом на минулому чемпіонаті 2018 року. Тоді вони дійшли до фіналу і поступилися в ньому французам.

А в 1998 році хорвати вибороли третє місце чемпіонату світу.

У Катарі вони зуміли вибити зі змагань одного з фаворитів чемпіонату - Бразилію.

У групі Хорватія двічі зіграла у нічию з Бельгією та Марокко, але перемогла Канаду.

В 1/8 фіналу чемпіонату Хорватія у надважкому матчі зуміла в серії післяматчевих пенальті вибити один із сюрпризів чемпіонату - збірну Японії.

Результат матчу між Бразилією та Хорватією також вирішила серія пенальті, в якій Хорватія знову опинилася на висоті.

Коментатори відзначають, що Хорватія в минулому майже завжди вигравала по пенальті, коли до них доходила справа - востаннє у великому чемпіонаті вони програли по пенальті у 2008 році, а з того часу чотири рази поспіль виграли.